Новини Санкції проти Росії
Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ

швейцарія

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії, які передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник ОП повідомляє у телеграмі.

"Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії. Вони передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри", - сказано в повідомленні.

Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.

"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ із кожним днем стає реальністю", - зауважив Єрмак.

Свершилось то, чего так боялась Россия- Китай перенаправил 240 млн тон грузового потока через Южный Кавказ в Европу.
�� Пекин отказался от транспортировки всех видов товаров через территорию России, причина обезопасить компании экспортеры от международных санкций.
�� Восточно Сибирская железная дорога и порты Новороссийск и Мурманск в блоке.
�� Морские порты Казахстана Актау, Азербайджана Алят, Грузии Поти, Турции Стамбул, Румынии Констанца заработают в десятикратном режиме.
�� Железная дорога Баку-Тбилиси- Карс -Стамбул работает в авральном режиме получив заказ на перевозку грузив и контейнеров из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Южной Кореи.
�� Правительство Китая приступила к финансированию в новый Глобальный логистический маршрут " Одна дорога -один путь" более 800 миллиардов долларов.
�� Только Армения осталась за бортом всех международный маршрутов и проектов проходящих на Южном Кавказе.

вот это санкции
27.04.2022 20:29 Відповісти
+7
А єрмаки, арахамії і...... тільки мантру про перемовини кожен день "запроваджують"
27.04.2022 20:23 Відповісти
+6
Кабаеву выгнали ?
27.04.2022 20:19 Відповісти
як думаєте це правда що Швейцарія блокує надання *********** до німецької зброї, чи це наступні відмазки повії Шольца, що не надає негайно нам Гепарди і Леопарди? бо вже бомбить з цього
Предположу, что и то, и другое.
Шольц искал отмазку и швицы ему подсобили, сославшись на нейтралитет.
Кабаеву выгнали ?
давно вже, вона в мацкві, така ж огидна як і путлєр, бач один й той же пластичний хірург... невдалий
А єрмаки, арахамії і...... тільки мантру про перемовини кожен день "запроваджують"
Ну хоть что то - главное что бы это были не "дырявые" запреты.
опять это д_ерак лезет во все дырки(
чо єто за афицийна асоба? Бомж из подворотни тоже так сможет
Вибачте за безглуздя, але Ви коли останнього часу на його та Арахамії пельки дивилися? Це Вам не бомжи, а майже перші обличчя підворотні. Мабуть із них поточний презедент приклад бере.
