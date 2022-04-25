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Новини Війна
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МЗС РФ про підготовку "референдуму" в Херсоні: "Нічого не чули"

руденко,андрій

У Міністерстві закордонних справ Росії не можуть підтвердити підготовку так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Там нібито нічого про цю ідею не чули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Не чув нічого", - відповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що російська влада готує "референдум" в Херсоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"

Зазначимо, Херсон окуповано російськими військами з 2 березня.

Автор: 

МЗС рф (962) референдум (628) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+15
значит будет наоборот
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25.04.2022 13:43
+15
Лошадь говорила,что и на Украину они не нападали.
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25.04.2022 13:50
+13
Про війну цей кацап теж нічого не чув? Ах да... У ніх цеж спєціанальная Апєрація, мля...
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25.04.2022 13:44
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значит будет наоборот
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25.04.2022 13:43 Відповісти
Про війну цей кацап теж нічого не чув? Ах да... У ніх цеж спєціанальная Апєрація, мля...
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Значит, не уверены, что в Херсоне задержатся. Без референдума будет проще уйти по-тихому.
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Хер..
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Зкажуть, що месниє придумали, а мы отказать не можемо волєіз'явленію народа херсона
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25.04.2022 13:45 Відповісти
а то, як притисне, вони ще й кримчан звинуватять, що то вони винні, грали на руку проклятим американцям і втягнули у війну росію-матушку, кримчан-то вже не вперше кидають, спочатку їх проміняли на зброю ядерну і вони то зтерпіли-навіть не образилися, то чого б знову їх не кинути.
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25.04.2022 14:12 Відповісти
Потикайте його палкою...
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25.04.2022 13:46 Відповісти
Як завше - їхтамнет
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25.04.2022 13:46 Відповісти
А шо на Цензорі останній час відбувається? Куди зникають коментарі?
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25.04.2022 13:48 Відповісти
Лошадь говорила,что и на Украину они не нападали.
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25.04.2022 13:50 Відповісти
отже буде.
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25.04.2022 13:51 Відповісти
Тобто-брехали брешемо та брехатимемо й надалі...
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25.04.2022 13:52 Відповісти
дипломатія - вона така. Вона просто: касапська. І це - вичерпна її характеристика.
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25.04.2022 13:55 Відповісти
вони не тільки нічого не чули, вони навіть нікого ніде не окуповували.
Ну, там - "інтернаціональний долг", "освобождалі", "ноетодругоє!"
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25.04.2022 13:54 Відповісти
А мы тут не причём, а мы тут не причём ). Вообщем ничего нового.
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25.04.2022 13:57 Відповісти
Субботние массовые митинги показали что никаких референдумов не будет
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25.04.2022 13:57 Відповісти
15 коментів, видно лише 6
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25.04.2022 14:01 Відповісти
МЗС Российской Федерации хочет сказать, что Путин их ни о чем не информируют, что они ничего не знают. Путин самодержец и за все свои поступки будет отвечать только он. В гаагском трибунале Мхс не при делах.
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25.04.2022 14:06 Відповісти
это типа не мы, местные что творят не знаем
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25.04.2022 14:12 Відповісти
взагалі не має значення, що русня говорить. вони відкривають рота тільки щоб збрехати.
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25.04.2022 14:39 Відповісти
звездят, шо дышут.
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25.04.2022 14:44 Відповісти
Москали безконечно лживые твари!...
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25.04.2022 15:05 Відповісти
ХЕР ВАМ а не ХЕРСОН! 😠
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25.04.2022 18:29 Відповісти
 
 