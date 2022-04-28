ПВО сбила БПЛА-разведчик оккупантов над Одессой, - ОК "Південь"
Российские оккупанты продолжают вести разведку в Одесской области и запускают беспилотники-разведчики.
Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на данные ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов. Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - говорится в сообщении.
Также читайте: Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC
Топ комментарии
+6 Urs
Таким образом, становится понятно, что ни к 9-му, ни к какому другому ещё маю... "восстановить" так называемые ДНР\ЛНР в "конституционных границах" у Кремля - не получится... Я вообще думаю, что у них на Донбассе никак не получится (но это лично моё мнение, вы, уважаемые читатели, можете придерживаться любого другого, до которого додумаетесь самостоятельно).
Думаю, именно этими соображениями продиктована нынешняя суета российского военного командования на Николаевском и Криворожском направлениях, а так же некие поползновения кремлёвских специальных служб в районе Приднестровья...
Вообще же, ситуация в приморско-таврийской операционной зоне сегодня выглядит достаточно неординарно. Очевидно, тот факт, что войска противника на этом направлении продолжает оборонятся и "жёстко удерживать рубежи", в частности на своём Херсонско-Бериславском плацдарме, никого не должен вводить в заблуждение.
В течение последней недели, российское командование активно насыщало свою Херсонскую группировку артиллерией, паралельно подтаскивая в районы, прилегающие к Днепру по левому берегу разнообразные средства ПВО. Так же, специально для действий в интересах именно этой группировки противник сосредоточил и развернул на полевых аэродромах группировку армейской и в Круму - тактической авиации...
По сведениям нашей группы (ИС), командование войск противника продолжает вполне реально рассматривать возможность проведения в районе Очакова - Рыбаковки комбинированной воздушно-морской десантной операции тактического масштаба, для чего приступило к формированию соответствующего соединения сил и средств из состава ЧФ-а, армейской авиации и подразделений ВДВ. Не думаю, что такого рода планы рассматривались и разрабатывались бы просто из любви к планированию, как таковому...
На сегодняшний день, в зоне ответственности Херсонской группировки, командование войск противника сосредоточило до 25-и БТГр. Это вполне сравнимо, например, с Изюмской или Запорожской группировками войск противника. И у меня складывается устойчивое мнение о том, что всё это явно не только для того, что бы "образовать Хер-ы Н-ы Р-ы или удержать плацдарм на правом берегу Днепра в его нижнем течении...
Но, как всегда... есть нюансы. Главный из них состоит в том, что не украинские войска обороняются у Николаева, а российские пытаются удержать линию Софиевка - Клапая - Александровка в предместьях Херсона. Думаю не надо пояснять никому, что при малейшей попытке таки "двинуться" к дороге Кривой Рог - Никополь, или же подтащить в район Снигуривки или Давыдова Брода какие-то "неучтённые стада" личного состава и бронетехники, российскому командование придётся вспотеть по поводу западных и северо-восточных окраин Херсона. Более того, и саму Снигуривку в таком случае... можно потерять достаточно болезненным способом.
Резюмируем...
Судя по всему, стремительные забеги российской армии в Украине не менее "стремительным домкратом" приближаются у своему логическому завершению... Скорее всего, в Кремле попытаются перевести в ближайшее время войну в позиционный партер, "зафиксировать прибыль и объявит это всё "очешуительной победой" под видом новых присоединённых территорий (ну или вспомнять опять "за Новороссию"). Для этого, российский Генштаб должен где-то на каком-то участке "мощно победить". Если не получится на Донбассе, думаю... у месье Герасимова заготовлен "запасной" план насчёт Одессы и Приднестровья. Правда, с такими же шансами на успех, что и планы по взятию Киева....
Однако, проблема бункерного ******** состоит в том, что Украина В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ останавливаться и переходить в партер... ТОЧНО НЕ БУДЕТ и даже не собирается этого делать... Ни прикаких условиях и ни в каком виде. Более того, её в этом ОЧЕВИДНО поддерживает и весь остальной цивилизованный мир...
Посему, в конечном итоге российской армии из Украины придётся уйти, ну или же быть разбитой и вышвырнутой отсюда силой и с позором...
По-сути, дальше Кремль будет вынужден воевать на условиях Киева... собственно, я потому Путина и называю *********, потому, как для меня этот итог вторжения был очевиден ещё ДО его начала...
Машовец
Думаю, именно этими соображениями продиктована нынешняя суета российского военного командования на Николаевском и Криворожском направлениях, а так же некие поползновения кремлёвских специальных служб в районе Приднестровья...
Вообще же, ситуация в приморско-таврийской операционной зоне сегодня выглядит достаточно неординарно. Очевидно, тот факт, что войска противника на этом направлении продолжает оборонятся и "жёстко удерживать рубежи", в частности на своём Херсонско-Бериславском плацдарме, никого не должен вводить в заблуждение.
В течение последней недели, российское командование активно насыщало свою Херсонскую группировку артиллерией, паралельно подтаскивая в районы, прилегающие к Днепру по левому берегу разнообразные средства ПВО. Так же, специально для действий в интересах именно этой группировки противник сосредоточил и развернул на полевых аэродромах группировку армейской и в Круму - тактической авиации...
По сведениям нашей группы (ИС), командование войск противника продолжает вполне реально рассматривать возможность проведения в районе Очакова - Рыбаковки комбинированной воздушно-морской десантной операции тактического масштаба, для чего приступило к формированию соответствующего соединения сил и средств из состава ЧФ-а, армейской авиации и подразделений ВДВ. Не думаю, что такого рода планы рассматривались и разрабатывались бы просто из любви к планированию, как таковому...
На сегодняшний день, в зоне ответственности Херсонской группировки, командование войск противника сосредоточило до 25-и БТГр. Это вполне сравнимо, например, с Изюмской или Запорожской группировками войск противника. И у меня складывается устойчивое мнение о том, что всё это явно не только для того, что бы "образовать Хер-ы Н-ы Р-ы или удержать плацдарм на правом берегу Днепра в его нижнем течении...
Но, как всегда... есть нюансы. Главный из них состоит в том, что не украинские войска обороняются у Николаева, а российские пытаются удержать линию Софиевка - Клапая - Александровка в предместьях Херсона. Думаю не надо пояснять никому, что при малейшей попытке таки "двинуться" к дороге Кривой Рог - Никополь, или же подтащить в район Снигуривки или Давыдова Брода какие-то "неучтённые стада" личного состава и бронетехники, российскому командование придётся вспотеть по поводу западных и северо-восточных окраин Херсона. Более того, и саму Снигуривку в таком случае... можно потерять достаточно болезненным способом.
Резюмируем...
Судя по всему, стремительные забеги российской армии в Украине не менее "стремительным домкратом" приближаются у своему логическому завершению... Скорее всего, в Кремле попытаются перевести в ближайшее время войну в позиционный партер, "зафиксировать прибыль и объявит это всё "очешуительной победой" под видом новых присоединённых территорий (ну или вспомнять опять "за Новороссию"). Для этого, российский Генштаб должен где-то на каком-то участке "мощно победить". Если не получится на Донбассе, думаю... у месье Герасимова заготовлен "запасной" план насчёт Одессы и Приднестровья. Правда, с такими же шансами на успех, что и планы по взятию Киева....
Однако, проблема бункерного ******** состоит в том, что Украина В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ останавливаться и переходить в партер... ТОЧНО НЕ БУДЕТ и даже не собирается этого делать... Ни прикаких условиях и ни в каком виде. Более того, её в этом ОЧЕВИДНО поддерживает и весь остальной цивилизованный мир...
Посему, в конечном итоге российской армии из Украины придётся уйти, ну или же быть разбитой и вышвырнутой отсюда силой и с позором...
По-сути, дальше Кремль будет вынужден воевать на условиях Киева... собственно, я потому Путина и называю *********, потому, как для меня этот итог вторжения был очевиден ещё ДО его начала...
Машовец
показать весь комментарий28.04.2022 00:38 Ответить Ссылка
+4 irenka ko
Нациків вишукують в Одесі, асвабадітєлі грьобані.
показать весь комментарий28.04.2022 00:32 Ответить Ссылка
+3 Urs
Войска противника продолжают наступательные действия в Донецкой операционной зоне, а так же в смежных операционных зонах (Харьковской и Запорожской областях) в рамках своей насутпательной оперативно-тактической операции, целью которой есть разгром группировки украинских войск из состава Объединённых сил (ОС) и захват Донецкой, Луганской областей Украины в их административных границах...
Кроме того, противник продолжает ряд мероприятий по обороне и удержанию рубежей в районе города Харькова и на своём плацдарме по правому берегу Днепра, в его нижнем течении, в районе Херсон - Берислав. Одновременно с этим, на указанных направлениях войска противника активно наращивают свой наступательный потенциал и совершенствуют систему ПВО...
В районе Харькова отмечаются вполне очевидные попытки противника "купировать" активные действия украинских войск. В течение суток российские войска нанесли ряд огневых налётов по населеённым пунктам Золочевского, Дергачевского и Чугуевского районов Харьковской области с целью воспрепятствовать дальнейшему продвижению ВСУ в определённых направлениях. Одновременно с этим, противник продолжает перебрасывать подкрепления через Старый Салтов своим войскам, занимающим район восточнее дороги Харьков - Козачья Лопань, а так же непосредственно в районе западнее Старого Салтова. При этом особое внимание, командования войск противника, очевидно, сосредоточено на той группе войск ВСУ, которая оперирует в районе Чугуева, что вполне объяснимо - противник явно опасается дальнейшего продвижения ВСУ сразу в нескольких направлениях... начиная с возможного удара на Печенеги, заканчивая направлением на Купянск или Волохов Яр, что может привести к резкому осложнению оперативного положения всей Изюмской группы противника.
Так же, противник продолжает массированные обстрелы северных, северо-восточных и восточных райнов, собственно, самого города Харькова. Причём, преимущественно неизбирательными средствами поражения типа РСЗО или дальнобойной артиллерией. При этом, целями в основном становятся жилые кварталы города, объекты социальной и гражданской инфраструктуры города.
Изюмская группировка войск противника продолжает свои попытки наступать сразу на нескольких тактических участках. Причём, распределение усилий её командование между ними до сих пор носит равномерный характер. Войска противника одновременно пытаются наступать через Заводы на Великую Комышуваху, вдоль дороги из Изюма на Барвенкове, а так же ноносят ещё два удара - со стороны Каменки на Довгеньке и далее на Славянск, а так же двигаясь по левому берегу Северского Донца пытаются пробиться к Святогорску и далее на Лиман.
Кроме того, следует иметь ввиду, что командованию этой группировки приходится постоянно беспокоится о своём правом фланге. Т.е удерживать часть своих сил и средств по рубежу вдоль дороги Балаклея - Шевченково, во избежания "неприятностей" в виде возможного прорыва ВСУ на свои коммуникации между Купянском и Изюмом...
Сватовско-Кременная группировка войск противника (обозначим её так) продолжает активные наступательные действия левее Изюмской группировки, но явно и отчётливо взаимодействуя с её левым флангом. На сегодняшнее утро ей удалось занять Заречное и выйти на ближние подступы к Ямполю, в свою очередь подразделениям левого фланга Изюмской группировки удалось выйти на рубеж Яцковка - Коровий Яр. Таким образом, украинские войска, обороняющиеся севернее Святогорска и в районе Святогорск - Лиман, были поставлены в достаточно сложное тактическое положение. Однако, в оперативном отношении, это вряд ли сильно скажется на общей ситуации, так как это всё никак не влияет на возможность ВСУ снабжать и поддерживать связь со своими подразделениями ведущим бои в районе Северодонецк - Лисичанск по комуникациям, проходящим южнее...
Конечно, войска противника в самое ближайшее время попытаются и Лиман взять, и Ямполь и в конечном итоге выйти на эти коммуникации. Они для этого уже 3-и сутки подтаскивают туда танки в товарных количествах и стремятся прикрыть всё это мощной ПВО... Но, помнится мне по 2014-му году, применение бронетехники в тех местах имеет целую россыпь нюансов, которые ну никак не способствуют этому делу. Да, пробовать можно... но вот достичь весомого успеха там противнику будет весмьа непросто.
В свою очередь, фронтально-лобовые атаки войск противника непосредственно в районе Северодонецка так же в этом смысле мало чем полезны, так как пока ВСУ удерживают район Северск - Верхнекаменка, а так же район Бахмут - Соледар ни о каком "малом Сатурне" российское командование может даже не мечтать...
Понятно, что ситуацию могла бы "исправить" та группа войск противника, которая топчется нынче у Попасной, но после понесённых там потерь, её боеспособность скорее вызывает вопросы, нежели ответы...
Совершенно не случайно, сегодня с утра и она, и та которая оперирует в районе Северодонецка перешли к "закреплению достигнутого" и приступили к некоей "перегруппировке" (а проще говоря - восстановлению своей боеспособности, вследствии понесённых потерь)...
К этой же компании следует отнести и кураховскую группу войск противника, которая после ожесточённых, близко-контактных боёв по дирекции Марьинка - Курахово - Алексеевка... явно выдохлась. И потому, тоже приступила к "перегруппировке"...
И да, вы правильно заметили... в таком случае, на южном фасе гипотетического "большого Сатурна" ситуация может приобрести для войск противника, скажем так "несколько неординарный" характер. Прежде всего, это относится к двум "первоочередным" целям, к достижению которых стремятся группировки войск противника, сразу с нескольких направлений...
Тактическая группа войск противника действующая от Волновахи и вышедшая к Угледару, вместе с той группировкой, которая наступает от Гуляйполя в северо-восточном направлении явно преследуют одну оперативную цель - прорваться к Великой Новосилке и взять её...
В свою очередь, группировка войск противника, которая нынче таранит оборону украинских войск у Авдеевки, во взаимодействии с тактической группой, оперирующей в районе Торецка так же очевидно имеют двуединую задачу - прорваться к Покровску и обойти Константиновку - Дружковку с юго-запада и запада.
По идее, все эти действия вместе и "в комплексе" должны были способствовать созданию условий и предпосылок для формирования всего южного фаса будущего окружения группировки ОС. Но... на сегодняшний день, они этому никак не способствуют, от слова совсем. Просто потому, что ни в районе Авдеевки, ни в районе Торецка противник никак не может прорваться сквозь эшелонированную и подготовленную оборону ОС, так сказать на "оперативный простор", когда можно глубоко и далеко заехать, в любом потребном тебе направлении...
Действительно, Запорожская группировка и отчасти Волновахская, имеют в этом отношении определённые подвижки. Но они такого размера, что говорить о перспективе глубоко прорыва и соответственно охвата с западного направления Славянско-Краматорской агломерации, вряд ли вообще стоит.
Да, рубеж Покровск -Доброполье - Александровка - Барвенкове сегодня далёк от российских войск практически так же, как и до начала так называемой "битвы за Донбасс". Причём, не смотря на то, что Изюмское стадо "собрав всю свою волю в кулак" имеет таки некие гипотетические шансы прорваться к Барвенковому... Однако, их "южные товариСЧи" туда же явно не просто запаздывают, а тупо - не успевают, а проще говоря - не могут вообще туда пробиться...
Перспектива "срезать угол" через Авдеевку и Торецк, в этом отношении, по вышеуказанным мною причинам... на сегоднишний день - маловероятна.
Кроме того, противник продолжает ряд мероприятий по обороне и удержанию рубежей в районе города Харькова и на своём плацдарме по правому берегу Днепра, в его нижнем течении, в районе Херсон - Берислав. Одновременно с этим, на указанных направлениях войска противника активно наращивают свой наступательный потенциал и совершенствуют систему ПВО...
В районе Харькова отмечаются вполне очевидные попытки противника "купировать" активные действия украинских войск. В течение суток российские войска нанесли ряд огневых налётов по населеённым пунктам Золочевского, Дергачевского и Чугуевского районов Харьковской области с целью воспрепятствовать дальнейшему продвижению ВСУ в определённых направлениях. Одновременно с этим, противник продолжает перебрасывать подкрепления через Старый Салтов своим войскам, занимающим район восточнее дороги Харьков - Козачья Лопань, а так же непосредственно в районе западнее Старого Салтова. При этом особое внимание, командования войск противника, очевидно, сосредоточено на той группе войск ВСУ, которая оперирует в районе Чугуева, что вполне объяснимо - противник явно опасается дальнейшего продвижения ВСУ сразу в нескольких направлениях... начиная с возможного удара на Печенеги, заканчивая направлением на Купянск или Волохов Яр, что может привести к резкому осложнению оперативного положения всей Изюмской группы противника.
Так же, противник продолжает массированные обстрелы северных, северо-восточных и восточных райнов, собственно, самого города Харькова. Причём, преимущественно неизбирательными средствами поражения типа РСЗО или дальнобойной артиллерией. При этом, целями в основном становятся жилые кварталы города, объекты социальной и гражданской инфраструктуры города.
Изюмская группировка войск противника продолжает свои попытки наступать сразу на нескольких тактических участках. Причём, распределение усилий её командование между ними до сих пор носит равномерный характер. Войска противника одновременно пытаются наступать через Заводы на Великую Комышуваху, вдоль дороги из Изюма на Барвенкове, а так же ноносят ещё два удара - со стороны Каменки на Довгеньке и далее на Славянск, а так же двигаясь по левому берегу Северского Донца пытаются пробиться к Святогорску и далее на Лиман.
Кроме того, следует иметь ввиду, что командованию этой группировки приходится постоянно беспокоится о своём правом фланге. Т.е удерживать часть своих сил и средств по рубежу вдоль дороги Балаклея - Шевченково, во избежания "неприятностей" в виде возможного прорыва ВСУ на свои коммуникации между Купянском и Изюмом...
Сватовско-Кременная группировка войск противника (обозначим её так) продолжает активные наступательные действия левее Изюмской группировки, но явно и отчётливо взаимодействуя с её левым флангом. На сегодняшнее утро ей удалось занять Заречное и выйти на ближние подступы к Ямполю, в свою очередь подразделениям левого фланга Изюмской группировки удалось выйти на рубеж Яцковка - Коровий Яр. Таким образом, украинские войска, обороняющиеся севернее Святогорска и в районе Святогорск - Лиман, были поставлены в достаточно сложное тактическое положение. Однако, в оперативном отношении, это вряд ли сильно скажется на общей ситуации, так как это всё никак не влияет на возможность ВСУ снабжать и поддерживать связь со своими подразделениями ведущим бои в районе Северодонецк - Лисичанск по комуникациям, проходящим южнее...
Конечно, войска противника в самое ближайшее время попытаются и Лиман взять, и Ямполь и в конечном итоге выйти на эти коммуникации. Они для этого уже 3-и сутки подтаскивают туда танки в товарных количествах и стремятся прикрыть всё это мощной ПВО... Но, помнится мне по 2014-му году, применение бронетехники в тех местах имеет целую россыпь нюансов, которые ну никак не способствуют этому делу. Да, пробовать можно... но вот достичь весомого успеха там противнику будет весмьа непросто.
В свою очередь, фронтально-лобовые атаки войск противника непосредственно в районе Северодонецка так же в этом смысле мало чем полезны, так как пока ВСУ удерживают район Северск - Верхнекаменка, а так же район Бахмут - Соледар ни о каком "малом Сатурне" российское командование может даже не мечтать...
Понятно, что ситуацию могла бы "исправить" та группа войск противника, которая топчется нынче у Попасной, но после понесённых там потерь, её боеспособность скорее вызывает вопросы, нежели ответы...
Совершенно не случайно, сегодня с утра и она, и та которая оперирует в районе Северодонецка перешли к "закреплению достигнутого" и приступили к некоей "перегруппировке" (а проще говоря - восстановлению своей боеспособности, вследствии понесённых потерь)...
К этой же компании следует отнести и кураховскую группу войск противника, которая после ожесточённых, близко-контактных боёв по дирекции Марьинка - Курахово - Алексеевка... явно выдохлась. И потому, тоже приступила к "перегруппировке"...
И да, вы правильно заметили... в таком случае, на южном фасе гипотетического "большого Сатурна" ситуация может приобрести для войск противника, скажем так "несколько неординарный" характер. Прежде всего, это относится к двум "первоочередным" целям, к достижению которых стремятся группировки войск противника, сразу с нескольких направлений...
Тактическая группа войск противника действующая от Волновахи и вышедшая к Угледару, вместе с той группировкой, которая наступает от Гуляйполя в северо-восточном направлении явно преследуют одну оперативную цель - прорваться к Великой Новосилке и взять её...
В свою очередь, группировка войск противника, которая нынче таранит оборону украинских войск у Авдеевки, во взаимодействии с тактической группой, оперирующей в районе Торецка так же очевидно имеют двуединую задачу - прорваться к Покровску и обойти Константиновку - Дружковку с юго-запада и запада.
По идее, все эти действия вместе и "в комплексе" должны были способствовать созданию условий и предпосылок для формирования всего южного фаса будущего окружения группировки ОС. Но... на сегодняшний день, они этому никак не способствуют, от слова совсем. Просто потому, что ни в районе Авдеевки, ни в районе Торецка противник никак не может прорваться сквозь эшелонированную и подготовленную оборону ОС, так сказать на "оперативный простор", когда можно глубоко и далеко заехать, в любом потребном тебе направлении...
Действительно, Запорожская группировка и отчасти Волновахская, имеют в этом отношении определённые подвижки. Но они такого размера, что говорить о перспективе глубоко прорыва и соответственно охвата с западного направления Славянско-Краматорской агломерации, вряд ли вообще стоит.
Да, рубеж Покровск -Доброполье - Александровка - Барвенкове сегодня далёк от российских войск практически так же, как и до начала так называемой "битвы за Донбасс". Причём, не смотря на то, что Изюмское стадо "собрав всю свою волю в кулак" имеет таки некие гипотетические шансы прорваться к Барвенковому... Однако, их "южные товариСЧи" туда же явно не просто запаздывают, а тупо - не успевают, а проще говоря - не могут вообще туда пробиться...
Перспектива "срезать угол" через Авдеевку и Торецк, в этом отношении, по вышеуказанным мною причинам... на сегоднишний день - маловероятна.
показать весь комментарий28.04.2022 00:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Произошла неизвестная ошибка. Попробуйте немного позже.
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кроме того, противник продолжает ряд мероприятий по обороне и удержанию рубежей в районе города Харькова и на своём плацдарме по правому берегу Днепра, в его нижнем течении, в районе Херсон - Берислав. Одновременно с этим, на указанных направлениях войска противника активно наращивают свой наступательный потенциал и совершенствуют систему ПВО...
В районе Харькова отмечаются вполне очевидные попытки противника "купировать" активные действия украинских войск. В течение суток российские войска нанесли ряд огневых налётов по населеённым пунктам Золочевского, Дергачевского и Чугуевского районов Харьковской области с целью воспрепятствовать дальнейшему продвижению ВСУ в определённых направлениях. Одновременно с этим, противник продолжает перебрасывать подкрепления через Старый Салтов своим войскам, занимающим район восточнее дороги Харьков - Козачья Лопань, а так же непосредственно в районе западнее Старого Салтова. При этом особое внимание, командования войск противника, очевидно, сосредоточено на той группе войск ВСУ, которая оперирует в районе Чугуева, что вполне объяснимо - противник явно опасается дальнейшего продвижения ВСУ сразу в нескольких направлениях... начиная с возможного удара на Печенеги, заканчивая направлением на Купянск или Волохов Яр, что может привести к резкому осложнению оперативного положения всей Изюмской группы противника.
Так же, противник продолжает массированные обстрелы северных, северо-восточных и восточных райнов, собственно, самого города Харькова. Причём, преимущественно неизбирательными средствами поражения типа РСЗО или дальнобойной артиллерией. При этом, целями в основном становятся жилые кварталы города, объекты социальной и гражданской инфраструктуры города.
Изюмская группировка войск противника продолжает свои попытки наступать сразу на нескольких тактических участках. Причём, распределение усилий её командование между ними до сих пор носит равномерный характер. Войска противника одновременно пытаются наступать через Заводы на Великую Комышуваху, вдоль дороги из Изюма на Барвенкове, а так же ноносят ещё два удара - со стороны Каменки на Довгеньке и далее на Славянск, а так же двигаясь по левому берегу Северского Донца пытаются пробиться к Святогорску и далее на Лиман.
Кроме того, следует иметь ввиду, что командованию этой группировки приходится постоянно беспокоится о своём правом фланге. Т.е удерживать часть своих сил и средств по рубежу вдоль дороги Балаклея - Шевченково, во избежания "неприятностей" в виде возможного прорыва ВСУ на свои коммуникации между Купянском и Изюмом...
Сватовско-Кременная группировка войск противника (обозначим её так) продолжает активные наступательные действия левее Изюмской группировки, но явно и отчётливо взаимодействуя с её левым флангом. На сегодняшнее утро ей удалось занять Заречное и выйти на ближние подступы к Ямполю, в свою очередь подразделениям левого фланга Изюмской группировки удалось выйти на рубеж Яцковка - Коровий Яр. Таким образом, украинские войска, обороняющиеся севернее Святогорска и в районе Святогорск - Лиман, были поставлены в достаточно сложное тактическое положение. Однако, в оперативном отношении, это вряд ли сильно скажется на общей ситуации, так как это всё никак не влияет на возможность ВСУ снабжать и поддерживать связь со своими подразделениями ведущим бои в районе Северодонецк - Лисичанск по комуникациям, проходящим южнее...
Конечно, войска противника в самое ближайшее время попытаются и Лиман взять, и Ямполь и в конечном итоге выйти на эти коммуникации. Они для этого уже 3-и сутки подтаскивают туда танки в товарных количествах и стремятся прикрыть всё это мощной ПВО... Но, помнится мне по 2014-му году, применение бронетехники в тех местах имеет целую россыпь нюансов, которые ну никак не способствуют этому делу. Да, пробовать можно... но вот достичь весомого успеха там противнику будет весмьа непросто.
В свою очередь, фронтально-лобовые атаки войск противника непосредственно в районе Северодонецка так же в этом смысле мало чем полезны, так как пока ВСУ удерживают район Северск - Верхнекаменка, а так же район Бахмут - Соледар ни о каком "малом Сатурне" российское командование может даже не мечтать...
Понятно, что ситуацию могла бы "исправить" та группа войск противника, которая топчется нынче у Попасной, но после понесённых там потерь, её боеспособность скорее вызывает вопросы, нежели ответы...
Совершенно не случайно, сегодня с утра и она, и та которая оперирует в районе Северодонецка перешли к "закреплению достигнутого" и приступили к некоей "перегруппировке" (а проще говоря - восстановлению своей боеспособности, вследствии понесённых потерь)...
К этой же компании следует отнести и кураховскую группу войск противника, которая после ожесточённых, близко-контактных боёв по дирекции Марьинка - Курахово - Алексеевка... явно выдохлась. И потому, тоже приступила к "перегруппировке"...
И да, вы правильно заметили... в таком случае, на южном фасе гипотетического "большого Сатурна" ситуация может приобрести для войск противника, скажем так "несколько неординарный" характер. Прежде всего, это относится к двум "первоочередным" целям, к достижению которых стремятся группировки войск противника, сразу с нескольких направлений...
Тактическая группа войск противника действующая от Волновахи и вышедшая к Угледару, вместе с той группировкой, которая наступает от Гуляйполя в северо-восточном направлении явно преследуют одну оперативную цель - прорваться к Великой Новосилке и взять её...
В свою очередь, группировка войск противника, которая нынче таранит оборону украинских войск у Авдеевки, во взаимодействии с тактической группой, оперирующей в районе Торецка так же очевидно имеют двуединую задачу - прорваться к Покровску и обойти Константиновку - Дружковку с юго-запада и запада.
По идее, все эти действия вместе и "в комплексе" должны были способствовать созданию условий и предпосылок для формирования всего южного фаса будущего окружения группировки ОС. Но... на сегодняшний день, они этому никак не способствуют, от слова совсем. Просто потому, что ни в районе Авдеевки, ни в районе Торецка противник никак не может прорваться сквозь эшелонированную и подготовленную оборону ОС, так сказать на "оперативный простор", когда можно глубоко и далеко заехать, в любом потребном тебе направлении...
Действительно, Запорожская группировка и отчасти Волновахская, имеют в этом отношении определённые подвижки. Но они такого размера, что говорить о перспективе глубоко прорыва и соответственно охвата с западного направления Славянско-Краматорской агломерации, вряд ли вообще стоит.
Да, рубеж Покровск -Доброполье - Александровка - Барвенкове сегодня далёк от российских войск практически так же, как и до начала так называемой "битвы за Донбасс". Причём, не смотря на то, что Изюмское стадо "собрав всю свою волю в кулак" имеет таки некие гипотетические шансы прорваться к Барвенковому... Однако, их "южные товариСЧи" туда же явно не просто запаздывают, а тупо - не успевают, а проще говоря - не могут вообще туда пробиться...
Перспектива "срезать угол" через Авдеевку и Торецк, в этом отношении, по вышеуказанным мною причинам... на сегоднишний день - маловероятна.
Думаю, именно этими соображениями продиктована нынешняя суета российского военного командования на Николаевском и Криворожском направлениях, а так же некие поползновения кремлёвских специальных служб в районе Приднестровья...
Вообще же, ситуация в приморско-таврийской операционной зоне сегодня выглядит достаточно неординарно. Очевидно, тот факт, что войска противника на этом направлении продолжает оборонятся и "жёстко удерживать рубежи", в частности на своём Херсонско-Бериславском плацдарме, никого не должен вводить в заблуждение.
В течение последней недели, российское командование активно насыщало свою Херсонскую группировку артиллерией, паралельно подтаскивая в районы, прилегающие к Днепру по левому берегу разнообразные средства ПВО. Так же, специально для действий в интересах именно этой группировки противник сосредоточил и развернул на полевых аэродромах группировку армейской и в Круму - тактической авиации...
По сведениям нашей группы (ИС), командование войск противника продолжает вполне реально рассматривать возможность проведения в районе Очакова - Рыбаковки комбинированной воздушно-морской десантной операции тактического масштаба, для чего приступило к формированию соответствующего соединения сил и средств из состава ЧФ-а, армейской авиации и подразделений ВДВ. Не думаю, что такого рода планы рассматривались и разрабатывались бы просто из любви к планированию, как таковому...
На сегодняшний день, в зоне ответственности Херсонской группировки, командование войск противника сосредоточило до 25-и БТГр. Это вполне сравнимо, например, с Изюмской или Запорожской группировками войск противника. И у меня складывается устойчивое мнение о том, что всё это явно не только для того, что бы "образовать Хер-ы Н-ы Р-ы или удержать плацдарм на правом берегу Днепра в его нижнем течении...
Но, как всегда... есть нюансы. Главный из них состоит в том, что не украинские войска обороняются у Николаева, а российские пытаются удержать линию Софиевка - Клапая - Александровка в предместьях Херсона. Думаю не надо пояснять никому, что при малейшей попытке таки "двинуться" к дороге Кривой Рог - Никополь, или же подтащить в район Снигуривки или Давыдова Брода какие-то "неучтённые стада" личного состава и бронетехники, российскому командование придётся вспотеть по поводу западных и северо-восточных окраин Херсона. Более того, и саму Снигуривку в таком случае... можно потерять достаточно болезненным способом.
Резюмируем...
Судя по всему, стремительные забеги российской армии в Украине не менее "стремительным домкратом" приближаются у своему логическому завершению... Скорее всего, в Кремле попытаются перевести в ближайшее время войну в позиционный партер, "зафиксировать прибыль и объявит это всё "очешуительной победой" под видом новых присоединённых территорий (ну или вспомнять опять "за Новороссию"). Для этого, российский Генштаб должен где-то на каком-то участке "мощно победить". Если не получится на Донбассе, думаю... у месье Герасимова заготовлен "запасной" план насчёт Одессы и Приднестровья. Правда, с такими же шансами на успех, что и планы по взятию Киева....
Однако, проблема бункерного ******** состоит в том, что Украина В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ останавливаться и переходить в партер... ТОЧНО НЕ БУДЕТ и даже не собирается этого делать... Ни прикаких условиях и ни в каком виде. Более того, её в этом ОЧЕВИДНО поддерживает и весь остальной цивилизованный мир...
Посему, в конечном итоге российской армии из Украины придётся уйти, ну или же быть разбитой и вышвырнутой отсюда силой и с позором...
По-сути, дальше Кремль будет вынужден воевать на условиях Киева... собственно, я потому Путина и называю *********, потому, как для меня этот итог вторжения был очевиден ещё ДО его начала...
Машовец