Новости
Сборная Украины разгромила Сербию на старте ЧМ-2022 по хоккею

В стартовом туре чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB сборная Украины уверенно обыграла сербов со счетом 7:0.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Победа над главным аутсайдером группы придаст национальной команде уверенность перед последующими противостояниями. Уже завтра, 28 апреля, сборная Украины встретится с хозяевами поляками, которые накануне справились с Эстонией (3:0).

Читайте: Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Топ комментарии
+25
Надеюсь были и двухсотые у русских подстилок
27.04.2022 20:38 Ответить
+13
********* заковтнули 👍🏼
27.04.2022 20:42 Ответить
+12
27.04.2022 20:38 Ответить
Дивився. Непоганий матч!
27.04.2022 20:34 Ответить
27.04.2022 20:40 Ответить
27.04.2022 20:38 Ответить
Србе на Клшке
27.04.2022 20:42 Ответить
Дали по сусалам кацапским "друзьям". Слава Украине!
27.04.2022 20:46 Ответить
А може не треба як кацапи використовувати мілітаристські терміни у спортивних коментарях? Це вони розгромлюють, розтрощують і знищують. Це вони розглядають спорт як необ'явлену війну, де у полон не беруть. Давайте будемо кращими за них. Давайте будемо вигравати. Давайте будемо радіти своїй перемозі, а не чужій поразці.
27.04.2022 20:47 Ответить
Будемо, обов'язково будемо! Тільки після перемоги. А поки гинуть наші співвітчизники і побратими, все, абсолютно все можна розглядати тільки через призму війни.

І ні, спорт не був, не є, і ніколи не буде поза політикою. Особливо коли політика набирає вигляду повномасштабної війни.
27.04.2022 20:59 Ответить
А нащо тоді потрібні оті міжнародні змагання? Щоб одного ранку прокинутися і зрозуміти що сам є не ліпшим за кацапа? Що ненависть та лють пожрали усе?

Наступного разу будемо радіти поразці збірної Австрії. Потім Німеччини. Потім Угорщини. Та мало кого ще... Ворогів - купа.

Не своїм перемогам радіти, а їх поразці.

Якщо спорт - як війна, навіщо потрібен такий спорт?

Зрозумійте, я не проти того, щоб ворогів вважати та називати ворогами. Але я проти того, щоб маскувати це під спортивні "змагання". Я також проти того, щоб наприкінці кінців не залишилося друзів, з якими можно змагатися, а не їх "знищувати" під аплодування спостерігачів.
27.04.2022 21:15 Ответить
Сербы - мрази, поддерживающие убийства мирных граждан Украины, в том числе детей.
27.04.2022 21:27 Ответить
сербія- помийка европи
27.04.2022 21:52 Ответить
печально, але ми мало чим відрізняємось від кацапів! вони , дякуючи сраліну всіх би й так перемогли! ми , так само , дякуючи .....! хоча не протягнули б і 3 днів без нато!
27.04.2022 22:53 Ответить
Виграли 7:0.! Нашi хлопцi усюди молодцi!
27.04.2022 20:52 Ответить
а половина з них грали або грають вкацапії ! не біда?
27.04.2022 22:55 Ответить
Іноді мрію відродити старе голосування - великим пальцем долу.
27.04.2022 20:53 Ответить
Сербу на вербу.
27.04.2022 21:11 Ответить
сербы такая же мразь как и кацапы!а УКРАИНЦЫ молодцы,так держать!
27.04.2022 21:19 Ответить
Це юніори -- U-18 річні.
27.04.2022 21:24 Ответить
Успешно испытали шайбу с контролируемой траекторией. Хоккей 21 века.
27.04.2022 21:51 Ответить
Хто і что з Сербів зараз читає хочу плюнути вам сцуки в морду
28.04.2022 00:57 Ответить
