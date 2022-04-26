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Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

хокей

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Совет федерации 26 апреля принял решение отозвать у РФ право на проведение мирового форума. Турнир в мае 2023 должен был принять Санкт-Петербург.

Решение о переносе ЧМ-2023 было принято по "мнению безопасности". Функционеры считают, что хоккеистам, официальным лицам, медиа и болельщикам опасно находиться на территории России.

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Новый хозяин чемпионата мира определится на Ежегодном конгрессе ИИХФ в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.

Ранее Россия потеряла место на ЧМ-2022. Международная федерация хоккея на льду 1 марта дисквалифицировала тамошнюю сборную из-за развязывания РФ войны против Украины.

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26.04.2022 17:58 Ответить
нехай проводят ЧС з бульбашом,
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26.04.2022 18:05 Ответить
Хай з вусатим тарганом чемпіонати недосвіту тепер проводять, дебілоїди )
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26.04.2022 18:14 Ответить
Чи залишилось щось, звідки не пнули рашу ?
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26.04.2022 18:28 Ответить
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26.04.2022 18:40 Ответить
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13.06.2022 21:40 Ответить
 
 