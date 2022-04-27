РУС
Присоединение Донецкой и Луганской областей к РФ – личное желание Путина, - "Медуза"

Даты псевдореферендумов о присоединении "ЛДНР" к РФ и провозглашении "независимости Херсонской народной республики" несколько раз переносили из-за неудач российской армии в Украине.

Три источника "Медузы", близкие к администрации президента РФ, сообщили, что в середине мая в "ЛНР" и "ДНР" могут пройти "референдумы" по присоединению к России, передает Цензор.НЕТ. Два собеседника даже назвали даты – 14 и 15 мая 2022 года.

Предполагается, что "республики" "официально присоединят" в пределах, признанных РФ 21 февраля, то есть в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины. В настоящее время значительная часть указанных территорий не оккупирована.

В эти же даты, по информации источников "Медузы", может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия. На голосование планируется вынести вопросы независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики". Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники.

Читайте: МИД РФ о подготовке "референдума" в Херсоне: "Ничего не слышали"

При этом источники "Медузы" отметили, что первоначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

Источники "Медузы", близкие к Кремлю, отмечают: сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы", однако это личное желание высшего руководства, то есть президента Владимира Путина.

+33
Ну, вот этой хотелкой ***** и подавится, как Жирик некошерной мацой.
27.04.2022 19:28 Ответить
+20
Да в козломордостане всё происходит по личному желанию *****. Это же каким жалким стадом надо быть, чтобы терпеть вот это вонючее чмо 20 лет.
27.04.2022 19:32 Ответить
+17
Типа либеральная медуза русню отмазывает, типа это только путлер хочет. Там 90 процентов шизанутый нацистов
27.04.2022 19:37 Ответить
Ну, вот этой хотелкой ***** и подавится, как Жирик некошерной мацой.
27.04.2022 19:28 Ответить
Педофилу-пеZZда

27.04.2022 19:37 Ответить
Поцелуй сатаны.
27.04.2022 20:37 Ответить
Може вони хочуть приєднати ці території щоб коли ми звільняти будемо звинуватити нас в «нападі на Росію» і легітимізувати використання про нас ядерної зброї (принаймні на внутрішній ринок). Сподіваюсь це блеф.
27.04.2022 19:30 Ответить
Скоріше до обьявлення війни і загальної мобілізації
27.04.2022 19:32 Ответить
Для оголошення війни він вже давно міг використати вибухи в Бєлгороді і Брянську якби хотів
27.04.2022 19:44 Ответить
скоріш за все саме такий "сценарій" , щоб показати крутизну внутрішньому піплу

але, обламається.

використання ЯО - беспрецендентий прецидет, а отже -
повне виключення рашки, включно із Китаєм - китайцям це може поломати економіку і викликати соц. заворушення у півтораміліардній імперії.
а це не хухри-мухри
27.04.2022 19:37 Ответить
використання ядерної зброї рашкою не влаштовує Китай..тож ніякої ядерної зброї рашка не застосує
27.04.2022 19:52 Ответить
Нельзя стрелять по флагману черноморского плота, а то питун нападет. Нельзя взрывать склады под белгородом, а то питун нападет. Нельзя размотать стратегическую нефтебазу под брянском, а то питун нападет.
Нельзя отрезать голову питуну, а то питун нападет.
27.04.2022 19:52 Ответить
Я не кажу що «не можна», ясно що звільняти необхідно, я про те що треба бути готовим до усіляких сценаріїв з цими мудаками.
27.04.2022 20:02 Ответить
И мардовским мудакам тожа нада быть гатовым к разным ссынариям.
27.04.2022 20:58 Ответить
нас це не має обходити. бо інакше й "орків" їхніх вбивати було не треба, й "маскву" топити, взагалі нічого. а підняти "лапки вгору" - і хай вони нас знищують
27.04.2022 19:54 Ответить
а я вже давно хочу свого пса накормити путінскими мозгами
27.04.2022 19:31 Ответить
Это можно сделать сейчас

27.04.2022 21:01 Ответить
Да в козломордостане всё происходит по личному желанию *****. Это же каким жалким стадом надо быть, чтобы терпеть вот это вонючее чмо 20 лет.
27.04.2022 19:32 Ответить
а кацапы не в курсе что они терпят - они думают что пьют божью росу когда путлер им ссцыт в глаза
27.04.2022 23:17 Ответить
ага, якраз. а потім ще й підписати договір про визнання кордонів? Щоб не здумали ми з американцями добувати сланцевий газ? а ще, щоб не здумали торгувати зерном через чорноморські порти. Що ще віддати пуйлу аби не бомбило? Дітей, аби не знали ні рідної мови ні свого роду?
А може зціпивши зуби трохи потерпіти поки раша звільниться від залишків розкоші і сама попросить миру вже на наших умовах?
27.04.2022 19:34 Ответить
Скоро аукціон по роспродажу російської ********* буде з хотілками *****.Це у кращому випадку або акція купи один регіон другій у подарунок.
27.04.2022 19:36 Ответить
Старая плешивая тварь не ощущает ничего от факта смерти тысяч невинных людей. И даже свои орки для него - лишь ресурс. Он играется в солдатиков. Приход подобных людей к власти нужно ограничивать на законодательном уровне, этим должна заниматься психиатрия.
27.04.2022 19:36 Ответить
Це бажання скоро Наша Україна и ЗСУ ему одібьют.
27.04.2022 19:37 Ответить
Типа либеральная медуза русню отмазывает, типа это только путлер хочет. Там 90 процентов шизанутый нацистов
27.04.2022 19:37 Ответить
Все-таки не 90%, несколько поменьше, но в целом так.
27.04.2022 21:38 Ответить
но они больше переживают за блокировку виза мастер кард а не за Украину
27.04.2022 23:19 Ответить
Тем прекраснее будет взрыв пуканов ватников когда Украина вернет эти территории под конроль
27.04.2022 19:38 Ответить
.......думаю к концу года (а то и раньше) вопрос о деокупации Крыма серьёзно назреет......
......вот о чём в кремле нужно уже начинать думать, а не мниловщиной заниматься......
27.04.2022 19:41 Ответить
Вы батинька аптимизд, к канцу года пида рассии не будет.
27.04.2022 20:59 Ответить
если путлера сковырнут его окружение то рашка загнется очень быстро
27.04.2022 23:21 Ответить
***** включило задню... А як же вся Україна? Демілітарізация, денацифікация... А вийшла дефекація! Бажає приєднати Донбас, та оголосити перемогу, мовби цілі спецоперації досягнуто) Жиріновський вже зачекався тебе, гівно бункерне.
27.04.2022 19:41 Ответить
Смерть путіна - особисте бажання мільйонів українців
27.04.2022 19:43 Ответить
смерть путлера желание всего мира - к примеру в Африке умрет млн. человек из-за нападения рашки на Украину
27.04.2022 23:23 Ответить
Херсон - это вода в Крым , а Донецкая и Харьковская обл - это Юзовское месторождения газа с запасом до 10 трлн кубометров , так что хотелки вполне обоснованы
27.04.2022 19:44 Ответить
причина войны всегда деньги. Идеаология для быдла. Деньги - главное.
27.04.2022 19:54 Ответить
+електроенергія з Каховки + літій.
27.04.2022 20:58 Ответить
А мнє будьоновку, вєлосіпєд і мороженоє!
27.04.2022 19:44 Ответить
Думбас вже дореферендився.
27.04.2022 19:45 Ответить
Плевать на писульки, которое хло там пишет. Сейчас все решает ВСУ.
27.04.2022 19:49 Ответить
Путлєр , щоб ти поскоріше здох , так як вже дістав всіх своіми хотєлками !

27.04.2022 19:50 Ответить
А знаєте, що найсмішніше - це улюблений філософ *****. Воно його постійно цитує і не раз говорило, що читає його книги!
27.04.2022 20:09 Ответить
в натуре баунти, пожертвовать благополучием своих родных кацапов ради похоти, чистый предатель
27.04.2022 19:56 Ответить
Каци, ви *******? Он же чмо неадекватное. Ізбєрітє другого царя ?
27.04.2022 20:09 Ответить
так они эту хрень на полном умняке уже давно наметили.....
вспомните собез перед "признанием" лднр, где нарышкин с перепугу проболтался - "я за присоединение...", а пыня его одернул....
так что "медуза" тут никому глаза не открыла.....
27.04.2022 20:25 Ответить
В случае присоединения ОРДЛО РФ, что будет делать ОП?
Освобождение этих территорий от россии войсками Украины, будет трактоваться Путиным как угроза территориальной целостности России, соответственно он будет снова угрожать тактическим ядерным оружием.

Никто не говорит про Крым, и его освобождение. Крым такая же земля Украины, как и ОРДЛО.
Есть ли вообще вменяемая позиция по этим вопросам.
27.04.2022 20:33 Ответить
А еси иго ядренай бомпай, то чё.
27.04.2022 21:01 Ответить
У нас ее нет. А Европа может сдрейфить, на это и рассчитывает Путин.
27.04.2022 21:40 Ответить
Есть. Путина послали нахрен а его угрозами. Эта таже самая схема, которую он использовал при анексии Крыма. У дедули снесло крышу от человеческой крови и безнаказанности. Цивилизованный мир решил поставить точку на его геройствах.
27.04.2022 22:20 Ответить
Я вот думаю (хоть и задним умом),но какого хрена,когда путинские марионетки приняли так называемый закон про границы в 2019 году,где их территория была прописана не в пределах ОРДЛО,а в пределах Луг. и Дон. областей,наши переговорщики не поставили ультиматум и не вышли из Минска пока эти черти не уберут претензии на две области?
27.04.2022 20:36 Ответить
У билгародскай и брянскай риспублик тожа есть притензии до самава Урала.
27.04.2022 21:03 Ответить
Белград это кажется Сербия, а то Белгород
27.04.2022 23:23 Ответить
оце і є - "поставленные цели", які мають бути досягнуті
27.04.2022 21:54 Ответить
 
 