ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя
ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя. Продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.
"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - заявил Хак.
Как отметил представитель, важно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя.
"Пока таких условий на земле нет", - добавил он.
Хак отметил, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.
"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", – заявил Хак.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
«Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было», - заявил Песков.
Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что договорился с президентом россии владимиром путиным об эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
