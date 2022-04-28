РУС
4 754 36

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак

сша,конгрес

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц.

Об этом сообщил в Telegram глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"За него проголосовало 417 конгрессменов США".

Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу, включая военную помощь", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины. Двигаемся к разгрому россии", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал конгрессменам США о потребностях Украины для восстановления экономики

Конгресс США (1262) США (27716) Ермак Андрей (1300)
Топ комментарии
+24
Я не хочу чути новини від Єрмака. Невже нема більш пристойних джерел для новин?
28.04.2022 01:03 Ответить
+11
28.04.2022 01:09 Ответить
+9
Якщо Єрмака звільнити прямо зараз, в нього станеться інсульт через втрачений гешефт.
28.04.2022 01:30 Ответить
🙏 Це новий крок до нашої Перемоги!!!
28.04.2022 00:59 Ответить
Ощущение праздника какого-то! Елочку, блин, не видно из-за подарков! Неужели политики наконец-то раздуплились! Наших погибших военных и гражданских это не вернет, но это мерзотное пятно на карте которая типа страна россия, будет закрашено черным, с надписью - "Туристам быть осторожными! Тут водятся дикари-имбецилы!"
28.04.2022 01:02 Ответить
Згодна з вами, дзюдохерiю треба похерiти назавжди.
28.04.2022 05:27 Ответить
Я не хочу чути новини від Єрмака. Невже нема більш пристойних джерел для новин?
28.04.2022 01:03 Ответить
може, від Зелі тоі буде краще?
Але ж він доручив найважливіші закордоні справи вести якраз цьому дермаку...
28.04.2022 01:06 Ответить
"Україна - це Зе. Нема Зе - нема України" - Д'єрмак
28.04.2022 01:20 Ответить
На підставі чого доручив? Які для того законні основи?
28.04.2022 09:28 Ответить
28.04.2022 01:09 Ответить
Так мова ж про активи.
28.04.2022 06:28 Ответить
Согласен, Ермак рупор Америки? - НЕТ, какого хера нам подают єту новость из уст ермака ? Это не зеленые приняли этот закон , это Америка, которая предупреждала о нападении за месяцы , но зеленые говорили - не нагнетайте, у нас шашлыки и шаурма на майские.
28.04.2022 06:50 Ответить
На жаль, розподілом гарних новин займається саме дєрьмак, тому хиба що без вказання джерела, але за таке можуть вимкнути з ефіру
28.04.2022 09:26 Ответить
А що по ленд-лізу? Що там ухвалив профільний комітет?
28.04.2022 01:03 Ответить
Так, ухвалили, на цьому тижні буде голосування
28.04.2022 01:20 Ответить
И шо теперь Абромивичу делать?
28.04.2022 01:04 Ответить
Буде кататися на своїй яхті, не дарма ж він вивів її з Іспанії. А Зеленський його ще й з-під санкцій вивів.
28.04.2022 05:30 Ответить
Та тільки в Британії, де в нього забрали все
показать весь комментарий
28.04.2022 08:42 Ответить
28.04.2022 01:06 Ответить
Касаби?
Vам..піZда.
...

Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 01:12 Ответить
***** кацапам на их же деньги!
Купи украинскому пилоту самолет за счет пенсий бабушек из Новосибирска)
28.04.2022 01:25 Ответить
Френсіс Фукуяма 25 квітня пояснював американцям, чому Україна переможе:

• По-перше, Сполучені Штати та їх союзники по НАТО зараз направляють в Україну набагато більшу кількість техніки, такої як артилерія дальньої дії, безпілотники та авіація, що зведе нанівець більшу частину переваг Росії у вогневої потужності. Хоча ми не знаємо, якими є українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, залишаючи Москву далеко за межами переваги у розмірі 3:1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу.

• Бойовий дух росіян, ймовірно, залишиться вкрай низьким. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті назад у бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватись. На сьогоднішній день вони зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й, мабуть, втратили ще пару генералів минулого тижня. Українці ще більше мотивовані на перемогу, тепер, коли вони стали свідками звірств, здійснених росіянами на окупованих тими територіях.

• Неясно, чи здатні росіяни отримувати уроки і швидко пристосовуватися до змінюваних обставин. Зокрема, вони не навчилися ефективно координувати велику загальновійськову операцію та продовжують покладатися на грубу вогневу міць для просування вперед. Українці, навпаки, добре передали повноваження нижчим командним рівням, зберігши при цьому загальний стратегічний контроль над своїми силами.

• У Росії просто немає живої сили або резервів, які вони могли б призвати, у той час як їхня армія на Донбасі повільно виснажується.

Однак він також застерігає від передчасної ейфорії, бо потрібно ще розблокувати Чорне море та зменшити вплив олігархів, щоб успішно відбудувати Україну.
28.04.2022 01:13 Ответить
США ведет переговоры со странами о подписании договоров об экстрадиции лиц подозреваемых в преступлениях. ну с которыми таких договоров небыло. и куда уроды будут бежать?
28.04.2022 01:18 Ответить
В Эритрею. Но там места всем не хватит.
28.04.2022 05:32 Ответить
Якщо зібрати усі повідомлення про постачання Україні артилерії з країн НАТО, то буде досить великий список, у т.ч.:

155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):

США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)

122-мм та 152-мм ПГ та СГ

(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)

122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).

Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
28.04.2022 01:19 Ответить
Очень хорошо, но для победой над рашей недостаточно.
Заглянул в Википедию, у русни: 2400 Гвоздик, 1800 акаций, 600 Мста-С, 1000 Гиацинтов. И это только самоходные, а если ещё не самоходных прибавить, то количество космическое. Пускай даже половина с заявленного раздеребарена, как это обычно происходит в раше, все равно артилерии у них дофига. Также прошёлся по количеству САУ у наших союзников, то нам пока что дали даже меньше процента от того, что у них есть. Надеюсь после вчерашней встречи в Рамштайне ситуация для нас в этом плане улучшится. Так то конечно спасибо и за 200 штук, нам не обьязаны помогать, но если начинать давать помощь, то в таких количествах, чтобы мы победили, а не чтобы попытаться просто удержать фронт
28.04.2022 02:00 Ответить
Так це у них взагалі така кількість, чи на наших фронтах? Якщо загальна кількість, то це для НАТО, для нас якась частина з неї.
28.04.2022 05:22 Ответить
Уже руки чешутся у бедняги
28.04.2022 01:22 Ответить
Двома твітами єрмак конфіскував активи російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб та знищив росію
28.04.2022 01:23 Ответить
І це ще Мендель не відтвітелась .
28.04.2022 02:57 Ответить
Якщо Єрмака звільнити прямо зараз, в нього станеться інсульт через втрачений гешефт.
28.04.2022 01:30 Ответить
Вышли из отпуска, а закон о ленд-лизе не подписали как обещано было. Я думал он первым должен быть в порядке денному. Руцкое майно конечно это здорово, але майно еще нужно продать чтоб получить пенензи. Считаю ленд-лиз важнее. Есть у кого информация чому не рассмотрели?
28.04.2022 01:46 Ответить
Ну может ещё дают ***** время и шанс опомнится, сохранить лицо и подписать лёгкую капитуляция, а иначе потом будет только один выход - застрелится в бункере
28.04.2022 02:03 Ответить
от друзяки американці показали як ставляться до fucking russian
28.04.2022 02:03 Ответить
Що з ленд-лізом? Застопорилось
28.04.2022 05:16 Ответить
А с лендлизом что?
28.04.2022 05:58 Ответить
