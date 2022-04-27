В Эстонии на законодательном уровне запретили поддержку агрессии РФ против Украины

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, предусматривающий запрет какой-либо поддержки агрессии иностранного государства, в том числе использование в общественном пространстве соответствующей символики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание ERR.

Согласно закону, вступление в состав иностранных вооруженных сил или иного вооруженного образования, участвовавших в акте агрессии; участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства или явная прямая поддержка акта агрессии иностранного государства, включая его финансирование, становятся уголовным преступлением.

Кроме того, запрещается публично демонстрировать символ акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления таким образом, что поддерживает или оправдывает подобные действия.

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Отметим, что соответствующий документ на прошлой неделе поддержал парламент Эстонии. Для физических лиц законом предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.