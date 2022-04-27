Україна повідомила про підозру голові та 418 депутатам Держдуми РФ

В Україні повідомили про підозру голові та 418 депутатам Державної Думи Федеральних Зборів РФ, які підтримали ухвалення рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення підозр голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).



За даними слідства, голова і 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної Думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав.

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Також 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими ДНР та ЛНР.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.