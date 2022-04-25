МЗС РФ про підготовку "референдуму" в Херсоні: "Нічого не чули"
У Міністерстві закордонних справ Росії не можуть підтвердити підготовку так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Там нібито нічого про цю ідею не чули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Не чув нічого", - відповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що російська влада готує "референдум" в Херсоні.
Зазначимо, Херсон окуповано російськими військами з 2 березня.
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