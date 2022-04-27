Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії, які передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник ОП повідомляє у телеграмі.

"Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії. Вони передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри", - сказано в повідомленні.



Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.



"Ізоляція та омріяний радянський союз для РФ із кожним днем стає реальністю", - зауважив Єрмак.

