Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов подсанкционных юридических и физических лиц РФ, - Ермак

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц.

Об этом сообщил в Telegram глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"За него проголосовало 417 конгрессменов США".

Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу, включая военную помощь", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины. Двигаемся к разгрому россии", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал конгрессменам США о потребностях Украины для восстановления экономики