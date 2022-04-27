Канада ввела санкции против 203 представителей "ЛДНР"

Канада ввела санкции против 203 человек, связанных с "ЛДНР". Среди них "руководство" и "чиновники" так называемых "республик".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, санкции вводятся в ответ на незаконное и неоправданное вторжение президента Путина в Украину.

Эти новые меры накладывают ограничения на 11 высокопоставленных чиновников и 192 других чиновников так называемых "ЛДНР", которые причастны к постоянным нарушениям российским режимом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Попытка аннексии российским режимом отдельных районов Донбасса является грубым нарушением международного права. Сегодняшние меры усиливают давление на президента Путина и тех, кто причастен к ужасающим событиям, происходящим в Украине", - говорится в сообщении.

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