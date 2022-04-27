В Украине зарегистрирован Starlink как представительство компании SpaceX
Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX сегодня было зарегистрировано в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине!",- сказано в сообщении.
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і не дивитися, куди воно суне...
премія дарвіна, однозначно