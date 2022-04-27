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В Украине зарегистрирован Starlink как представительство компании SpaceX

федоров,starlink,старлінк

Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX сегодня было зарегистрировано в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине!",- сказано в сообщении.

Читайте: Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров

SpaceX (62) Starlink (117)


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https://t.me/operativnoZSU/21279
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27.04.2022 17:05 Ответить
ну стояти на щляху багатотонної хрєні тіпа дорожнім конусом...
і не дивитися, куди воно суне...
премія дарвіна, однозначно
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27.04.2022 17:12 Ответить
Здоров'я цьому новороському воєну. З нього хоч щось лишилось? Хоч в пакетик зібрати...
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27.04.2022 17:12 Ответить
чого ж, там наче піщаний грунт.. з камуфляжа витрусити фарш, випрати, і можна давати наступному воєну.
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27.04.2022 17:22 Ответить
Tam paketik mesnim farshom na kotleti poshljut *****-raciju ***** dlja mammi, zeni
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27.04.2022 17:25 Ответить
Та зара усі полізуть. Першим обійняти переможця - це теж перемога
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27.04.2022 17:07 Ответить
тем временем на расее шиза пытается пробить дно:
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27.04.2022 17:18 Ответить
а вот еще лютые новости из запоребрика:
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27.04.2022 17:22 Ответить
крикнула слава росии и получила в глаз https://t.me/crisis2022/8684
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27.04.2022 17:28 Ответить
 
 