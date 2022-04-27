РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13471 посетитель онлайн
Новости
24 374 45

МИД Казахстана раскритиковал выступление мужа пропагандистки Симоньян Кеосаяна, советовавшего российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений"

кеосаян

Кеосаян заявлял, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не отвечает духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимися договоренностями на уровне глав государств", - заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Читайте: "Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - российские супруги пропагандисты Симоньян-Кеосаян признали поражение войск РФ на Киевском направлении

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских отношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".

"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.

24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно посмотреть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

Смотрите: "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": российская пропагандистка Симоньян шокирована тем, что все украинцы оказались "нацистами". ВИДЕО

Тигран Кеосаян является мужем Маргариты Симоньян - главного редактора пропагандистского телеканала RT, международного информагентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.

Казахстан (781) пропаганда (3687) россия (95725) Симоньян Маргарита (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Хто ще не витер ноги об руський дух.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:37
+23
Казахи, пошлите этого 3,14дора нах@й!
Тема работает...)))
показать весь комментарий
27.04.2022 17:42
+17
А чого ж не помріяти...

показать весь комментарий
27.04.2022 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ще не витер ноги об руський дух.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:37 Ответить
Хто ще не витер ноги об казахський "нарід"
показать весь комментарий
27.04.2022 17:50 Ответить
В Держдумі хочуть прийняти закон про обовязкове носіння громадянами РФ окулярів-світлофільтрів, щоб вони бачили не синє небо а зелене і не жовте сонце а червоне. Бо синьо- жовті кольори це западло для росінина
показать весь комментарий
27.04.2022 18:12 Ответить
сімоняк коесаян чурбанян підорян--вони всі такі??
показать весь комментарий
27.04.2022 19:19 Ответить
Це вже було описано в казці "Чарівник Країни Оз".

Я Вартовий міської брами, тож якщо ви наполягаєте на зустрічі, мій обов'язок - відвести вас до палацу. Але спершу вам доведеться надіти окуляри.
- Чому? - здивувалася Дороті.
- Тому що людина, в якої очі не захищені окулярами, втрачає зір від сліпучої краси Смарагдового Міста. Навіть його жителі ні вдень ні вночі не скидають окулярів, що замикаються на замочок. Так звелів Оз, коли місто наше було збудовано, і єдиний ключик від усіх окулярів зберігається в мене.
Він підняв віко великої скрині, й Дороті побачила там повнісінько окулярів різних розмірів і фасонів. Скельця у всіх були тільки зелені. Вартовий міської брами підібрав щонайкращі окуляри для Дороті, яка тут-таки почепила їх на ніс. Замість дужок окуляри мали золоті ремінці з замочком. Вартовий замкнув замочок у дівчинки на потилиці своїм ключиком,
який носив на ланцюжку на шиї. Тепер Дороті не могла б зняти окуляри, якби й хотіла.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:55 Ответить
Казахи піднімайтеся! Рахметов, помнишь меня ? Береза, *********** 86-88.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:40 Ответить
Мухамеджанов, помнишь меня ?
показать весь комментарий
27.04.2022 17:55 Ответить
начебто і ***** не послали, але напрямок показали
показать весь комментарий
27.04.2022 17:40 Ответить
Я наверное придираюсь, но...
Правила русского языка. Если не ошибаюсь 5-й класс.
1. Если из предложения можно выбросить это слово и смысл предложения не изменится ***** пишется слитно.
2. Если это слово можно заменить на проверочное слово "в жопу", на *** пишется раздельно.
Исключение: когда это станет международным, как спутник и перестройка
показать весь комментарий
27.04.2022 19:42 Ответить
Казахи, пошлите этого 3,14дора нах@й!
Тема работает...)))
показать весь комментарий
27.04.2022 17:42 Ответить
То хай дивляться на Україну і роблять те саме
показать весь комментарий
27.04.2022 17:44 Ответить
Казахи не расславляйтесь. Как известно росийские пропагандоны не имеют своего мнения а заявляют хотелки кремля. Так что лучше готовьтесь, ато будете следующими за беларашкой.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:44 Ответить
Та чего там критиковать ,завалить его вместе с егошней ******* бабищей и всего-то делов .
показать весь комментарий
27.04.2022 17:44 Ответить
Тігранчіка чекає підарунок на в'їзді до КЗ...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:47 Ответить
мягко ответили...ой мягко... сильно дипломатично...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:50 Ответить
А чого ж не помріяти...

показать весь комментарий
27.04.2022 17:52 Ответить
Ржу, спасиб ))
показать весь комментарий
27.04.2022 18:07 Ответить
А що там шоколадна Барыга? Ще не на нараз?
показать весь комментарий
27.04.2022 17:52 Ответить
Сер гей, іди псу під хвіст!
показать весь комментарий
27.04.2022 18:49 Ответить
Казахи, посадіть його на сруський корабель... і в путь...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:52 Ответить
Воно як і його дружина люди без роду без племені без совісті і честі продались орде за жирную похлёбку.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:55 Ответить
Древний армянский народ превратился в сцикливых вылизывателей лаптеногих недофашиков. Правильно азербайджанцы их мочат!
показать весь комментарий
27.04.2022 17:56 Ответить
Жизнь это поправит. Отдадут Карабах, откроют границы и начнут в Европу ползти.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:01 Ответить
Бедный кауказский осел, он уже муж Симонян только
показать весь комментарий
27.04.2022 17:57 Ответить
Я думаю, що Кеосаян- ********, який заради іміджу одружився з потворною клячею( Для розуміння коменту бажано переглянути інтерв'ю Симонян стосовно Максима Олександровича Галкіна)
показать весь комментарий
27.04.2022 18:04 Ответить
Там пропагандон красовський навіть і не приховує... чого ця вірменська свіня до Галкіна доколєбалась?
показать весь комментарий
27.04.2022 18:24 Ответить
Какашкосаян прав - казахам нужно пересмотреть своё отношение к этим прикоцкам и внимательно посмотреть на Украину (увидеть что упоротая чудь и нечудь вытворяет на ее территории) и готовиться защищать свой суверенитет. Человек-говно прав.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:06 Ответить
Самый русский из армян - то тигран кеосаян.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:08 Ответить
они пополняют карманы. за такие веши этой семье отдали огромные деньг
показать весь комментарий
27.04.2022 18:17 Ответить
Только не русский, а ***...тый. Самый ***...тый из армян - то тигран кеосаян.
Так гармоничнее, согласитесь.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:17 Ответить
Смішні вони до бзда, армян с казахом - браття!????
показать весь комментарий
27.04.2022 18:10 Ответить
надо признать армению кацапской
показать весь комментарий
27.04.2022 18:13 Ответить
Каждый раз, когда читаю на Цензоре цитаты кацапов, взятые в кавычки (т.е. типо прямая речь), удивляюсь нафига их переводят на украинский. Это реально выглядит тупо. И как издевательство над самою мовою
показать весь комментарий
27.04.2022 18:21 Ответить
Для прорашистського уряду Казахстану ще дуже різка відповідь. Думав що взагалі проковтнуть, або ще навіть засрештують декілька антирашистських активістів.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:22 Ответить
Лишний раз убедился, что в любой нации нет ничего омерзительнее и беспринципнее, чем манкурты.

Не называйте таких армянами, они уже давно россияне, они даже больше россияне, чем русские.

"МАНКУ́РТ

Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом."

22
показать весь комментарий
27.04.2022 18:26 Ответить
Сімоньян, кеосаян, калантарян-лавровнян... Що, в Рашці встановлений режим вірменських нацистів? Планують розпалити світову війну, щоби вилізти до Середземного, Чорного і Каспійського морів, воюючи руками ублюдочних дебілів без роду і племені?
показать весь комментарий
27.04.2022 18:29 Ответить
Кеосаян не політик, а кіношник. От нехай краще цей уйобок знімається зі своєю лахудрою у російській хорор-версії "Злюки-бобри".
показать весь комментарий
27.04.2022 18:40 Ответить
Голові всем єтим пропагандонам отрывать !
показать весь комментарий
27.04.2022 18:47 Ответить
Для початку тільки головку і робити це повільно та з натхненням.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:52 Ответить
А пошто этот ара не на передовой?
показать весь комментарий
27.04.2022 18:54 Ответить
КЕСОХ.... ПРИДУРОК НЕДОДЕЛАННЫЙ. !ЖИРИКА МЕСТО ТЕПЛОЕ ПОТОМ СРАЗУ К КОБЗОНУ НА КОНЦЕРТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:09 Ответить
Кеосаян вмить язиком,
Лизьнув пуйловську дупу
А Сімонян дужим ковтком
В Дона лизне затулу.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:12 Ответить
Там Ізраїль теж парад відмінив, він і на євреїв гавкати буде?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:24 Ответить
 
 