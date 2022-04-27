Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

В Украине сообщили о подозрении председателю и 418 депутатам Государственной думы Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения подозрений председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года на заседании Государственной думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Также 22 февраля 2022 г. они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственными подразделениями региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.