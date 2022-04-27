УКР
Збірна України розгромила Сербію на старті ЧС-2022 з хокею

У стартовому турі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB збірна України впевнено переграла сербів із рахунком 7:0.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Перемога над головним аутсайдером групи додасть національній команді впевненості перед наступними протистояннями. Вже завтра, 28 квітня, збірна України зустрінеться із господарями – поляками, які напередодні впоралися з Естонією (3:0).

Читайте також: Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

Надеюсь были и двухсотые у русских подстилок
27.04.2022 20:38 Відповісти
********* заковтнули 👍🏼
27.04.2022 20:42 Відповісти
27.04.2022 20:38 Відповісти
Дивився. Непоганий матч!
27.04.2022 20:34 Відповісти
Надеюсь были и двухсотые у русских подстилок
27.04.2022 20:38 Відповісти
27.04.2022 20:40 Відповісти
27.04.2022 20:38 Відповісти
********* заковтнули 👍🏼
27.04.2022 20:42 Відповісти
Србе на Клшке
27.04.2022 20:42 Відповісти
Дали по сусалам кацапским "друзьям". Слава Украине!
27.04.2022 20:46 Відповісти
А може не треба як кацапи використовувати мілітаристські терміни у спортивних коментарях? Це вони розгромлюють, розтрощують і знищують. Це вони розглядають спорт як необ'явлену війну, де у полон не беруть. Давайте будемо кращими за них. Давайте будемо вигравати. Давайте будемо радіти своїй перемозі, а не чужій поразці.
27.04.2022 20:47 Відповісти
Будемо, обов'язково будемо! Тільки після перемоги. А поки гинуть наші співвітчизники і побратими, все, абсолютно все можна розглядати тільки через призму війни.

І ні, спорт не був, не є, і ніколи не буде поза політикою. Особливо коли політика набирає вигляду повномасштабної війни.
27.04.2022 20:59 Відповісти
А нащо тоді потрібні оті міжнародні змагання? Щоб одного ранку прокинутися і зрозуміти що сам є не ліпшим за кацапа? Що ненависть та лють пожрали усе?

Наступного разу будемо радіти поразці збірної Австрії. Потім Німеччини. Потім Угорщини. Та мало кого ще... Ворогів - купа.

Не своїм перемогам радіти, а їх поразці.

Якщо спорт - як війна, навіщо потрібен такий спорт?

Зрозумійте, я не проти того, щоб ворогів вважати та називати ворогами. Але я проти того, щоб маскувати це під спортивні "змагання". Я також проти того, щоб наприкінці кінців не залишилося друзів, з якими можно змагатися, а не їх "знищувати" під аплодування спостерігачів.
27.04.2022 21:15 Відповісти
Сербы - мрази, поддерживающие убийства мирных граждан Украины, в том числе детей.
27.04.2022 21:27 Відповісти
сербія- помийка европи
27.04.2022 21:52 Відповісти
печально, але ми мало чим відрізняємось від кацапів! вони , дякуючи сраліну всіх би й так перемогли! ми , так само , дякуючи .....! хоча не протягнули б і 3 днів без нато!
27.04.2022 22:53 Відповісти
Виграли 7:0.! Нашi хлопцi усюди молодцi!
27.04.2022 20:52 Відповісти
а половина з них грали або грають вкацапії ! не біда?
27.04.2022 22:55 Відповісти
Іноді мрію відродити старе голосування - великим пальцем долу.
27.04.2022 20:53 Відповісти
Сербу на вербу.
27.04.2022 21:11 Відповісти
сербы такая же мразь как и кацапы!а УКРАИНЦЫ молодцы,так держать!
27.04.2022 21:19 Відповісти
Це юніори -- U-18 річні.
27.04.2022 21:24 Відповісти
Успешно испытали шайбу с контролируемой траекторией. Хоккей 21 века.
27.04.2022 21:51 Відповісти
Хто і что з Сербів зараз читає хочу плюнути вам сцуки в морду
28.04.2022 00:57 Відповісти
22.08.2022 19:35 Відповісти
 
 