Движение по мосту через Днестровский лиман восстановлено по одной полосе, - ОВА

В настоящее время ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна на мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост уже восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны", - отметил он.

Также Марченко добавил, что сегодня оккупанты нанесли удар по области тремя ракетами.

"Одна из них попала в город из-за Днестровского лимана, другая упала поблизости, а третья упала в воду", - сказал глава ОВА.

