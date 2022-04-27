В результате обстрела больницы в Луганской области ранены два человека, - Нацполиция
Оккупанты обстреляли больницу и автобус с полицейскими во время доставки лекарств в Северодонецке Луганской области, два человека ранены
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"При доставке лекарств больница и автобус с полицейскими попали под массированный артиллерийский обстрел российских оккупационных войск. В результате обстрела двое пациентов хирургического отделения получили ранения", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале в среду.
После обстрела в больницу прибыли сотрудники полиции во главе с начальником ГУНП Олегом Григоровым, которые помогли медикам и пациентам в ликвидации последствий обстрелов.
Отмечается, что полицейские смогли передать нужные медикаменты.
"Сегодня, 27 апреля, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области передали медикаменты и медицинские принадлежности, которые поступили в адрес полиции от волонтеров со всей Украины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/KulebaMykola 7 год ·
Низький уклін https://www.facebook.com/denisovaombudsman?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Людмила Денісова , що вчора ФСБ росії вивезло 58 дітей-сиріт у невідомому напрямку. Це ті самі малюки, про яких Ви нещодавно писали пост - вони переховувалися в підвалі однієї з церков Херсону
Про подальшу долю дітей наразі нічого не відомо. Тепер ми можемо лише припустити, що буде з ними далі.
Інформую Вас, пані Людмило, що одразу після публікації Вашого посту, всі церкви в цьому місті почали обшукувати ФСБ та окупаційна влада. До моменту публікації Вашого посту про те, що в підвалі церкви знаходяться діти, - рашисти не знали ні сном ні духом.
Поки ситуація в Херсоні ще не була такою критичною, місцева влада не дала дозволу на виїзд цього будинку дитини. Але до моменту публікації Вашого посту, шанс врятувати дітей та вивезти на території, підконтрольні Україні, БУВ!
Пані Людмило, я точно знаю, що Ви - розумна жінка. Ви знали, що ваші публікації читають не лише українці, а, в першу чергу, всі російські спецслужби. То до кого адресувався Ваш меседж "врятувати дітей"?
В той час, поки Президент Володимир Зеленський, https://www.facebook.com/president.gov.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Офіс Президента України , https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine , https://www.facebook.com/UkraineMFA?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine та волонтери роблять все можливе для Перемоги - деякі чиновники дають прямі наводки рашистам на наших дітей з окупованих територій.
Дуже прошу https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Служба безпеки України та https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Офіс Генерального прокурора розслідувати всі обставини вчинення цього злочину та притягнути винних до відповідальності! Я вважаю, що це - співучасть у вчиненні окупантами військових злочинів щодо мирного населення!