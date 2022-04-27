Швейцария ввела очередные санкции против РФ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России, предполагающие запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОП сообщает в телеграм-канале.

"Швейцария ввела очередные санкции против России. Они предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры", - говорится в сообщении.

Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

"Изоляция и желанный Советский Союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - отметил Ермак.

Читайте также: Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России