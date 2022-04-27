РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
11 048 32

Движение по мосту через Днестровский лиман восстановлено по одной полосе, - ОВА

одещина,міст

В настоящее время ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна на мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост уже восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны", - отметил он.

Также Марченко добавил, что сегодня оккупанты нанесли удар по области тремя ракетами.

"Одна из них попала в город из-за Днестровского лимана, другая упала поблизости, а третья упала в воду", - сказал глава ОВА.

Читайте: Ракетный удар по Одесчине: войска РФ повторно обстреляли мост через Днестровский лиман, он подвергся разрушению (обновлено)

Одесская область (3779)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
спасибо! ждем прилета! дятлы......
показать весь комментарий
27.04.2022 20:46 Ответить
+15
Ну да, как с новостей больше не где узнать, что через мост возобновили перемещение....
показать весь комментарий
27.04.2022 20:49 Ответить
+12
*****.что за *****??
идиоты.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасибо! ждем прилета! дятлы......
показать весь комментарий
27.04.2022 20:46 Ответить
тризда...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:46 Ответить
Ну да, как с новостей больше не где узнать, что через мост возобновили перемещение....
показать весь комментарий
27.04.2022 20:49 Ответить
Мене дивують ці водійоти, як каже одна моя приятельниця! Таке враження, що вони нічого не знають не тільки про розвідувальні сателіти, малопомітні безпілотники, але і багаточисельну 5 колону *********. Місто Білгород-Дністровський взагалі мабуть на 70% з них складається. Я впевнений, що знімки пошкоджень вже через годину після враження ракетою вже лежали на столах кацапської розвідки.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:32 Ответить
не заганяй, від детального відеогляду наслідків можна було б утриматись
показать весь комментарий
27.04.2022 22:52 Ответить
Був у Білгород-Дністровському 3 поки тому. Відчував наче я десь в кацапстану. Жодного українського слова і пару україномовних вивісок на все місто. І ті - від загальнонаціональних мереж
показать весь комментарий
27.04.2022 23:41 Ответить
та да...ваще *********...еще б один видосик запилили...
показать весь комментарий
27.04.2022 22:51 Ответить
Вони ще не виіють воювати тільки перші прильоти
показать весь комментарий
27.04.2022 20:47 Ответить
ну то чекайте добавку
показать весь комментарий
27.04.2022 20:47 Ответить
*****.что за *****??
идиоты.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:47 Ответить
Може місцевим владам треба меньше піаритись на таких речах? Чи ще мало прилітало?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:49 Ответить
Да зачем блин объявлять об этом
показать весь комментарий
27.04.2022 20:50 Ответить
совсем безголовые те, кто постит такое....ждите прилет теперь, дятлы...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:50 Ответить
это типа известной кухонной стенке на разбомбленном доме - я держусь и вы держитесь!)
показать весь комментарий
27.04.2022 20:50 Ответить
А хіба це єдиний шлях? Є інший вариінт хоча і не залізничний. Там орки безсилі щось зруйнувати.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:51 Ответить
Залізничний - один. А грузопотік в основному йде через залізницю.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:02 Ответить
Може і не відновлено, але нехай свої ескандери краще на це залізо витрачають!, такий собі не дешевий тир виходить...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:03 Ответить
Все вірно, молодці ремонтні служби.Жителі Одещини мають знати, що не знаходяться в блокаді зі сторони Затоки. Писати треба, а ворогу на Одещині зрадники давно, мабуть, доповіли та ще й фото послали. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
Овідіопольский район тревога
показать весь комментарий
27.04.2022 21:10 Ответить
Розмістити на мосту полонених з русні. Нехай стріляють.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:12 Ответить
ВИДАЛІТЬ ЦЮ СТАТТЮ - ЦЕ ВЧОРАШНЄ ЗВЕРНЕННЯ МАРЧЕНКА, ПОМИЛКОВО РОЗМІЩЕНЕ В ТЕЛЕГРАМ!

ВЖЕ Є НОВЕ ДЕ ГОВОРИТЬ ПРО ПРИПИНЕННЯ РУХУ ПО ТОМУ МОСТУ!
показать весь комментарий
27.04.2022 21:14 Ответить
Якісь ненормальні.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:15 Ответить
Кроты, кроты...
У нас вообще есть хоть какие "органы", блд?
показать весь комментарий
27.04.2022 21:21 Ответить
***ан - очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:27 Ответить
Это хорошо. Плохо то, что Параша безнаказанно ездит по крымскому мосту и по Антоновскому тоже, и это до тех пор, пока наши Громы закатаны в асфальт.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:57 Ответить
Секта "нєвидавай рібниє мєста" вже подзатрахала своїми ідіотськими коментами
показать весь комментарий
27.04.2022 22:42 Ответить
Этой новости 100 лет в обед, это было вчера. Сегодня с утра прилет еще 2 ракеты. Мост не работает.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:58 Ответить
Не правдива новина
показать весь комментарий
28.04.2022 10:40 Ответить
тупі журнашлюхи
показать весь комментарий
28.04.2022 14:51 Ответить
 
 