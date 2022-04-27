Працівник міськради Ізюму загинув у бою проти російських окупантів, - прокуратура

Працівник Ізюмської міськради загинув в бою проти військових РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, група національного супротиву ізюмчан вступила в бій з російськими військовослужбовцями на околиці окупованого Ізюму.



Під час бою з російськими загарбниками загинув працівник Ізюмської міської ради", - зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

