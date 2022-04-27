МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна
Кеосаян заявляв, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Tengrinews.kz.
У Міністерстві закордонних справ відреагували на висловлювання російського журналіста Тиграна Кеосаяна про Казахстан, повідомляє Tengrinews.kz.
"Звертає на себе увагу образливий та необ'єктивний по суті виступ російського журналіста Тиграна Кеосаяна. Можливо, його заява відображає погляди певної частини російської громадськості та політичного істеблішменту, але ніяк не відповідає духу та змісту співпраці між нашими країнами та наявними домовленостями на рівні глав держав", - заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.
У зовнішньополітичному відомстві Казахстану вважають, що подібні виступи "отруюють атмосферу добросусідських взаємин і грають на руку противникам стратегічного партнерства".
"Вважаю, його буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду в Казахстан", - зазначив прессекретар міністерства.
24 квітня на YouTube-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він у образливій формі заявив, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".
Тигран Кеосаян є чоловіком Маргарити Сімоньян - головної редакторки пропагандистського телеканалу RT, міжнародного інформагентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства Sputnik.
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Правила русского языка. Если не ошибаюсь 5-й класс.
1. Если из предложения можно выбросить это слово и смысл предложения не изменится ***** пишется слитно.
2. Если это слово можно заменить на проверочное слово "в жопу", на *** пишется раздельно.
Исключение: когда это станет международным, как спутник и перестройка
Тема работает...)))
Так гармоничнее, согласитесь.
Не называйте таких армянами, они уже давно россияне, они даже больше россияне, чем русские.
"МАНКУ́РТ
Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом."
22
Лизьнув пуйловську дупу
А Сімонян дужим ковтком
В Дона лизне затулу.