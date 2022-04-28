Евросоюз готовит нефтяное эмбарго по отношению к России, - Блинкен

Европейский Союз серьезно рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго по отношению к России в ответ на военную агрессию в отношении Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Post.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго по отношению к России. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем, как они это делают", - сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.

Читайте: ЕС интенсивно работает над шестым пакетом санкций против РФ, – фон дер Ляйен