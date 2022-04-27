С сегодняшнего дня в Кривом Роге ввели бесплатный проезд в коммунальном транспорте, - Вилкул

С 27 апреля в Кривом Роге общественный транспорт будет бесплатным для всех.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Кривом Роге проезд в коммунальном транспорте бесплатный не только для жителей города, а для всех, в том числе военных, переселенцев, жителей Криворожского района", - говорится в сообщении.

По словам Вилкула, прежде всего это важно для переселенцев, ведь люди, приезжающие в город из зоны боевых действий и с оккупированных территорий, не всегда имеют при себе даже вещи первой необходимости.

В Кривом Роге коммунальный транспорт работает стабильно – троллейбусы, трамваи, скоростной работают на маршрутах с 5:00 до 23:00. Частные перевозчики работают с 6:00 до 20:00.

