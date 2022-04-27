В Україні зареєстрували Starlink як представництво компанії SpaceX
Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX сьогодні було зареєстровано в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!"- сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і не дивитися, куди воно суне...
премія дарвіна, однозначно