Присоединение Донецкой и Луганской областей к РФ – личное желание Путина, - "Медуза"
Даты псевдореферендумов о присоединении "ЛДНР" к РФ и провозглашении "независимости Херсонской народной республики" несколько раз переносили из-за неудач российской армии в Украине.
Три источника "Медузы", близкие к администрации президента РФ, сообщили, что в середине мая в "ЛНР" и "ДНР" могут пройти "референдумы" по присоединению к России, передает Цензор.НЕТ. Два собеседника даже назвали даты – 14 и 15 мая 2022 года.
Предполагается, что "республики" "официально присоединят" в пределах, признанных РФ 21 февраля, то есть в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины. В настоящее время значительная часть указанных территорий не оккупирована.
В эти же даты, по информации источников "Медузы", может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия. На голосование планируется вынести вопросы независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики". Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники.
При этом источники "Медузы" отметили, что первоначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.
Источники "Медузы", близкие к Кремлю, отмечают: сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы", однако это личное желание высшего руководства, то есть президента Владимира Путина.
але, обламається.
використання ЯО - беспрецендентий прецидет, а отже -
повне виключення рашки, включно із Китаєм - китайцям це може поломати економіку і викликати соц. заворушення у півтораміліардній імперії.
а це не хухри-мухри
Нельзя отрезать голову питуну, а то питун нападет.
А може зціпивши зуби трохи потерпіти поки раша звільниться від залишків розкоші і сама попросить миру вже на наших умовах?
......вот о чём в кремле нужно уже начинать думать, а не мниловщиной заниматься......
вспомните собез перед "признанием" лднр, где нарышкин с перепугу проболтался - "я за присоединение...", а пыня его одернул....
так что "медуза" тут никому глаза не открыла.....
Освобождение этих территорий от россии войсками Украины, будет трактоваться Путиным как угроза территориальной целостности России, соответственно он будет снова угрожать тактическим ядерным оружием.
Никто не говорит про Крым, и его освобождение. Крым такая же земля Украины, как и ОРДЛО.
Есть ли вообще вменяемая позиция по этим вопросам.