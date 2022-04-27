Внаслідок обстрілу лікарні на Луганщині поранені дві людини, - Нацполіція

Окупанти обстріляли лікарню й автобус із поліцейськими під час доставки ліків у Сєвєродонецьку Луганської області, двоє людей поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Під час доставки ліків лікарня й автобус із поліцейськими потрапили під масований артилерійський обстріл російських окупаційних військ. Унаслідок обстрілу двоє пацієнтів хірургічного відділення дістали поранень", - зазначено в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу.

Після обстрілу до лікарні прибули співробітники поліції на чолі з начальником ГУНП Олегом Григоровим, які допомогли медикам та пацієнтам у ліквідації наслідків обстрілу.

Зазначається, що поліцейські змогли передати потрібні медикаменти.

"Сьогодні, 27 квітня, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Луганській області передали медикаменти та медичне приладдя, які надійшли на адресу поліції від волонтерів зі всієї України", - йдеться у повідомленні.

