УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 191 5

Канада запровадила санкції проти 203 представників "ЛДНР"

путин,пасечник,пушилин,днр,лнр

Канада запровадила санкції проти 203 осіб, які пов'язані з "ЛДНР". Серед них "керівництво" і "чиновники" так званих "республік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.

За словами міністерки закордонних справ Мелані Жолі, санкції запроваджуються у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення президента Путіна в Україну.

Ці нові заходи накладають обмеження на 11 "високопосадовців" та 192 інших "чиновників" так званих "ЛДНР", які є причетними до постійних порушень російським режимом суверенітету та територіальної цілісності України.

"Спроба анексії російським режимом окремих районів Донбасу є грубим порушенням міжнародного права. Сьогоднішні заходи посилюють тиск на президента Путіна та тих, хто причетний до жахливих подій, що відбуваються в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Британія і Канада спільно домагатимуться відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні

Автор: 

Канада (2208) санкції (11900) Жолі Мелані (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не видать им теперь Ниагарского водопада как своих ушей...
показати весь коментар
27.04.2022 18:05 Відповісти
Не треба санкцій.
Все їх оточення, то купа відморозків, садистів, та злочинців.
Встановіть винагороду в мільйон долларів за голову кожного і через місяць третині буде *******!
показати весь коментар
27.04.2022 18:07 Відповісти
203 - ih tak mnogo?
показати весь коментар
27.04.2022 18:45 Відповісти
Ми вдячні безмежно Канаді за підтримку ! Але навіщо тратити час на введення малоефективних санкцій ?
показати весь коментар
27.04.2022 20:10 Відповісти
Я знаю только одну легитимную, и серьезную республику - https://fallout.fandom.com/ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%8D%D0%B9%D0%B2%D0%B0 Республика Дейва
Если остальные не дотягивают по крутости, то их не существует. Что за сказочные лднр? Покруче республики Дейва?
показати весь коментар
28.04.2022 03:38 Відповісти
 
 