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Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

хокей

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року. Нового господаря турніру визначать у травні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рада федерації 26 квітня ухвалила рішення відкликати в РФ право на проведення світового форуму. Турнір у травні 2023-го мав прийняти Санкт-Петербург.

Рішення про перенесення ЧС-2023 ухвалили з "міркувань безпеки". Функціонери вважають, що хокеїстам, офіційним особам, медіа та вболівальникам небезпечно перебувати на території Росії.

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Новий господар чемпіонату світу визначиться на Щорічному конгресі IIHF у фінському Тампере. Він запланований на останню декаду травня.

Раніше Росія втратила місце на ЧС-2022. Міжнародна федерація хокею на льоду 1 березня дискваліфікувала тамтешню збірну через розв'язування РФ війни проти України.

Автор: 

росія (65394) хокей (61) ЧС (44)


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26.04.2022 17:58 Відповісти
нехай проводят ЧС з бульбашом,
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26.04.2022 18:05 Відповісти
Хай з вусатим тарганом чемпіонати недосвіту тепер проводять, дебілоїди )
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26.04.2022 18:14 Відповісти
Чи залишилось щось, звідки не пнули рашу ?
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26.04.2022 18:28 Відповісти
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26.04.2022 18:40 Відповісти
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13.06.2022 21:40 Відповісти
 
 