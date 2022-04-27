Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

Дати псевдореферендумів щодо приєднання "ЛДНР" до РФ та проголошення "незалежності Херсонської народної республіки" кілька разів переносили через невдачі російської армії в Україні.

Три джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ, повідомили, що в середині травня в "ЛНР" та "ДНР" можуть пройти "референдуми" щодо приєднання до Росії, передає Цензор.НЕТ. Два співрозмовники навіть назвали дати - 14 і 15 травня 2022 року.

Передбачається, що "республіки" "офіційно приєднають" в межах, визнаних РФ 21 лютого, тобто в "історичних" кордонах Донецької та Луганської областей України. Наразі значна частина вказаних територій не окупована.

У ці ж дати, за інформацією джерел "Медузи", може пройти референдум і на Херсонщині, яку частково окупувала Росія. На голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки". Вона надалі також може бути приєднана до Росії, вважають співрозмовники.

При цьому джерела "Медузи" зазначили, що спочатку референдуми були намічені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. Співрозмовники зазначають, що дати можуть зрушити ще раз з тієї ж причини.

Джерела "Медузи", близькі до Кремля, наголошують: співробітники адміністрації президента не вважають, що Росії слід приєднувати "депресивні регіони", однак це особисте бажання "вищого керівництва", тобто президента Володимира Путіна.