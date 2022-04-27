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Україна повідомила про підозру голові та 418 депутатам Держдуми РФ

госдума

В Україні повідомили про підозру голові та 418 депутатам Державної Думи Федеральних Зборів РФ, які підтримали ухвалення рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення підозр голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, голова і 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної Думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав.

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Також 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими ДНР та ЛНР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

Автор: 

Держдума (734) Офіс Генпрокурора (3262)


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В международный розыск их и их семьи как террористов.
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27.04.2022 18:20 Відповісти
А путін?!
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27.04.2022 18:25 Відповісти
От саме цього ублюдка путіна і потрібно оголосити в міжнародний розшук і ввести санкції проти всіх членів його сім'ї. Звісно, санкції проти цих осіб в Україні носять чисто символічний характер, проте можуть послугувати прикладом для аналогічних дій інших країн, де вони мають майно.
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27.04.2022 18:33 Відповісти
правильно і в інтерпол подати щоб будь де їх затримували, а родичів на допит як свідків
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27.04.2022 18:46 Відповісти
Треба було (і ще не пізно зробити це зараз) ввести санкції і відкрити кримінальні справи на депутатів держдуми рф і всих, хто "узаконював" крадіжку нашого Криму
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27.04.2022 19:12 Відповісти
tak....a gde 2014 god propal?
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27.04.2022 19:33 Відповісти
шмаркля хоче домовлятись з х..лом, то залишає для торгу
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27.04.2022 21:58 Відповісти
Нарешті. Вже час готувати списки, хто в русні має пройти денацифікацію.
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27.04.2022 20:48 Відповісти
Підозри повідомляти - великі майстри...
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27.04.2022 22:28 Відповісти
 
 