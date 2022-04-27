Канада запровадила санкції проти 203 представників "ЛДНР"
Канада запровадила санкції проти 203 осіб, які пов'язані з "ЛДНР". Серед них "керівництво" і "чиновники" так званих "республік".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.
За словами міністерки закордонних справ Мелані Жолі, санкції запроваджуються у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення президента Путіна в Україну.
Ці нові заходи накладають обмеження на 11 "високопосадовців" та 192 інших "чиновників" так званих "ЛДНР", які є причетними до постійних порушень російським режимом суверенітету та територіальної цілісності України.
"Спроба анексії російським режимом окремих районів Донбасу є грубим порушенням міжнародного права. Сьогоднішні заходи посилюють тиск на президента Путіна та тих, хто причетний до жахливих подій, що відбуваються в Україні", - йдеться в повідомленні.
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Все їх оточення, то купа відморозків, садистів, та злочинців.
Встановіть винагороду в мільйон долларів за голову кожного і через місяць третині буде *******!
Если остальные не дотягивают по крутости, то их не существует. Что за сказочные лднр? Покруче республики Дейва?