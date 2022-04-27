Работник горсовета Изюма погиб в бою против российских оккупантов, - прокуратура
Работник Изюмского горсовета погиб в бою против военных РФ.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, группа национального сопротивления изюмчан вступила в бой с российскими военнослужащими на окраине оккупированного Изюма.
В ходе боя с российскими захватчиками погиб работник Изюмского городского совета", - отметили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
