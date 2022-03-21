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Швейцарська влада заарештувала в Альпах апартаменти російського олігарха

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в Альпах, що, імовірно, належать соратнику Володимира Путіна російському олігарху Пьотру Авену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Управління майна кантону Берн вважає, що апартаменти належать Пьотру Авену, якого Швейцарія назвала довіреною особою президента РФ Путіна і великим акціонером групи, що володіє найбільшим у Росії приватним банком "Альфа".

Трикімнатна квартира розташована на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в мальовничому Бернському Оберланді, в оточенні снігових вершин.

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Зазначається, що 67-річний Авен не відразу відповів на електронного листа з проханням прокоментувати ситуацію, але пізніше сказав, що оскаржуватиме "неправдиві та необґрунтовані" санкції Європейського Союзу, підтримані Швейцарією.

Нагадуємо, 28 лютого Швейцарія запровадила санкції ЄС щодо сотень росіян.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 березня, закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян, які розв'язали війну проти України.
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Топ коментарі
+9
А с кабаевой они не хотят ничего сделать? Или там столько денег занесли, что за ними уже ничего не видно?
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21.03.2022 21:55
+3
фу! гидота! Може все-таки монтажна піна?
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21.03.2022 22:14
+2
І тільки? Ей, Швейцарія? Гітлер Вас пощадив. Це пуйло не пощадить.
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21.03.2022 21:54
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І тільки? Ей, Швейцарія? Гітлер Вас пощадив. Це пуйло не пощадить.
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21.03.2022 21:54 Відповісти
Абідно, да, слушай!
Вроде баблосов нарубил, все есть, любовница, недвижуха нехилая с видом на Альпы, чистеньким соседи швейцарцы, которые культурно здороваются, а тут, бздынь - спецоперация!

Мля! Все псу под хвост! Теперь только на Байкале сидеть водку жрать 😢
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21.03.2022 23:21 Відповісти
А с кабаевой они не хотят ничего сделать? Или там столько денег занесли, что за ними уже ничего не видно?
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21.03.2022 21:55 Відповісти
Хочемо. Раком.
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21.03.2022 22:04 Відповісти
фу! гидота! Може все-таки монтажна піна?
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21.03.2022 22:14 Відповісти
Піде. Таку тільки раком.
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21.03.2022 22:15 Відповісти
вона ж страшна як личинка хруща.
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21.03.2022 22:19 Відповісти
Все одно раком. А би знала.
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21.03.2022 22:21 Відповісти
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21.03.2022 22:24 Відповісти
Я, про шпіцака. А Ви про що?
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21.03.2022 22:23 Відповісти
потім нога смердіти буде.Піною безпечніше.
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21.03.2022 22:27 Відповісти
Заставим один одного рашиста. А послідньому....
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21.03.2022 22:30 Відповісти
Ну добре, уболтав!
Раком, так раком, а черенок викинути...😕
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21.03.2022 23:23 Відповісти
от першій раз в житті захотілося стати як касап і насрати на паркет в цій віллі ,, соррі ,, пробочте за щирість
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21.03.2022 21:58 Відповісти
а якщо там вже насрано?
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21.03.2022 22:20 Відповісти
а каєву не можете знайти??
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21.03.2022 22:02 Відповісти
Бляха, эвропа просто окупована російськими олігархами, надійні обслуги та захисники кацапських грошей. Знають все, але відсиджуються до останнього, ховають брудні "інвестиції". Блювати хочеться від лицемірів.
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21.03.2022 22:08 Відповісти
Коли побачила швейцарський прапор, думала кабаєву взяли за мєжду здєсь. Шкода, шо не її, бо там же ж ще ******** ******* десь живуть. Саме за ними треба полювати, усьому світу, щоб потім їх разом з ****** у трусіках, чисто по-бандерівськи, ну, ви в курсі.
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21.03.2022 22:19 Відповісти
 
 