Збірна України розгромила Сербію на старті ЧС-2022 з хокею

У стартовому турі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB збірна України впевнено переграла сербів із рахунком 7:0.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Перемога над головним аутсайдером групи додасть національній команді впевненості перед наступними протистояннями. Вже завтра, 28 квітня, збірна України зустрінеться із господарями – поляками, які напередодні впоралися з Естонією (3:0).

Читайте також: Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею