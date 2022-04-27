МИД Казахстана раскритиковал выступление мужа пропагандистки Симоньян Кеосаяна, советовавшего российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений"

Кеосаян заявлял, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не отвечает духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимися договоренностями на уровне глав государств", - заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских отношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".

"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.

24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

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Тигран Кеосаян является мужем Маргариты Симоньян - главного редактора пропагандистского телеканала RT, международного информагентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.