Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"
Дати псевдореферендумів щодо приєднання "ЛДНР" до РФ та проголошення "незалежності Херсонської народної республіки" кілька разів переносили через невдачі російської армії в Україні.
Три джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ, повідомили, що в середині травня в "ЛНР" та "ДНР" можуть пройти "референдуми" щодо приєднання до Росії, передає Цензор.НЕТ. Два співрозмовники навіть назвали дати - 14 і 15 травня 2022 року.
Передбачається, що "республіки" "офіційно приєднають" в межах, визнаних РФ 21 лютого, тобто в "історичних" кордонах Донецької та Луганської областей України. Наразі значна частина вказаних територій не окупована.
У ці ж дати, за інформацією джерел "Медузи", може пройти референдум і на Херсонщині, яку частково окупувала Росія. На голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки". Вона надалі також може бути приєднана до Росії, вважають співрозмовники.
При цьому джерела "Медузи" зазначили, що спочатку референдуми були намічені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. Співрозмовники зазначають, що дати можуть зрушити ще раз з тієї ж причини.
Джерела "Медузи", близькі до Кремля, наголошують: співробітники адміністрації президента не вважають, що Росії слід приєднувати "депресивні регіони", однак це особисте бажання "вищого керівництва", тобто президента Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але, обламається.
використання ЯО - беспрецендентий прецидет, а отже -
повне виключення рашки, включно із Китаєм - китайцям це може поломати економіку і викликати соц. заворушення у півтораміліардній імперії.
а це не хухри-мухри
Нельзя отрезать голову питуну, а то питун нападет.
А може зціпивши зуби трохи потерпіти поки раша звільниться від залишків розкоші і сама попросить миру вже на наших умовах?
......вот о чём в кремле нужно уже начинать думать, а не мниловщиной заниматься......
вспомните собез перед "признанием" лднр, где нарышкин с перепугу проболтался - "я за присоединение...", а пыня его одернул....
так что "медуза" тут никому глаза не открыла.....
Освобождение этих территорий от россии войсками Украины, будет трактоваться Путиным как угроза территориальной целостности России, соответственно он будет снова угрожать тактическим ядерным оружием.
Никто не говорит про Крым, и его освобождение. Крым такая же земля Украины, как и ОРДЛО.
Есть ли вообще вменяемая позиция по этим вопросам.