Новини Агресія Росії проти України Війна
9 912 18

ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя

маріуполь

ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя. Наразі продовжуються переговори з владами Росії й України щодо забезпечення умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Хака.

"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення", - заявив Хак.

Як відзначив представник, важливо переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя.

"Поки що таких умов на землі немає", - додав він.

Хак зауважив, що підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів.

"Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться прямо зараз", - заявив Хак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"

Автор: 

Маріуполь (3261) ООН (3418) евакуація (2397)
Топ коментарі
+9
... і Гутерреш має бути в складі цієї команди.
показати весь коментар
27.04.2022 20:56 Відповісти
+6
да не допустит пуйло в Марик никаких посторонних людей , шоб чужие глаза увидели " какую укры устроили страшную провокацию пострашнее БУчи . " и свалили всю вину на доблестную непобедимую армию гитлереныша .... да ни в жисть .
показати весь коментар
27.04.2022 21:30 Відповісти
+5
Вряд ли, чтоб сраный карлик на это согласился, ведь это такая тварь, что может всякую подлянку устроить, веры никакой нет ему.
показати весь коментар
27.04.2022 22:08 Відповісти
треба чекати провокацій з хім. зброєю проти Азовців і морпіхів під прикриттям цієї бабуйні
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 20:56 Відповісти
Тож стануть осторонь, будуть чекать, аж до поки буде не страшно.
показати весь коментар
27.04.2022 20:58 Відповісти
Та не переживай ти так! Першим підеш. Тобі ж не страшно? Чи вже пішов?
показати весь коментар
27.04.2022 21:50 Відповісти
В кремле опровергли информацию генсека ООН Антониу Гутериша о совместном с Международным комитетом Красного Креста участии в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь».

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было», - заявил Песков.

Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что договорился с президентом россии владимиром путиным об эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
показати весь коментар
27.04.2022 20:59 Відповісти
Якщо і будуть кого вивозити - то на окуповану територію, а потім на касапію. Інакше ***** "не согласує".
показати весь коментар
27.04.2022 21:04 Відповісти
Pohozhe njeverojatno sloznaja operacija budjet massirovannoe napadenije na rossijskie okupacionnie sili s osvobozdenijem Marika v finale. ***** opjatj ubezhit v bunker.
показати весь коментар
27.04.2022 21:11 Відповісти
наврядчи
показати весь коментар
27.04.2022 21:24 Відповісти
да не допустит пуйло в Марик никаких посторонних людей , шоб чужие глаза увидели " какую укры устроили страшную провокацию пострашнее БУчи . " и свалили всю вину на доблестную непобедимую армию гитлереныша .... да ни в жисть .
показати весь коментар
27.04.2022 21:30 Відповісти
несколько дней..., почему столько тянула эта ООН, непонятно..., через несколько дней некого будет спасать
показати весь коментар
27.04.2022 21:41 Відповісти
Як відзначив представник, важливо переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя.

"Поки що таких умов на землі немає", - додав він. Джерело:
показати весь коментар
27.04.2022 21:51 Відповісти
А почему только гражданских? Раненых нужно эвакуировать. А остальных обменять на рашистских пленных.
показати весь коментар
27.04.2022 22:03 Відповісти
Вряд ли, чтоб сраный карлик на это согласился, ведь это такая тварь, что может всякую подлянку устроить, веры никакой нет ему.
показати весь коментар
27.04.2022 22:08 Відповісти
не хотел открывать эту новость, поскольку оон - последнее время (и не только в проблемме Украины...) бестолковая, никчемная организация...люди не создавайте рейтинг просмотров говноновастям...
показати весь коментар
27.04.2022 22:31 Відповісти
И тем не менее переговоры о подготовке коридора идут с двумя сторонами. Это единственный выход. Захарова конечно врёт как дышит, то Азов не выпускает по коридору гражданских, то Зеленский не выпускает по коридору Азов. Но дура она и есть дура. Что с нее взять.
показати весь коментар
27.04.2022 23:37 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 23:26 Відповісти
В подвале даже масла нет. Но она и не в подвале.
показати весь коментар
27.04.2022 23:35 Відповісти
 
 