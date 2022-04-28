РУС
Евросоюз готовит нефтяное эмбарго по отношению к России, - Блинкен

блінкен

Европейский Союз серьезно рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго по отношению к России в ответ на военную агрессию в отношении Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Post.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго по отношению к России. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем, как они это делают", - сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.

Читайте: ЕС интенсивно работает над шестым пакетом санкций против РФ, – фон дер Ляйен

+38
Скажи спасибо, что вообще готовят. Грузии в 2008 так никто не помогал.
28.04.2022 00:06 Ответить
+32
28.04.2022 00:13 Ответить
+22
Евросоюз и США приняли стратегическое решение по уничтожению кацапской недостраны.
28.04.2022 00:07 Ответить
Бл..ь два місяця війни вже пройшло, а вони все готують...
28.04.2022 00:05 Ответить
Миттєво не могли ввести - як уявити, що на заправках зникло паливо? А зараз Ірану квоти надають на постачання - чекали на вибори в Франції, бо це - зона переговорів Франції.
28.04.2022 00:12 Ответить
Знищувати росію треба повільно, смакуючи, як гарне вино
28.04.2022 00:15 Ответить
Якби на них напали - то б в перший день війни ці санкції ввели.
28.04.2022 00:30 Ответить
у них нет такого тупого населения которое во время войны выбирает носатого боневтiка - по этому на них кацапы никогда не нападут
28.04.2022 01:24 Ответить
а когда вы коррупцию 20 ть лет разводите - ты не спрашивал чего так долго?
28.04.2022 01:22 Ответить
Не 20 а 30
28.04.2022 08:53 Ответить
Вони вже серьозно розглядають, наступна фаза це дуже серьозне розглядання.
28.04.2022 06:19 Ответить
Ти з окопу строчиш, в перервах між мінометними обстрилами й кулеметними чергами?
28.04.2022 06:25 Ответить
Стратегічне рішення про знищення Росії було прийнято свинособакою путіним. А ЄС та США просто допомагають. Весь світ із росією!
28.04.2022 00:21 Ответить
Боюсь, что кацап..дары уже придумали лазейку для обхода санкций. Не помню кто, но писали, что защеканцы смешивают свой шмурдяк с нефтью того же Ирана (Азербайджана или ещё какой-то страны) и на рынок выходит типа персидское "чёрное золото", а по факту смесь. То есть какой-то процент всё равно капает.
28.04.2022 00:22 Ответить
Та не переживай ти так! На це теж звернуть увагу.
28.04.2022 06:27 Ответить
"Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять"

Чарівні пенделі від США прискорять прийняття правильних рішень. Не стримуйте себе, янкі!
28.04.2022 00:07 Ответить
Какой же ***** дебил! Собственноручно пристрелил собственную экономику! Рашке кранты. Спасибо Евросоюз. Лучше поздно, чем никогда
28.04.2022 00:11 Ответить
Французи не змогли. Німці не змогли. Американці не змогли. А путін узяв і знищив Росію. Пишаюся!
28.04.2022 00:26 Ответить
28.04.2022 00:34 Ответить
28.04.2022 10:48 Ответить
28.04.2022 00:13 Ответить
Під час холодної війни мізки західних політиків працювали набагато адекватніше і далекоглядніше - отже напрошується висновок про зв'язок між нав'язуванням суспільству гіпертрофованої толерантності і політичною імпотенцією на межі деменції.
28.04.2022 00:16 Ответить
Хороший висновок. Плюсую.

Про західну політику холодної війни, правда, не можу говорити.
28.04.2022 00:52 Ответить
Як окрема ілюстрація загального підходу: під час холодної війни кожного радянського дипломата вважали шпигуном і потенційним терористом - окрім того, що так воно і було, це допомагало тримати західний політикум в потрібному тонусі.
28.04.2022 01:57 Ответить
Держдепівські бандерівці русофобію затєвают.
28.04.2022 00:18 Ответить
Ну на этом война и закончится. Если будет мало, тогда введут еще и газовое эмбарго - тогда точно всё.
Рос. олигархат будет недовольный.
Народ, когда увидит, что у него зарплаты 100 долларов, а это ниже чем у украинцев, молдаван, белорусов, таджиков - просто взбесится.
28.04.2022 00:24 Ответить
У них и сейчас зарплаты (не считая мосвобат) чуть ли не ниже чем в Украине если считать ещё курс доллара (а то что они его искусственно удерживают это роли не играет реальный курс где то 180 руб
28.04.2022 05:09 Ответить
бензоколонка заросте бур'янами
28.04.2022 00:25 Ответить
Не зарастет - жрать то что то нужно
28.04.2022 05:12 Ответить
28.04.2022 00:32 Ответить
Могут и быстрее вводить!
28.04.2022 01:37 Ответить
Угорські у-ййобіки волосся рвуть на своїх нацистських головах 😁
28.04.2022 01:59 Ответить
Это конечно хорошо, но когда будит запрет на ввоз продуктов и предметов 1 необходимости? А то они так и не поймут что нужно выходить на улицы. А вот на пустой желудок прозрение быстрее приходит.
28.04.2022 08:20 Ответить
Отлично! А газ кацапы сами отключат (как "антисанкции"), немчуре и мадьярам поневоле придется газ шукати в других странах (и он есть, только там не дают ГАЗПРОМоскую пенсию в виде акций и взяток)!
28.04.2022 09:34 Ответить
К рождеству то хоть начнете---филантропы заскорузлые? Я переживаю.
26.06.2022 22:42 Ответить
 
 