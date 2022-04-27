РУС
Работник горсовета Изюма погиб в бою против российских оккупантов, - прокуратура

ізюм

Работник Изюмского горсовета погиб в бою против военных РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, группа национального сопротивления изюмчан вступила в бой с российскими военнослужащими на окраине оккупированного Изюма.

В ходе боя с российскими захватчиками погиб работник Изюмского городского совета", - отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам!
27.04.2022 23:51 Ответить
Слава Герою!
27.04.2022 23:56 Ответить
Стільки наших воїнів загинуло, не знаю що сказати, читаю і плачу. Будьте ви прокляті кацапи.
28.04.2022 06:46 Ответить
У Бучанському районі Київської області тракторист натрапив на протитанкову міну, яку лишили окупанти.Джерело: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/357678146396508 поліція Київської області
27.04.2022 23:52 Ответить
Герої не вмирають!
27.04.2022 23:59 Ответить
Вічна пам*ять...
28.04.2022 00:21 Ответить
 
 