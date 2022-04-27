УКР
Працівник міськради Ізюму загинув у бою проти російських окупантів, - прокуратура

ізюм

Працівник Ізюмської міськради загинув в бою проти військових РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, група національного супротиву ізюмчан вступила в бій з російськими військовослужбовцями на околиці окупованого Ізюму.

Під час бою з російськими загарбниками загинув працівник Ізюмської міської ради", - зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам!
27.04.2022 23:51 Відповісти
Слава Герою!
27.04.2022 23:56 Відповісти
Стільки наших воїнів загинуло, не знаю що сказати, читаю і плачу. Будьте ви прокляті кацапи.
28.04.2022 06:46 Відповісти
27.04.2022 23:52 Відповісти
Герої не вмирають!
27.04.2022 23:59 Відповісти
Вічна пам*ять...
