Сборная Украины разгромила Сербию на старте ЧМ-2022 по хоккею

В стартовом туре чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB сборная Украины уверенно обыграла сербов со счетом 7:0.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Победа над главным аутсайдером группы придаст национальной команде уверенность перед последующими противостояниями. Уже завтра, 28 апреля, сборная Украины встретится с хозяевами поляками, которые накануне справились с Эстонией (3:0).

