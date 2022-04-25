МИД РФ о подготовке "референдума" в Херсоне: "Ничего не слышали"

В Министерстве иностранных дел России не могут подтвердить подготовку так называемого "референдума" в оккупированном Херсоне. Там вроде бы ничего об этой идее не слышали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не слышал ничего", - ответил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко по просьбе прокомментировать сообщение СМИ о том, что российские власти готовят "референдум" в Херсоне.

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Отметим, Херсон оккупирован российскими войсками со 2 марта.