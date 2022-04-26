Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року. Нового господаря турніру визначать у травні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рада федерації 26 квітня ухвалила рішення відкликати в РФ право на проведення світового форуму. Турнір у травні 2023-го мав прийняти Санкт-Петербург.

Рішення про перенесення ЧС-2023 ухвалили з "міркувань безпеки". Функціонери вважають, що хокеїстам, офіційним особам, медіа та вболівальникам небезпечно перебувати на території Росії.

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Новий господар чемпіонату світу визначиться на Щорічному конгресі IIHF у фінському Тампере. Він запланований на останню декаду травня.

Раніше Росія втратила місце на ЧС-2022. Міжнародна федерація хокею на льоду 1 березня дискваліфікувала тамтешню збірну через розв'язування РФ війни проти України.