ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя. Продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - заявил Хак.

Как отметил представитель, важно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя.

"Пока таких условий на земле нет", - добавил он.

Хак отметил, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.

"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", – заявил Хак.

Читайте: Рашисты готовят пропагандистский "прес-тур" в Мариуполь для лояльных СМИ, - ГУР

+9
... і Гутерреш має бути в складі цієї команди.
27.04.2022 20:56 Ответить
+6
да не допустит пуйло в Марик никаких посторонних людей , шоб чужие глаза увидели " какую укры устроили страшную провокацию пострашнее БУчи . " и свалили всю вину на доблестную непобедимую армию гитлереныша .... да ни в жисть .
27.04.2022 21:30 Ответить
+5
Вряд ли, чтоб сраный карлик на это согласился, ведь это такая тварь, что может всякую подлянку устроить, веры никакой нет ему.
27.04.2022 22:08 Ответить
треба чекати провокацій з хім. зброєю проти Азовців і морпіхів під прикриттям цієї бабуйні
27.04.2022 20:50 Ответить
... і Гутерреш має бути в складі цієї команди.
27.04.2022 20:56 Ответить
Тож стануть осторонь, будуть чекать, аж до поки буде не страшно.
27.04.2022 20:58 Ответить
Та не переживай ти так! Першим підеш. Тобі ж не страшно? Чи вже пішов?
27.04.2022 21:50 Ответить
В кремле опровергли информацию генсека ООН Антониу Гутериша о совместном с Международным комитетом Красного Креста участии в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь».

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было», - заявил Песков.

Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что договорился с президентом россии владимиром путиным об эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
27.04.2022 20:59 Ответить
Якщо і будуть кого вивозити - то на окуповану територію, а потім на касапію. Інакше ***** "не согласує".
27.04.2022 21:04 Ответить
Pohozhe njeverojatno sloznaja operacija budjet massirovannoe napadenije na rossijskie okupacionnie sili s osvobozdenijem Marika v finale. ***** opjatj ubezhit v bunker.
27.04.2022 21:11 Ответить
наврядчи
27.04.2022 21:24 Ответить
да не допустит пуйло в Марик никаких посторонних людей , шоб чужие глаза увидели " какую укры устроили страшную провокацию пострашнее БУчи . " и свалили всю вину на доблестную непобедимую армию гитлереныша .... да ни в жисть .
27.04.2022 21:30 Ответить
несколько дней..., почему столько тянула эта ООН, непонятно..., через несколько дней некого будет спасать
27.04.2022 21:41 Ответить
Як відзначив представник, важливо переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя.

"Поки що таких умов на землі немає", - додав він. Джерело:
27.04.2022 21:51 Ответить
А почему только гражданских? Раненых нужно эвакуировать. А остальных обменять на рашистских пленных.
27.04.2022 22:03 Ответить
Вряд ли, чтоб сраный карлик на это согласился, ведь это такая тварь, что может всякую подлянку устроить, веры никакой нет ему.
27.04.2022 22:08 Ответить
не хотел открывать эту новость, поскольку оон - последнее время (и не только в проблемме Украины...) бестолковая, никчемная организация...люди не создавайте рейтинг просмотров говноновастям...
27.04.2022 22:31 Ответить
И тем не менее переговоры о подготовке коридора идут с двумя сторонами. Это единственный выход. Захарова конечно врёт как дышит, то Азов не выпускает по коридору гражданских, то Зеленский не выпускает по коридору Азов. Но дура она и есть дура. Что с нее взять.
27.04.2022 23:37 Ответить
27.04.2022 23:26 Ответить
В подвале даже масла нет. Но она и не в подвале.
27.04.2022 23:35 Ответить
 
 