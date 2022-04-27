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МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна

кеосаян

Кеосаян заявляв, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Tengrinews.kz.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на висловлювання російського журналіста Тиграна Кеосаяна про Казахстан, повідомляє Tengrinews.kz.

"Звертає на себе увагу образливий та необ'єктивний по суті виступ російського журналіста Тиграна Кеосаяна. Можливо, його заява відображає погляди певної частини російської громадськості та політичного істеблішменту, але ніяк не відповідає духу та змісту співпраці між нашими країнами та наявними домовленостями на рівні глав держав", - заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Дивіться: "Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - чоловік пропагандистки Симоньян погрожує Казахстану через скасування параду 9 травня. ВIДЕО

У зовнішньополітичному відомстві Казахстану вважають, що подібні виступи "отруюють атмосферу добросусідських взаємин і грають на руку противникам стратегічного партнерства".

"Вважаю, його буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду в Казахстан", - зазначив прессекретар міністерства.

24 квітня на YouTube-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він у образливій формі заявив, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну", а російським відповідальним особам "переглянути рівень взаємин".

Також читайте: "Нет вообще ничего страшного в том, чтобы признать ошибку", - російське подружжя пропагандистів Симоньян-Кеосаян визнало поразку військ РФ на Київському напрямку

Тигран Кеосаян є чоловіком Маргарити Сімоньян - головної редакторки пропагандистського телеканалу RT, міжнародного інформагентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства Sputnik.

Автор: 

Казахстан (873) пропаганда (2814) росія (65442) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+41
Хто ще не витер ноги об руський дух.
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27.04.2022 17:37
+23
Казахи, пошлите этого 3,14дора нах@й!
Тема работает...)))
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27.04.2022 17:42
+17
А чого ж не помріяти...

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27.04.2022 17:52
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Хто ще не витер ноги об руський дух.
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27.04.2022 17:37 Відповісти
Хто ще не витер ноги об казахський "нарід"
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27.04.2022 17:50 Відповісти
В Держдумі хочуть прийняти закон про обовязкове носіння громадянами РФ окулярів-світлофільтрів, щоб вони бачили не синє небо а зелене і не жовте сонце а червоне. Бо синьо- жовті кольори це западло для росінина
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27.04.2022 18:12 Відповісти
сімоняк коесаян чурбанян підорян--вони всі такі??
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27.04.2022 19:19 Відповісти
Це вже було описано в казці "Чарівник Країни Оз".

Я Вартовий міської брами, тож якщо ви наполягаєте на зустрічі, мій обов'язок - відвести вас до палацу. Але спершу вам доведеться надіти окуляри.
- Чому? - здивувалася Дороті.
- Тому що людина, в якої очі не захищені окулярами, втрачає зір від сліпучої краси Смарагдового Міста. Навіть його жителі ні вдень ні вночі не скидають окулярів, що замикаються на замочок. Так звелів Оз, коли місто наше було збудовано, і єдиний ключик від усіх окулярів зберігається в мене.
Він підняв віко великої скрині, й Дороті побачила там повнісінько окулярів різних розмірів і фасонів. Скельця у всіх були тільки зелені. Вартовий міської брами підібрав щонайкращі окуляри для Дороті, яка тут-таки почепила їх на ніс. Замість дужок окуляри мали золоті ремінці з замочком. Вартовий замкнув замочок у дівчинки на потилиці своїм ключиком,
який носив на ланцюжку на шиї. Тепер Дороті не могла б зняти окуляри, якби й хотіла.
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27.04.2022 19:55 Відповісти
Казахи піднімайтеся! Рахметов, помнишь меня ? Береза, *********** 86-88.
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27.04.2022 17:40 Відповісти
Мухамеджанов, помнишь меня ?
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27.04.2022 17:55 Відповісти
начебто і ***** не послали, але напрямок показали
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27.04.2022 17:40 Відповісти
Я наверное придираюсь, но...
Правила русского языка. Если не ошибаюсь 5-й класс.
1. Если из предложения можно выбросить это слово и смысл предложения не изменится ***** пишется слитно.
2. Если это слово можно заменить на проверочное слово "в жопу", на *** пишется раздельно.
Исключение: когда это станет международным, как спутник и перестройка
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27.04.2022 19:42 Відповісти
Казахи, пошлите этого 3,14дора нах@й!
Тема работает...)))
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27.04.2022 17:42 Відповісти
То хай дивляться на Україну і роблять те саме
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27.04.2022 17:44 Відповісти
Казахи не расславляйтесь. Как известно росийские пропагандоны не имеют своего мнения а заявляют хотелки кремля. Так что лучше готовьтесь, ато будете следующими за беларашкой.
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27.04.2022 17:44 Відповісти
Та чего там критиковать ,завалить его вместе с егошней ******* бабищей и всего-то делов .
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27.04.2022 17:44 Відповісти
Тігранчіка чекає підарунок на в'їзді до КЗ...
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27.04.2022 17:47 Відповісти
мягко ответили...ой мягко... сильно дипломатично...
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27.04.2022 17:50 Відповісти
А чого ж не помріяти...

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27.04.2022 17:52 Відповісти
Ржу, спасиб ))
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27.04.2022 18:07 Відповісти
А що там шоколадна Барыга? Ще не на нараз?
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27.04.2022 17:52 Відповісти
Сер гей, іди псу під хвіст!
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27.04.2022 18:49 Відповісти
Казахи, посадіть його на сруський корабель... і в путь...
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27.04.2022 17:52 Відповісти
Воно як і його дружина люди без роду без племені без совісті і честі продались орде за жирную похлёбку.
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27.04.2022 17:55 Відповісти
Древний армянский народ превратился в сцикливых вылизывателей лаптеногих недофашиков. Правильно азербайджанцы их мочат!
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27.04.2022 17:56 Відповісти
Жизнь это поправит. Отдадут Карабах, откроют границы и начнут в Европу ползти.
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27.04.2022 18:01 Відповісти
Бедный кауказский осел, он уже муж Симонян только
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27.04.2022 17:57 Відповісти
Я думаю, що Кеосаян- ********, який заради іміджу одружився з потворною клячею( Для розуміння коменту бажано переглянути інтерв'ю Симонян стосовно Максима Олександровича Галкіна)
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27.04.2022 18:04 Відповісти
Там пропагандон красовський навіть і не приховує... чого ця вірменська свіня до Галкіна доколєбалась?
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27.04.2022 18:24 Відповісти
Какашкосаян прав - казахам нужно пересмотреть своё отношение к этим прикоцкам и внимательно посмотреть на Украину (увидеть что упоротая чудь и нечудь вытворяет на ее территории) и готовиться защищать свой суверенитет. Человек-говно прав.
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27.04.2022 18:06 Відповісти
Самый русский из армян - то тигран кеосаян.
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27.04.2022 18:08 Відповісти
они пополняют карманы. за такие веши этой семье отдали огромные деньг
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27.04.2022 18:17 Відповісти
Только не русский, а ***...тый. Самый ***...тый из армян - то тигран кеосаян.
Так гармоничнее, согласитесь.
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27.04.2022 18:17 Відповісти
Смішні вони до бзда, армян с казахом - браття!????
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27.04.2022 18:10 Відповісти
надо признать армению кацапской
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27.04.2022 18:13 Відповісти
Каждый раз, когда читаю на Цензоре цитаты кацапов, взятые в кавычки (т.е. типо прямая речь), удивляюсь нафига их переводят на украинский. Это реально выглядит тупо. И как издевательство над самою мовою
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27.04.2022 18:21 Відповісти
Для прорашистського уряду Казахстану ще дуже різка відповідь. Думав що взагалі проковтнуть, або ще навіть засрештують декілька антирашистських активістів.
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27.04.2022 18:22 Відповісти
Лишний раз убедился, что в любой нации нет ничего омерзительнее и беспринципнее, чем манкурты.

Не называйте таких армянами, они уже давно россияне, они даже больше россияне, чем русские.

"МАНКУ́РТ

Человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом."

22
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27.04.2022 18:26 Відповісти
Сімоньян, кеосаян, калантарян-лавровнян... Що, в Рашці встановлений режим вірменських нацистів? Планують розпалити світову війну, щоби вилізти до Середземного, Чорного і Каспійського морів, воюючи руками ублюдочних дебілів без роду і племені?
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27.04.2022 18:29 Відповісти
Кеосаян не політик, а кіношник. От нехай краще цей уйобок знімається зі своєю лахудрою у російській хорор-версії "Злюки-бобри".
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27.04.2022 18:40 Відповісти
Голові всем єтим пропагандонам отрывать !
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27.04.2022 18:47 Відповісти
Для початку тільки головку і робити це повільно та з натхненням.
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27.04.2022 20:52 Відповісти
А пошто этот ара не на передовой?
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27.04.2022 18:54 Відповісти
КЕСОХ.... ПРИДУРОК НЕДОДЕЛАННЫЙ. !ЖИРИКА МЕСТО ТЕПЛОЕ ПОТОМ СРАЗУ К КОБЗОНУ НА КОНЦЕРТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.04.2022 19:09 Відповісти
Кеосаян вмить язиком,
Лизьнув пуйловську дупу
А Сімонян дужим ковтком
В Дона лизне затулу.
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27.04.2022 19:12 Відповісти
Там Ізраїль теж парад відмінив, він і на євреїв гавкати буде?
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27.04.2022 19:24 Відповісти
 
 