В результате обстрела больницы в Луганской области ранены два человека, - Нацполиция

Оккупанты обстреляли больницу и автобус с полицейскими во время доставки лекарств в Северодонецке Луганской области, два человека ранены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"При доставке лекарств больница и автобус с полицейскими попали под массированный артиллерийский обстрел российских оккупационных войск. В результате обстрела двое пациентов хирургического отделения получили ранения", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале в среду.

После обстрела в больницу прибыли сотрудники полиции во главе с начальником ГУНП Олегом Григоровым, которые помогли медикам и пациентам в ликвидации последствий обстрелов.

Отмечается, что полицейские смогли передать нужные медикаменты.

"Сегодня, 27 апреля, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области передали медикаменты и медицинские принадлежности, которые поступили в адрес полиции от волонтеров со всей Украины", - говорится в сообщении.

