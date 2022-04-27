Присоединение Донецкой и Луганской областей к РФ – личное желание Путина, - "Медуза"

Даты псевдореферендумов о присоединении "ЛДНР" к РФ и провозглашении "независимости Херсонской народной республики" несколько раз переносили из-за неудач российской армии в Украине.

Три источника "Медузы", близкие к администрации президента РФ, сообщили, что в середине мая в "ЛНР" и "ДНР" могут пройти "референдумы" по присоединению к России, передает Цензор.НЕТ. Два собеседника даже назвали даты – 14 и 15 мая 2022 года.

Предполагается, что "республики" "официально присоединят" в пределах, признанных РФ 21 февраля, то есть в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины. В настоящее время значительная часть указанных территорий не оккупирована.

В эти же даты, по информации источников "Медузы", может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия. На голосование планируется вынести вопросы независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики". Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники.

При этом источники "Медузы" отметили, что первоначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

Источники "Медузы", близкие к Кремлю, отмечают: сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы", однако это личное желание высшего руководства, то есть президента Владимира Путина.