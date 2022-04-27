РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
2 083 9

Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

госдума

В Украине сообщили о подозрении председателю и 418 депутатам Государственной думы Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения подозрений председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года на заседании Государственной думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Читайте также: США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка

Также 22 февраля 2022 г. они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственными подразделениями региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

Автор: 

Госдума (1263) Офис Генпрокурора (2595)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В международный розыск их и их семьи как террористов.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:20 Ответить
А путін?!
показать весь комментарий
27.04.2022 18:25 Ответить
От саме цього ублюдка путіна і потрібно оголосити в міжнародний розшук і ввести санкції проти всіх членів його сім'ї. Звісно, санкції проти цих осіб в Україні носять чисто символічний характер, проте можуть послугувати прикладом для аналогічних дій інших країн, де вони мають майно.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:33 Ответить
правильно і в інтерпол подати щоб будь де їх затримували, а родичів на допит як свідків
показать весь комментарий
27.04.2022 18:46 Ответить
Треба було (і ще не пізно зробити це зараз) ввести санкції і відкрити кримінальні справи на депутатів держдуми рф і всих, хто "узаконював" крадіжку нашого Криму
показать весь комментарий
27.04.2022 19:12 Ответить
tak....a gde 2014 god propal?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:33 Ответить
шмаркля хоче домовлятись з х..лом, то залишає для торгу
показать весь комментарий
27.04.2022 21:58 Ответить
Нарешті. Вже час готувати списки, хто в русні має пройти денацифікацію.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:48 Ответить
Підозри повідомляти - великі майстри...
показать весь комментарий
27.04.2022 22:28 Ответить
 
 