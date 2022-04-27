4 197 11
Швейцария ввела очередные санкции против РФ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России, предполагающие запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОП сообщает в телеграм-канале.
"Швейцария ввела очередные санкции против России. Они предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры", - говорится в сообщении.
Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.
"Изоляция и желанный Советский Союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - отметил Ермак.
�� Пекин отказался от транспортировки всех видов товаров через территорию России, причина обезопасить компании экспортеры от международных санкций.
�� Восточно Сибирская железная дорога и порты Новороссийск и Мурманск в блоке.
�� Морские порты Казахстана Актау, Азербайджана Алят, Грузии Поти, Турции Стамбул, Румынии Констанца заработают в десятикратном режиме.
�� Железная дорога Баку-Тбилиси- Карс -Стамбул работает в авральном режиме получив заказ на перевозку грузив и контейнеров из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Южной Кореи.
�� Правительство Китая приступила к финансированию в новый Глобальный логистический маршрут " Одна дорога -один путь" более 800 миллиардов долларов.
�� Только Армения осталась за бортом всех международный маршрутов и проектов проходящих на Южном Кавказе.
вот это санкции