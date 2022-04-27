4 197 11
Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії, які передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник ОП повідомляє у телеграмі.
"Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії. Вони передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри", - сказано в повідомленні.
Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.
"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ із кожним днем стає реальністю", - зауважив Єрмак.
Топ коментарі
+20 KosAn30 JT26
показати весь коментар27.04.2022 20:29 Відповісти Посилання
+7 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар27.04.2022 20:23 Відповісти Посилання
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.04.2022 20:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
�� Пекин отказался от транспортировки всех видов товаров через территорию России, причина обезопасить компании экспортеры от международных санкций.
�� Восточно Сибирская железная дорога и порты Новороссийск и Мурманск в блоке.
�� Морские порты Казахстана Актау, Азербайджана Алят, Грузии Поти, Турции Стамбул, Румынии Констанца заработают в десятикратном режиме.
�� Железная дорога Баку-Тбилиси- Карс -Стамбул работает в авральном режиме получив заказ на перевозку грузив и контейнеров из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Южной Кореи.
�� Правительство Китая приступила к финансированию в новый Глобальный логистический маршрут " Одна дорога -один путь" более 800 миллиардов долларов.
�� Только Армения осталась за бортом всех международный маршрутов и проектов проходящих на Южном Кавказе.
вот это санкции