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В Україні зареєстрували Starlink як представництво компанії SpaceX

федоров,starlink,старлінк

Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX сьогодні було зареєстровано в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!"- сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров

Автор: 

SpaceX (278) Starlink (265)


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27.04.2022 17:05 Відповісти
ну стояти на щляху багатотонної хрєні тіпа дорожнім конусом...
і не дивитися, куди воно суне...
премія дарвіна, однозначно
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27.04.2022 17:12 Відповісти
Здоров'я цьому новороському воєну. З нього хоч щось лишилось? Хоч в пакетик зібрати...
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27.04.2022 17:12 Відповісти
чого ж, там наче піщаний грунт.. з камуфляжа витрусити фарш, випрати, і можна давати наступному воєну.
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27.04.2022 17:22 Відповісти
Tam paketik mesnim farshom na kotleti poshljut *****-raciju ***** dlja mammi, zeni
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27.04.2022 17:25 Відповісти
Та зара усі полізуть. Першим обійняти переможця - це теж перемога
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27.04.2022 17:07 Відповісти
тем временем на расее шиза пытается пробить дно:
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27.04.2022 17:18 Відповісти
а вот еще лютые новости из запоребрика:
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27.04.2022 17:22 Відповісти
крикнула слава росии и получила в глаз https://t.me/crisis2022/8684
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27.04.2022 17:28 Відповісти
 
 