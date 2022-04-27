Збірна України розгромила Сербію на старті ЧС-2022 з хокею
У стартовому турі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB збірна України впевнено переграла сербів із рахунком 7:0.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Перемога над головним аутсайдером групи додасть національній команді впевненості перед наступними протистояннями. Вже завтра, 28 квітня, збірна України зустрінеться із господарями – поляками, які напередодні впоралися з Естонією (3:0).
Топ коментарі
+25 Русня Хуйня
показати весь коментар27.04.2022 20:38 Відповісти Посилання
+13 Autorare Autorare
показати весь коментар27.04.2022 20:42 Відповісти Посилання
+12 kuba
показати весь коментар27.04.2022 20:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ні, спорт не був, не є, і ніколи не буде поза політикою. Особливо коли політика набирає вигляду повномасштабної війни.
Наступного разу будемо радіти поразці збірної Австрії. Потім Німеччини. Потім Угорщини. Та мало кого ще... Ворогів - купа.
Не своїм перемогам радіти, а їх поразці.
Якщо спорт - як війна, навіщо потрібен такий спорт?
Зрозумійте, я не проти того, щоб ворогів вважати та називати ворогами. Але я проти того, щоб маскувати це під спортивні "змагання". Я також проти того, щоб наприкінці кінців не залишилося друзів, з якими можно змагатися, а не їх "знищувати" під аплодування спостерігачів.