Внаслідок обстрілу лікарні на Луганщині поранені дві людини, - Нацполіція
Окупанти обстріляли лікарню й автобус із поліцейськими під час доставки ліків у Сєвєродонецьку Луганської області, двоє людей поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
"Під час доставки ліків лікарня й автобус із поліцейськими потрапили під масований артилерійський обстріл російських окупаційних військ. Унаслідок обстрілу двоє пацієнтів хірургічного відділення дістали поранень", - зазначено в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу.
Після обстрілу до лікарні прибули співробітники поліції на чолі з начальником ГУНП Олегом Григоровим, які допомогли медикам та пацієнтам у ліквідації наслідків обстрілу.
Зазначається, що поліцейські змогли передати потрібні медикаменти.
"Сьогодні, 27 квітня, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Луганській області передали медикаменти та медичне приладдя, які надійшли на адресу поліції від волонтерів зі всієї України", - йдеться у повідомленні.
https://www.facebook.com/KulebaMykola 7 год ·
Низький уклін https://www.facebook.com/denisovaombudsman?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Людмила Денісова , що вчора ФСБ росії вивезло 58 дітей-сиріт у невідомому напрямку. Це ті самі малюки, про яких Ви нещодавно писали пост - вони переховувалися в підвалі однієї з церков Херсону
Про подальшу долю дітей наразі нічого не відомо. Тепер ми можемо лише припустити, що буде з ними далі.
Інформую Вас, пані Людмило, що одразу після публікації Вашого посту, всі церкви в цьому місті почали обшукувати ФСБ та окупаційна влада. До моменту публікації Вашого посту про те, що в підвалі церкви знаходяться діти, - рашисти не знали ні сном ні духом.
Поки ситуація в Херсоні ще не була такою критичною, місцева влада не дала дозволу на виїзд цього будинку дитини. Але до моменту публікації Вашого посту, шанс врятувати дітей та вивезти на території, підконтрольні Україні, БУВ!
Пані Людмило, я точно знаю, що Ви - розумна жінка. Ви знали, що ваші публікації читають не лише українці, а, в першу чергу, всі російські спецслужби. То до кого адресувався Ваш меседж "врятувати дітей"?
В той час, поки Президент Володимир Зеленський, https://www.facebook.com/president.gov.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Офіс Президента України , https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine , https://www.facebook.com/UkraineMFA?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine та волонтери роблять все можливе для Перемоги - деякі чиновники дають прямі наводки рашистам на наших дітей з окупованих територій.
Дуже прошу https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Служба безпеки України та https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__cft__[0]=AZXYfY29TEcp19ZYlojDYPQF8QpB5pE8wEoSvqnLwljR6GXAvDQFSjiR6s7vpbsRA59IuWA6NgcsFKUr7m3vGO8F5kIaSUP46poxj0OJCRPP_OOaSZPeFxYQN4PNsFL3ya-XeVNYb4QTaS0FYSPVF_8A&__tn__=-]K-R Офіс Генерального прокурора розслідувати всі обставини вчинення цього злочину та притягнути винних до відповідальності! Я вважаю, що це - співучасть у вчиненні окупантами військових злочинів щодо мирного населення!