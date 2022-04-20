Воспользоваться Starlink в Украине смогут все. Первое решение принято, – Федоров
Профильная нацкомиссия (КЭК) по инициативе Госспецсвязи позволила на время военного положения использовать SpaceX Starlink всем категориям пользователей.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Михаил Федоров отметил, что КЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:
- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.
"Как я и обещал, делаем быстрые шаги для полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Стремительно двигаемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед двигается в средневековье", - пишет Федоров.
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Дайте українцям зброю!
У вас примут заявку и предоплату. Но сразу предупредят, что, возможно, ждать придется до конца 2023 года. Сейчас все почтовые и логистические операторы столкнулись с трудностями доставки посылок для частных лиц в нашу страну.
На сайте Starlink ничего не говорится о каких-либо льготах для украинских пользователей. Это означает, что вам придется заплатить $499 за само оборудование и покрыть стоимость доставки. Предоплата $99 зачтется вам в качестве абонплаты за первый месяц использования. В дальнейшем вам нужно будет платить $99 каждый месяц.
https://spotme.ua/starlink-info
Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405