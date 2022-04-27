В Україні зареєстрували Starlink як представництво компанії SpaceX

Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX сьогодні було зареєстровано в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!"- сказано в повідомленні.

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