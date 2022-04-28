ПВО сбила БПЛА-разведчик оккупантов над Одессой, - ОК "Південь"

Российские оккупанты продолжают вести разведку в Одесской области и запускают беспилотники-разведчики.

Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на данные ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов. Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - говорится в сообщении.

