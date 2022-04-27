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Новости Война
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Канада ввела санкции против 203 представителей "ЛДНР"

путин,пасечник,пушилин,днр,лнр

Канада ввела санкции против 203 человек, связанных с "ЛДНР". Среди них "руководство" и "чиновники" так называемых "республик".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, санкции вводятся в ответ на незаконное и неоправданное вторжение президента Путина в Украину.

Эти новые меры накладывают ограничения на 11 высокопоставленных чиновников и 192 других чиновников так называемых "ЛДНР", которые причастны к постоянным нарушениям российским режимом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Попытка аннексии российским режимом отдельных районов Донбасса является грубым нарушением международного права. Сегодняшние меры усиливают давление на президента Путина и тех, кто причастен к ужасающим событиям, происходящим в Украине", - говорится в сообщении.

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Не видать им теперь Ниагарского водопада как своих ушей...
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27.04.2022 18:05 Ответить
Не треба санкцій.
Все їх оточення, то купа відморозків, садистів, та злочинців.
Встановіть винагороду в мільйон долларів за голову кожного і через місяць третині буде *******!
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27.04.2022 18:07 Ответить
203 - ih tak mnogo?
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27.04.2022 18:45 Ответить
Ми вдячні безмежно Канаді за підтримку ! Але навіщо тратити час на введення малоефективних санкцій ?
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27.04.2022 20:10 Ответить
Я знаю только одну легитимную, и серьезную республику - https://fallout.fandom.com/ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%8D%D0%B9%D0%B2%D0%B0 Республика Дейва
Если остальные не дотягивают по крутости, то их не существует. Что за сказочные лднр? Покруче республики Дейва?
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28.04.2022 03:38 Ответить
 
 