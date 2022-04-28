9 036 35
Євросоюз готує нафтове ембарго щодо Росії, - Блінкен
Європейський Союз серйозно розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію стосовно України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Post.
"Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять", - сказав Блінкен на слуханнях в Сенаті.
Високопоставлений дипломат додав, що США своєю чергою продовжать фокусувати санкційний тиск на ряді нових секторів російської економіки.
