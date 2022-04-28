УКР
Новини Санкції проти Росії
Євросоюз готує нафтове ембарго щодо Росії, - Блінкен

блінкен

Європейський Союз серйозно розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію стосовно України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Post.

"Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять", - сказав Блінкен на слуханнях в Сенаті.

Високопоставлений дипломат додав, що США своєю чергою продовжать фокусувати санкційний тиск на ряді нових секторів російської економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС інтенсивно працює над шостим пакетом санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

ембарго (305) Блінкен Ентоні (1157)
+38
Скажи спасибо, что вообще готовят. Грузии в 2008 так никто не помогал.
28.04.2022 00:06 Відповісти
+32
28.04.2022 00:13 Відповісти
+22
Евросоюз и США приняли стратегическое решение по уничтожению кацапской недостраны.
28.04.2022 00:07 Відповісти
Бл..ь два місяця війни вже пройшло, а вони все готують...
28.04.2022 00:05 Відповісти
28.04.2022 00:06 Відповісти
Миттєво не могли ввести - як уявити, що на заправках зникло паливо? А зараз Ірану квоти надають на постачання - чекали на вибори в Франції, бо це - зона переговорів Франції.
28.04.2022 00:12 Відповісти
Знищувати росію треба повільно, смакуючи, як гарне вино
28.04.2022 00:15 Відповісти
Якби на них напали - то б в перший день війни ці санкції ввели.
28.04.2022 00:30 Відповісти
у них нет такого тупого населения которое во время войны выбирает носатого боневтiка - по этому на них кацапы никогда не нападут
28.04.2022 01:24 Відповісти
а когда вы коррупцию 20 ть лет разводите - ты не спрашивал чего так долго?
28.04.2022 01:22 Відповісти
Не 20 а 30
28.04.2022 08:53 Відповісти
Вони вже серьозно розглядають, наступна фаза це дуже серьозне розглядання.
показати весь коментар
Ти з окопу строчиш, в перервах між мінометними обстрилами й кулеметними чергами?
28.04.2022 06:25 Відповісти
28.04.2022 00:07 Відповісти
Стратегічне рішення про знищення Росії було прийнято свинособакою путіним. А ЄС та США просто допомагають. Весь світ із росією!
показати весь коментар
Боюсь, что кацап..дары уже придумали лазейку для обхода санкций. Не помню кто, но писали, что защеканцы смешивают свой шмурдяк с нефтью того же Ирана (Азербайджана или ещё какой-то страны) и на рынок выходит типа персидское "чёрное золото", а по факту смесь. То есть какой-то процент всё равно капает.
показати весь коментар
Та не переживай ти так! На це теж звернуть увагу.
показати весь коментар
"Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять"

Чарівні пенделі від США прискорять прийняття правильних рішень. Не стримуйте себе, янкі!
28.04.2022 00:07 Відповісти
Какой же ***** дебил! Собственноручно пристрелил собственную экономику! Рашке кранты. Спасибо Евросоюз. Лучше поздно, чем никогда
показати весь коментар
Французи не змогли. Німці не змогли. Американці не змогли. А путін узяв і знищив Росію. Пишаюся!
показати весь коментар
28.04.2022 00:26 Відповісти
28.04.2022 00:34 Відповісти
28.04.2022 10:48 Відповісти
28.04.2022 00:13 Відповісти
Під час холодної війни мізки західних політиків працювали набагато адекватніше і далекоглядніше - отже напрошується висновок про зв'язок між нав'язуванням суспільству гіпертрофованої толерантності і політичною імпотенцією на межі деменції.
28.04.2022 00:16 Відповісти
Хороший висновок. Плюсую.

Про західну політику холодної війни, правда, не можу говорити.
28.04.2022 00:52 Відповісти
Як окрема ілюстрація загального підходу: під час холодної війни кожного радянського дипломата вважали шпигуном і потенційним терористом - окрім того, що так воно і було, це допомагало тримати західний політикум в потрібному тонусі.
28.04.2022 01:57 Відповісти
Держдепівські бандерівці русофобію затєвают.
28.04.2022 00:18 Відповісти
Ну на этом война и закончится. Если будет мало, тогда введут еще и газовое эмбарго - тогда точно всё.
Рос. олигархат будет недовольный.
Народ, когда увидит, что у него зарплаты 100 долларов, а это ниже чем у украинцев, молдаван, белорусов, таджиков - просто взбесится.
28.04.2022 00:24 Відповісти
У них и сейчас зарплаты (не считая мосвобат) чуть ли не ниже чем в Украине если считать ещё курс доллара (а то что они его искусственно удерживают это роли не играет реальный курс где то 180 руб
28.04.2022 05:09 Відповісти
бензоколонка заросте бур'янами
28.04.2022 00:25 Відповісти
Не зарастет - жрать то что то нужно
28.04.2022 05:12 Відповісти
28.04.2022 00:32 Відповісти
Могут и быстрее вводить!
28.04.2022 01:37 Відповісти
Угорські у-ййобіки волосся рвуть на своїх нацистських головах 😁
28.04.2022 01:59 Відповісти
Это конечно хорошо, но когда будит запрет на ввоз продуктов и предметов 1 необходимости? А то они так и не поймут что нужно выходить на улицы. А вот на пустой желудок прозрение быстрее приходит.
28.04.2022 08:20 Відповісти
Отлично! А газ кацапы сами отключат (как "антисанкции"), немчуре и мадьярам поневоле придется газ шукати в других странах (и он есть, только там не дают ГАЗПРОМоскую пенсию в виде акций и взяток)!
28.04.2022 09:34 Відповісти
К рождеству то хоть начнете---филантропы заскорузлые? Я переживаю.
26.06.2022 22:42 Відповісти
 
 