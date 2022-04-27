УКР
Рух мостом через Дністровський лиман відновлено по одній смузі, - ОВА

Наразі ведуться ремонтні роботи залізничного полотна на мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ведуться ремонтні роботи залізничного полотна. Рух транспорту через міст вже відновлено та здійснюється по одній смузі в обидва боки", - зазначив він.

Також Марченко додав, що сьогодні окупанти завдали удару по області трьома ракетами.

"Одна з них потрапила до місту через Дністровський лиман, інша впала поблизу, а третя впала у воду", - сказав очільник ОВА.

Читайте: Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено)

+28
спасибо! ждем прилета! дятлы......
показати весь коментар
27.04.2022 20:46 Відповісти
+15
Ну да, как с новостей больше не где узнать, что через мост возобновили перемещение....
показати весь коментар
27.04.2022 20:49 Відповісти
+12
*****.что за *****??
идиоты.
показати весь коментар
27.04.2022 20:47 Відповісти
спасибо! ждем прилета! дятлы......
показати весь коментар
27.04.2022 20:46 Відповісти
тризда...
показати весь коментар
27.04.2022 20:46 Відповісти
Ну да, как с новостей больше не где узнать, что через мост возобновили перемещение....
показати весь коментар
27.04.2022 20:49 Відповісти
Мене дивують ці водійоти, як каже одна моя приятельниця! Таке враження, що вони нічого не знають не тільки про розвідувальні сателіти, малопомітні безпілотники, але і багаточисельну 5 колону *********. Місто Білгород-Дністровський взагалі мабуть на 70% з них складається. Я впевнений, що знімки пошкоджень вже через годину після враження ракетою вже лежали на столах кацапської розвідки.
показати весь коментар
27.04.2022 21:32 Відповісти
не заганяй, від детального відеогляду наслідків можна було б утриматись
показати весь коментар
27.04.2022 22:52 Відповісти
Був у Білгород-Дністровському 3 поки тому. Відчував наче я десь в кацапстану. Жодного українського слова і пару україномовних вивісок на все місто. І ті - від загальнонаціональних мереж
показати весь коментар
27.04.2022 23:41 Відповісти
та да...ваще *********...еще б один видосик запилили...
показати весь коментар
27.04.2022 22:51 Відповісти
Вони ще не виіють воювати тільки перші прильоти
показати весь коментар
27.04.2022 20:47 Відповісти
ну то чекайте добавку
показати весь коментар
27.04.2022 20:47 Відповісти
*****.что за *****??
идиоты.
показати весь коментар
27.04.2022 20:47 Відповісти
Може місцевим владам треба меньше піаритись на таких речах? Чи ще мало прилітало?
показати весь коментар
27.04.2022 20:49 Відповісти
Да зачем блин объявлять об этом
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
совсем безголовые те, кто постит такое....ждите прилет теперь, дятлы...
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
это типа известной кухонной стенке на разбомбленном доме - я держусь и вы держитесь!)
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
А хіба це єдиний шлях? Є інший вариінт хоча і не залізничний. Там орки безсилі щось зруйнувати.
показати весь коментар
27.04.2022 20:51 Відповісти
Залізничний - один. А грузопотік в основному йде через залізницю.
показати весь коментар
27.04.2022 21:02 Відповісти
Може і не відновлено, але нехай свої ескандери краще на це залізо витрачають!, такий собі не дешевий тир виходить...
показати весь коментар
27.04.2022 21:03 Відповісти
Все вірно, молодці ремонтні служби.Жителі Одещини мають знати, що не знаходяться в блокаді зі сторони Затоки. Писати треба, а ворогу на Одещині зрадники давно, мабуть, доповіли та ще й фото послали. Смерть кацапам!
показати весь коментар
27.04.2022 21:07 Відповісти
Овідіопольский район тревога
показати весь коментар
27.04.2022 21:10 Відповісти
Розмістити на мосту полонених з русні. Нехай стріляють.
показати весь коментар
27.04.2022 21:12 Відповісти
ВИДАЛІТЬ ЦЮ СТАТТЮ - ЦЕ ВЧОРАШНЄ ЗВЕРНЕННЯ МАРЧЕНКА, ПОМИЛКОВО РОЗМІЩЕНЕ В ТЕЛЕГРАМ!

ВЖЕ Є НОВЕ ДЕ ГОВОРИТЬ ПРО ПРИПИНЕННЯ РУХУ ПО ТОМУ МОСТУ!
показати весь коментар
27.04.2022 21:14 Відповісти
Якісь ненормальні.
показати весь коментар
27.04.2022 21:15 Відповісти
Кроты, кроты...
У нас вообще есть хоть какие "органы", блд?
показати весь коментар
27.04.2022 21:21 Відповісти
***ан - очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
показати весь коментар
27.04.2022 21:27 Відповісти
Это хорошо. Плохо то, что Параша безнаказанно ездит по крымскому мосту и по Антоновскому тоже, и это до тех пор, пока наши Громы закатаны в асфальт.
показати весь коментар
27.04.2022 21:57 Відповісти
Секта "нєвидавай рібниє мєста" вже подзатрахала своїми ідіотськими коментами
показати весь коментар
27.04.2022 22:42 Відповісти
Этой новости 100 лет в обед, это было вчера. Сегодня с утра прилет еще 2 ракеты. Мост не работает.
показати весь коментар
27.04.2022 22:58 Відповісти
Не правдива новина
показати весь коментар
28.04.2022 10:40 Відповісти
тупі журнашлюхи
показати весь коментар
28.04.2022 14:51 Відповісти
 
 