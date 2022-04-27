Працівник міськради Ізюму загинув у бою проти російських окупантів, - прокуратура
Працівник Ізюмської міськради загинув в бою проти військових РФ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, група національного супротиву ізюмчан вступила в бій з російськими військовослужбовцями на околиці окупованого Ізюму.
Під час бою з російськими загарбниками загинув працівник Ізюмської міської ради", - зазначили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
