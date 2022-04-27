Сборная Украины разгромила Сербию на старте ЧМ-2022 по хоккею
В стартовом туре чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB сборная Украины уверенно обыграла сербов со счетом 7:0.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Победа над главным аутсайдером группы придаст национальной команде уверенность перед последующими противостояниями. Уже завтра, 28 апреля, сборная Украины встретится с хозяевами поляками, которые накануне справились с Эстонией (3:0).
І ні, спорт не був, не є, і ніколи не буде поза політикою. Особливо коли політика набирає вигляду повномасштабної війни.
Наступного разу будемо радіти поразці збірної Австрії. Потім Німеччини. Потім Угорщини. Та мало кого ще... Ворогів - купа.
Не своїм перемогам радіти, а їх поразці.
Якщо спорт - як війна, навіщо потрібен такий спорт?
Зрозумійте, я не проти того, щоб ворогів вважати та називати ворогами. Але я проти того, щоб маскувати це під спортивні "змагання". Я також проти того, щоб наприкінці кінців не залишилося друзів, з якими можно змагатися, а не їх "знищувати" під аплодування спостерігачів.