Рух мостом через Дністровський лиман відновлено по одній смузі, - ОВА
Наразі ведуться ремонтні роботи залізничного полотна на мосту через Дністровський лиман.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ведуться ремонтні роботи залізничного полотна. Рух транспорту через міст вже відновлено та здійснюється по одній смузі в обидва боки", - зазначив він.
Також Марченко додав, що сьогодні окупанти завдали удару по області трьома ракетами.
"Одна з них потрапила до місту через Дністровський лиман, інша впала поблизу, а третя впала у воду", - сказав очільник ОВА.
идиоты.
ВЖЕ Є НОВЕ ДЕ ГОВОРИТЬ ПРО ПРИПИНЕННЯ РУХУ ПО ТОМУ МОСТУ!
У нас вообще есть хоть какие "органы", блд?