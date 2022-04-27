РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 197 11

Швейцария ввела очередные санкции против РФ

швейцарія

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России, предполагающие запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОП сообщает в телеграм-канале.

"Швейцария ввела очередные санкции против России. Они предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры", - говорится в сообщении.

Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

"Изоляция и желанный Советский Союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - отметил Ермак.

Читайте также: Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России

Автор: 

Швейцария (626) Ермак Андрей (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Свершилось то, чего так боялась Россия- Китай перенаправил 240 млн тон грузового потока через Южный Кавказ в Европу.
�� Пекин отказался от транспортировки всех видов товаров через территорию России, причина обезопасить компании экспортеры от международных санкций.
�� Восточно Сибирская железная дорога и порты Новороссийск и Мурманск в блоке.
�� Морские порты Казахстана Актау, Азербайджана Алят, Грузии Поти, Турции Стамбул, Румынии Констанца заработают в десятикратном режиме.
�� Железная дорога Баку-Тбилиси- Карс -Стамбул работает в авральном режиме получив заказ на перевозку грузив и контейнеров из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Южной Кореи.
�� Правительство Китая приступила к финансированию в новый Глобальный логистический маршрут " Одна дорога -один путь" более 800 миллиардов долларов.
�� Только Армения осталась за бортом всех международный маршрутов и проектов проходящих на Южном Кавказе.

вот это санкции
показать весь комментарий
27.04.2022 20:29 Ответить
+7
А єрмаки, арахамії і...... тільки мантру про перемовини кожен день "запроваджують"
показать весь комментарий
27.04.2022 20:23 Ответить
+6
Кабаеву выгнали ?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як думаєте це правда що Швейцарія блокує надання *********** до німецької зброї, чи це наступні відмазки повії Шольца, що не надає негайно нам Гепарди і Леопарди? бо вже бомбить з цього
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
Предположу, что и то, и другое.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
Шольц искал отмазку и швицы ему подсобили, сославшись на нейтралитет.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
Кабаеву выгнали ?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
давно вже, вона в мацкві, така ж огидна як і путлєр, бач один й той же пластичний хірург... невдалий
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
А єрмаки, арахамії і...... тільки мантру про перемовини кожен день "запроваджують"
показать весь комментарий
27.04.2022 20:23 Ответить
Ну хоть что то - главное что бы это были не "дырявые" запреты.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:26 Ответить
Свершилось то, чего так боялась Россия- Китай перенаправил 240 млн тон грузового потока через Южный Кавказ в Европу.
�� Пекин отказался от транспортировки всех видов товаров через территорию России, причина обезопасить компании экспортеры от международных санкций.
�� Восточно Сибирская железная дорога и порты Новороссийск и Мурманск в блоке.
�� Морские порты Казахстана Актау, Азербайджана Алят, Грузии Поти, Турции Стамбул, Румынии Констанца заработают в десятикратном режиме.
�� Железная дорога Баку-Тбилиси- Карс -Стамбул работает в авральном режиме получив заказ на перевозку грузив и контейнеров из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Южной Кореи.
�� Правительство Китая приступила к финансированию в новый Глобальный логистический маршрут " Одна дорога -один путь" более 800 миллиардов долларов.
�� Только Армения осталась за бортом всех международный маршрутов и проектов проходящих на Южном Кавказе.

вот это санкции
показать весь комментарий
27.04.2022 20:29 Ответить
опять это д_ерак лезет во все дырки(
показать весь комментарий
27.04.2022 20:34 Ответить
чо єто за афицийна асоба? Бомж из подворотни тоже так сможет
показать весь комментарий
27.04.2022 20:43 Ответить
Вибачте за безглуздя, але Ви коли останнього часу на його та Арахамії пельки дивилися? Це Вам не бомжи, а майже перші обличчя підворотні. Мабуть із них поточний презедент приклад бере.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:45 Ответить
 
 