РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости Война
10 285 23

МИД РФ о подготовке "референдума" в Херсоне: "Ничего не слышали"

руденко,андрій

В Министерстве иностранных дел России не могут подтвердить подготовку так называемого "референдума" в оккупированном Херсоне. Там вроде бы ничего об этой идее не слышали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не слышал ничего", - ответил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко по просьбе прокомментировать сообщение СМИ о том, что российские власти готовят "референдум" в Херсоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перенесли дату "референдума" по присоединению Херсонщины к "ДНР"

Отметим, Херсон оккупирован российскими войсками со 2 марта.

МИД РФ (1668) референдум (1504) Херсонская область (4803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
значит будет наоборот
показать весь комментарий
25.04.2022 13:43
+15
Лошадь говорила,что и на Украину они не нападали.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:50
+13
Про війну цей кацап теж нічого не чув? Ах да... У ніх цеж спєціанальная Апєрація, мля...
показать весь комментарий
25.04.2022 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит будет наоборот
показать весь комментарий
25.04.2022 13:43 Ответить
Про війну цей кацап теж нічого не чув? Ах да... У ніх цеж спєціанальная Апєрація, мля...
показать весь комментарий
25.04.2022 13:44 Ответить
Значит, не уверены, что в Херсоне задержатся. Без референдума будет проще уйти по-тихому.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:44 Ответить
Хер..
показать весь комментарий
25.04.2022 13:45 Ответить
Зкажуть, що месниє придумали, а мы отказать не можемо волєіз'явленію народа херсона
показать весь комментарий
25.04.2022 13:45 Ответить
а то, як притисне, вони ще й кримчан звинуватять, що то вони винні, грали на руку проклятим американцям і втягнули у війну росію-матушку, кримчан-то вже не вперше кидають, спочатку їх проміняли на зброю ядерну і вони то зтерпіли-навіть не образилися, то чого б знову їх не кинути.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:12 Ответить
Потикайте його палкою...
показать весь комментарий
25.04.2022 13:46 Ответить
Як завше - їхтамнет
показать весь комментарий
25.04.2022 13:46 Ответить
А шо на Цензорі останній час відбувається? Куди зникають коментарі?
показать весь комментарий
25.04.2022 13:48 Ответить
Лошадь говорила,что и на Украину они не нападали.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:50 Ответить
отже буде.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:51 Ответить
Тобто-брехали брешемо та брехатимемо й надалі...
показать весь комментарий
25.04.2022 13:52 Ответить
дипломатія - вона така. Вона просто: касапська. І це - вичерпна її характеристика.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:55 Ответить
вони не тільки нічого не чули, вони навіть нікого ніде не окуповували.
Ну, там - "інтернаціональний долг", "освобождалі", "ноетодругоє!"
показать весь комментарий
25.04.2022 13:54 Ответить
А мы тут не причём, а мы тут не причём ). Вообщем ничего нового.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:57 Ответить
Субботние массовые митинги показали что никаких референдумов не будет
показать весь комментарий
25.04.2022 13:57 Ответить
15 коментів, видно лише 6
показать весь комментарий
25.04.2022 14:01 Ответить
МЗС Российской Федерации хочет сказать, что Путин их ни о чем не информируют, что они ничего не знают. Путин самодержец и за все свои поступки будет отвечать только он. В гаагском трибунале Мхс не при делах.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:06 Ответить
это типа не мы, местные что творят не знаем
показать весь комментарий
25.04.2022 14:12 Ответить
взагалі не має значення, що русня говорить. вони відкривають рота тільки щоб збрехати.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:39 Ответить
звездят, шо дышут.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:44 Ответить
Москали безконечно лживые твари!...
показать весь комментарий
25.04.2022 15:05 Ответить
ХЕР ВАМ а не ХЕРСОН! 😠
показать весь комментарий
25.04.2022 18:29 Ответить
 
 