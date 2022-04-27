МИД Казахстана раскритиковал выступление мужа пропагандистки Симоньян Кеосаяна, советовавшего российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений"
Кеосаян заявлял, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.
"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не отвечает духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимися договоренностями на уровне глав государств", - заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских отношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".
"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.
24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".
Тигран Кеосаян является мужем Маргариты Симоньян - главного редактора пропагандистского телеканала RT, международного информагентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.
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Я Вартовий міської брами, тож якщо ви наполягаєте на зустрічі, мій обов'язок - відвести вас до палацу. Але спершу вам доведеться надіти окуляри.
- Чому? - здивувалася Дороті.
- Тому що людина, в якої очі не захищені окулярами, втрачає зір від сліпучої краси Смарагдового Міста. Навіть його жителі ні вдень ні вночі не скидають окулярів, що замикаються на замочок. Так звелів Оз, коли місто наше було збудовано, і єдиний ключик від усіх окулярів зберігається в мене.
Він підняв віко великої скрині, й Дороті побачила там повнісінько окулярів різних розмірів і фасонів. Скельця у всіх були тільки зелені. Вартовий міської брами підібрав щонайкращі окуляри для Дороті, яка тут-таки почепила їх на ніс. Замість дужок окуляри мали золоті ремінці з замочком. Вартовий замкнув замочок у дівчинки на потилиці своїм ключиком,
який носив на ланцюжку на шиї. Тепер Дороті не могла б зняти окуляри, якби й хотіла.
Правила русского языка. Если не ошибаюсь 5-й класс.
1. Если из предложения можно выбросить это слово и смысл предложения не изменится ***** пишется слитно.
2. Если это слово можно заменить на проверочное слово "в жопу", на *** пишется раздельно.
Исключение: когда это станет международным, как спутник и перестройка
Тема работает...)))
Так гармоничнее, согласитесь.
Не называйте таких армянами, они уже давно россияне, они даже больше россияне, чем русские.
"МАНКУ́РТ
Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом."
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Лизьнув пуйловську дупу
А Сімонян дужим ковтком
В Дона лизне затулу.