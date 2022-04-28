9 036 35
Евросоюз готовит нефтяное эмбарго по отношению к России, - Блинкен
Европейский Союз серьезно рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго по отношению к России в ответ на военную агрессию в отношении Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Post.
"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго по отношению к России. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем, как они это делают", - сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.
Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.
Топ комментарии
+38 pacerhard melina
показать весь комментарий28.04.2022 00:06 Ответить Ссылка
+32 Рекрут
показать весь комментарий28.04.2022 00:13 Ответить Ссылка
+22 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий28.04.2022 00:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чарівні пенделі від США прискорять прийняття правильних рішень. Не стримуйте себе, янкі!
Про західну політику холодної війни, правда, не можу говорити.
Рос. олигархат будет недовольный.
Народ, когда увидит, что у него зарплаты 100 долларов, а это ниже чем у украинцев, молдаван, белорусов, таджиков - просто взбесится.