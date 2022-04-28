Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц.
Об этом сообщил в Telegram глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"За него проголосовало 417 конгрессменов США".
Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу, включая военную помощь", – говорится в сообщении.
По словам Ермака, для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Президентом США.
"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины. Двигаемся к разгрому россии", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж він доручив найважливіші закордоні справи вести якраз цьому дермаку...
Vам..піZда.
...
Слава нації
Смерть москалям
Купи украинскому пилоту самолет за счет пенсий бабушек из Новосибирска)
• По-перше, Сполучені Штати та їх союзники по НАТО зараз направляють в Україну набагато більшу кількість техніки, такої як артилерія дальньої дії, безпілотники та авіація, що зведе нанівець більшу частину переваг Росії у вогневої потужності. Хоча ми не знаємо, якими є українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, залишаючи Москву далеко за межами переваги у розмірі 3:1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу.
• Бойовий дух росіян, ймовірно, залишиться вкрай низьким. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті назад у бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватись. На сьогоднішній день вони зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й, мабуть, втратили ще пару генералів минулого тижня. Українці ще більше мотивовані на перемогу, тепер, коли вони стали свідками звірств, здійснених росіянами на окупованих тими територіях.
• Неясно, чи здатні росіяни отримувати уроки і швидко пристосовуватися до змінюваних обставин. Зокрема, вони не навчилися ефективно координувати велику загальновійськову операцію та продовжують покладатися на грубу вогневу міць для просування вперед. Українці, навпаки, добре передали повноваження нижчим командним рівням, зберігши при цьому загальний стратегічний контроль над своїми силами.
• У Росії просто немає живої сили або резервів, які вони могли б призвати, у той час як їхня армія на Донбасі повільно виснажується.
Однак він також застерігає від передчасної ейфорії, бо потрібно ще розблокувати Чорне море та зменшити вплив олігархів, щоб успішно відбудувати Україну.
155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):
США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)
122-мм та 152-мм ПГ та СГ
(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)
122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).
Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
Заглянул в Википедию, у русни: 2400 Гвоздик, 1800 акаций, 600 Мста-С, 1000 Гиацинтов. И это только самоходные, а если ещё не самоходных прибавить, то количество космическое. Пускай даже половина с заявленного раздеребарена, как это обычно происходит в раше, все равно артилерии у них дофига. Также прошёлся по количеству САУ у наших союзников, то нам пока что дали даже меньше процента от того, что у них есть. Надеюсь после вчерашней встречи в Рамштайне ситуация для нас в этом плане улучшится. Так то конечно спасибо и за 200 штук, нам не обьязаны помогать, но если начинать давать помощь, то в таких количествах, чтобы мы победили, а не чтобы попытаться просто удержать фронт