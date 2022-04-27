УКР
Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

Дати псевдореферендумів щодо приєднання "ЛДНР" до РФ та проголошення "незалежності Херсонської народної республіки" кілька разів переносили через невдачі російської армії в Україні.

Три джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ, повідомили, що в середині травня в "ЛНР" та "ДНР" можуть пройти "референдуми" щодо приєднання до Росії, передає Цензор.НЕТ. Два співрозмовники навіть назвали дати - 14 і 15 травня 2022 року.

Передбачається, що "республіки" "офіційно приєднають" в межах, визнаних РФ 21 лютого, тобто в "історичних" кордонах Донецької та Луганської областей України. Наразі значна частина вказаних територій не окупована.

У ці ж дати, за інформацією джерел "Медузи", може пройти референдум і на Херсонщині, яку частково окупувала Росія. На голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки". Вона надалі також може бути приєднана до Росії, вважають співрозмовники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"

При цьому джерела "Медузи" зазначили, що спочатку референдуми були намічені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. Співрозмовники зазначають, що дати можуть зрушити ще раз з тієї ж причини.

Джерела "Медузи", близькі до Кремля, наголошують: співробітники адміністрації президента не вважають, що Росії слід приєднувати "депресивні регіони", однак це особисте бажання "вищого керівництва", тобто президента Володимира Путіна.

референдум (629) росія (67219) ОРДЛО (320) Херсонська область (6110)
+33
Ну, вот этой хотелкой ***** и подавится, как Жирик некошерной мацой.
27.04.2022 19:28 Відповісти
+20
Да в козломордостане всё происходит по личному желанию *****. Это же каким жалким стадом надо быть, чтобы терпеть вот это вонючее чмо 20 лет.
27.04.2022 19:32 Відповісти
+17
Типа либеральная медуза русню отмазывает, типа это только путлер хочет. Там 90 процентов шизанутый нацистов
27.04.2022 19:37 Відповісти
27.04.2022 19:28 Відповісти
Педофилу-пеZZда

27.04.2022 19:37 Відповісти
Поцелуй сатаны.
27.04.2022 20:37 Відповісти
Може вони хочуть приєднати ці території щоб коли ми звільняти будемо звинуватити нас в «нападі на Росію» і легітимізувати використання про нас ядерної зброї (принаймні на внутрішній ринок). Сподіваюсь це блеф.
27.04.2022 19:30 Відповісти
Скоріше до обьявлення війни і загальної мобілізації
27.04.2022 19:32 Відповісти
Для оголошення війни він вже давно міг використати вибухи в Бєлгороді і Брянську якби хотів
27.04.2022 19:44 Відповісти
скоріш за все саме такий "сценарій" , щоб показати крутизну внутрішньому піплу

але, обламається.

використання ЯО - беспрецендентий прецидет, а отже -
повне виключення рашки, включно із Китаєм - китайцям це може поломати економіку і викликати соц. заворушення у півтораміліардній імперії.
а це не хухри-мухри
27.04.2022 19:37 Відповісти
використання ядерної зброї рашкою не влаштовує Китай..тож ніякої ядерної зброї рашка не застосує
27.04.2022 19:52 Відповісти
Нельзя стрелять по флагману черноморского плота, а то питун нападет. Нельзя взрывать склады под белгородом, а то питун нападет. Нельзя размотать стратегическую нефтебазу под брянском, а то питун нападет.
Нельзя отрезать голову питуну, а то питун нападет.
27.04.2022 19:52 Відповісти
Я не кажу що «не можна», ясно що звільняти необхідно, я про те що треба бути готовим до усіляких сценаріїв з цими мудаками.
показати весь коментар
И мардовским мудакам тожа нада быть гатовым к разным ссынариям.
показати весь коментар
нас це не має обходити. бо інакше й "орків" їхніх вбивати було не треба, й "маскву" топити, взагалі нічого. а підняти "лапки вгору" - і хай вони нас знищують
показати весь коментар
а я вже давно хочу свого пса накормити путінскими мозгами
показати весь коментар
Это можно сделать сейчас

27.04.2022 21:01 Відповісти
27.04.2022 19:32 Відповісти
а кацапы не в курсе что они терпят - они думают что пьют божью росу когда путлер им ссцыт в глаза
показати весь коментар
ага, якраз. а потім ще й підписати договір про визнання кордонів? Щоб не здумали ми з американцями добувати сланцевий газ? а ще, щоб не здумали торгувати зерном через чорноморські порти. Що ще віддати пуйлу аби не бомбило? Дітей, аби не знали ні рідної мови ні свого роду?
А може зціпивши зуби трохи потерпіти поки раша звільниться від залишків розкоші і сама попросить миру вже на наших умовах?
27.04.2022 19:34 Відповісти
Скоро аукціон по роспродажу російської ********* буде з хотілками *****.Це у кращому випадку або акція купи один регіон другій у подарунок.
27.04.2022 19:36 Відповісти
Старая плешивая тварь не ощущает ничего от факта смерти тысяч невинных людей. И даже свои орки для него - лишь ресурс. Он играется в солдатиков. Приход подобных людей к власти нужно ограничивать на законодательном уровне, этим должна заниматься психиатрия.
27.04.2022 19:36 Відповісти
Це бажання скоро Наша Україна и ЗСУ ему одібьют.
показати весь коментар
27.04.2022 19:37 Відповісти
Все-таки не 90%, несколько поменьше, но в целом так.
показати весь коментар
но они больше переживают за блокировку виза мастер кард а не за Украину
показати весь коментар
Тем прекраснее будет взрыв пуканов ватников когда Украина вернет эти территории под конроль
показати весь коментар
.......думаю к концу года (а то и раньше) вопрос о деокупации Крыма серьёзно назреет......
......вот о чём в кремле нужно уже начинать думать, а не мниловщиной заниматься......
27.04.2022 19:41 Відповісти
Вы батинька аптимизд, к канцу года пида рассии не будет.
показати весь коментар
если путлера сковырнут его окружение то рашка загнется очень быстро
показати весь коментар
***** включило задню... А як же вся Україна? Демілітарізация, денацифікация... А вийшла дефекація! Бажає приєднати Донбас, та оголосити перемогу, мовби цілі спецоперації досягнуто) Жиріновський вже зачекався тебе, гівно бункерне.
показати весь коментар
Смерть путіна - особисте бажання мільйонів українців
показати весь коментар
смерть путлера желание всего мира - к примеру в Африке умрет млн. человек из-за нападения рашки на Украину
показати весь коментар
Херсон - это вода в Крым , а Донецкая и Харьковская обл - это Юзовское месторождения газа с запасом до 10 трлн кубометров , так что хотелки вполне обоснованы
показати весь коментар
причина войны всегда деньги. Идеаология для быдла. Деньги - главное.
показати весь коментар
+електроенергія з Каховки + літій.
показати весь коментар
А мнє будьоновку, вєлосіпєд і мороженоє!
показати весь коментар
Думбас вже дореферендився.
показати весь коментар
Плевать на писульки, которое хло там пишет. Сейчас все решает ВСУ.
показати весь коментар
Путлєр , щоб ти поскоріше здох , так як вже дістав всіх своіми хотєлками !

показати весь коментар
А знаєте, що найсмішніше - це улюблений філософ *****. Воно його постійно цитує і не раз говорило, що читає його книги!
показати весь коментар
в натуре баунти, пожертвовать благополучием своих родных кацапов ради похоти, чистый предатель
показати весь коментар
Каци, ви *******? Он же чмо неадекватное. Ізбєрітє другого царя ?
показати весь коментар
так они эту хрень на полном умняке уже давно наметили.....
вспомните собез перед "признанием" лднр, где нарышкин с перепугу проболтался - "я за присоединение...", а пыня его одернул....
так что "медуза" тут никому глаза не открыла.....
показати весь коментар
В случае присоединения ОРДЛО РФ, что будет делать ОП?
Освобождение этих территорий от россии войсками Украины, будет трактоваться Путиным как угроза территориальной целостности России, соответственно он будет снова угрожать тактическим ядерным оружием.

Никто не говорит про Крым, и его освобождение. Крым такая же земля Украины, как и ОРДЛО.
Есть ли вообще вменяемая позиция по этим вопросам.
показати весь коментар
А еси иго ядренай бомпай, то чё.
показати весь коментар
У нас ее нет. А Европа может сдрейфить, на это и рассчитывает Путин.
показати весь коментар
Есть. Путина послали нахрен а его угрозами. Эта таже самая схема, которую он использовал при анексии Крыма. У дедули снесло крышу от человеческой крови и безнаказанности. Цивилизованный мир решил поставить точку на его геройствах.
показати весь коментар
Я вот думаю (хоть и задним умом),но какого хрена,когда путинские марионетки приняли так называемый закон про границы в 2019 году,где их территория была прописана не в пределах ОРДЛО,а в пределах Луг. и Дон. областей,наши переговорщики не поставили ультиматум и не вышли из Минска пока эти черти не уберут претензии на две области?
показати весь коментар
У билгародскай и брянскай риспублик тожа есть притензии до самава Урала.
показати весь коментар
Белград это кажется Сербия, а то Белгород
показати весь коментар
оце і є - "поставленные цели", які мають бути досягнуті
показати весь коментар
