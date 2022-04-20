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Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров

starlink

Профильная нацкомиссия (КЭК) по инициативе Госспецсвязи позволила на время военного положения использовать SpaceX Starlink всем категориям пользователей.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Михаил Федоров отметил, что КЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:
- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Стремительно двигаемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед двигается в средневековье", - пишет Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink
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Топ комментарии
+10
погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
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20.04.2022 15:20
+7
Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
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20.04.2022 17:06
+6
прощай укртелеком ?
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20.04.2022 15:16
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Правила форума Совет форумчан
прощай укртелеком ?
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20.04.2022 15:16 Ответить
погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
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20.04.2022 15:20 Ответить
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20.04.2022 15:43 Ответить
В отдалённые деревни с плохим мобильного покритием интернета совсем годно, если одно подключение разделить на 10 пользователей.
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20.04.2022 15:47 Ответить
100 долларов в месяц в Штатах и др. странах такое стоит
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20.04.2022 15:18 Ответить
Ось та і виявляються секс.... Не дають погано..Дозвіл є..теж погано.
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20.04.2022 15:25 Ответить
враг может использовать
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20.04.2022 15:32 Ответить
В штатах кабельний інтернет 60 доларів коштує, а в нас 120 грн.,
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20.04.2022 15:32 Ответить
там и зп не 300 долларова 3000 хотя я не работаю 7 лет(
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20.04.2022 16:29 Ответить
А що, коли настане наша перемога, то українцям заборонять користування?
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20.04.2022 15:20 Ответить
а думаєте чому в нас останніх з`явилося 3G? поки оператори не сплатили по міл'ярду, дозволу не давали. Зі старлінка проситимуть більше
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20.04.2022 15:28 Ответить
а я вважав, що достатньо придбати модем... а тут ще дозвіл тра', блєать!
Дайте українцям зброю!
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20.04.2022 15:32 Ответить
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСПЛАТНО ,ВСЁ И НАВСЕГДА ,МЫ СЕЙЧАС МИР СПАСАЕМ !!!
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20.04.2022 15:37 Ответить
На яких фронтах ти "світ рятуєш"? ЗСУ сплачує за послуги на полях бою, але тобі, диванному, значить, на шару...
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20.04.2022 16:15 Ответить
Заказать терминал Starlink на украинский адрес

У вас примут заявку и предоплату. Но сразу предупредят, что, возможно, ждать придется до конца 2023 года. Сейчас все почтовые и логистические операторы столкнулись с трудностями доставки посылок для частных лиц в нашу страну.

На сайте Starlink ничего не говорится о каких-либо льготах для украинских пользователей. Это означает, что вам придется заплатить $499 за само оборудование и покрыть стоимость доставки. Предоплата $99 зачтется вам в качестве абонплаты за первый месяц использования. В дальнейшем вам нужно будет платить $99 каждый месяц.
https://spotme.ua/starlink-info
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20.04.2022 15:49 Ответить
фейк ибо у менЯ домашний вай фай роутер 13 года за 200 грн и разбитый говнофон 17 года убитой батареей и разьемом
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20.04.2022 16:28 Ответить
Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
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20.04.2022 17:06 Ответить
Для дому у мирний час він не потрібен і дуже дорогий.Хіба що десь в дуже віддаленій місцевості.Ми за інтернет в місяць платимо до 5-10 доларів і обладнання 50-100 доларів коштує.Ніякий Старлінк не зможе з нашим домашнім інтернетом змагатися.
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20.04.2022 17:39 Ответить
Для військових це ПРОСТО НЕОБХІДНО. Решта по бажанню.
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20.04.2022 19:44 Ответить
Звичайному смертному нема сенсу ставити той старлінк. Мало того, цю інсталяцію треба купити і є два тарифа. 500долларів обладнання, і щомісячна оплата 99долларів. Швидкість при цьому від 120 до 250мегабіт. це близько 50мегабайт в сек. А преміум взагалі коштує 2500долларів і щомісячна оплата 500долларів з швидкісттю від 150 до 500мегабіт. Це зручні рішення для області та коллективів громадян. Та в любому випадку, в нас звичайному смертному не вдасться кожного дня заробляти 70-120 баксів на день. Хоча б.
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20.04.2022 18:55 Ответить
Цей інтернет для ЗСУ, для державних органів, для ОВА, мерій, інфраструктури, підприємств, шпиталів і лікарень. Він стабілен, майже не залежить від бомбувань і артобстрілів. І за те велика подяка. А якщо є в Україні цивільні мешканці, спроможні сплачувати, - хай сплачують.
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20.04.2022 19:52 Ответить
 
 