МИД РФ о подготовке "референдума" в Херсоне: "Ничего не слышали"
В Министерстве иностранных дел России не могут подтвердить подготовку так называемого "референдума" в оккупированном Херсоне. Там вроде бы ничего об этой идее не слышали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Не слышал ничего", - ответил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко по просьбе прокомментировать сообщение СМИ о том, что российские власти готовят "референдум" в Херсоне.
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Отметим, Херсон оккупирован российскими войсками со 2 марта.
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