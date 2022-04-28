УКР
Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних юридичних та фізичних осіб РФ, - Єрмак

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"За нього проголосувало 417 конгресменів США.

Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою", - йдеться в повідомленн.

За словами Єрмака, для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Президентом США.

"Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України. Рухаємося до розгрому росії", - підсумував він.

Також читайте: Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ

+24
Я не хочу чути новини від Єрмака. Невже нема більш пристойних джерел для новин?
28.04.2022 01:03 Відповісти
+11
28.04.2022 01:09 Відповісти
+9
Якщо Єрмака звільнити прямо зараз, в нього станеться інсульт через втрачений гешефт.
28.04.2022 01:30 Відповісти
🙏 Це новий крок до нашої Перемоги!!!
28.04.2022 00:59 Відповісти
Ощущение праздника какого-то! Елочку, блин, не видно из-за подарков! Неужели политики наконец-то раздуплились! Наших погибших военных и гражданских это не вернет, но это мерзотное пятно на карте которая типа страна россия, будет закрашено черным, с надписью - "Туристам быть осторожными! Тут водятся дикари-имбецилы!"
28.04.2022 01:02 Відповісти
Згодна з вами, дзюдохерiю треба похерiти назавжди.
28.04.2022 05:27 Відповісти
Я не хочу чути новини від Єрмака. Невже нема більш пристойних джерел для новин?
28.04.2022 01:03 Відповісти
може, від Зелі тоі буде краще?
Але ж він доручив найважливіші закордоні справи вести якраз цьому дермаку...
28.04.2022 01:06 Відповісти
"Україна - це Зе. Нема Зе - нема України" - Д'єрмак
28.04.2022 01:20 Відповісти
На підставі чого доручив? Які для того законні основи?
28.04.2022 09:28 Відповісти
28.04.2022 01:09 Відповісти
Так мова ж про активи.
28.04.2022 06:28 Відповісти
Согласен, Ермак рупор Америки? - НЕТ, какого хера нам подают єту новость из уст ермака ? Это не зеленые приняли этот закон , это Америка, которая предупреждала о нападении за месяцы , но зеленые говорили - не нагнетайте, у нас шашлыки и шаурма на майские.
28.04.2022 06:50 Відповісти
На жаль, розподілом гарних новин займається саме дєрьмак, тому хиба що без вказання джерела, але за таке можуть вимкнути з ефіру
28.04.2022 09:26 Відповісти
А що по ленд-лізу? Що там ухвалив профільний комітет?
28.04.2022 01:03 Відповісти
Так, ухвалили, на цьому тижні буде голосування
28.04.2022 01:20 Відповісти
И шо теперь Абромивичу делать?
28.04.2022 01:04 Відповісти
Буде кататися на своїй яхті, не дарма ж він вивів її з Іспанії. А Зеленський його ще й з-під санкцій вивів.
28.04.2022 05:30 Відповісти
Та тільки в Британії, де в нього забрали все
28.04.2022 08:42 Відповісти
28.04.2022 01:06 Відповісти
Касаби?
Vам..піZда.
...

Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 01:12 Відповісти
***** кацапам на их же деньги!
Купи украинскому пилоту самолет за счет пенсий бабушек из Новосибирска)
28.04.2022 01:25 Відповісти
Френсіс Фукуяма 25 квітня пояснював американцям, чому Україна переможе:

• По-перше, Сполучені Штати та їх союзники по НАТО зараз направляють в Україну набагато більшу кількість техніки, такої як артилерія дальньої дії, безпілотники та авіація, що зведе нанівець більшу частину переваг Росії у вогневої потужності. Хоча ми не знаємо, якими є українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, залишаючи Москву далеко за межами переваги у розмірі 3:1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу.

• Бойовий дух росіян, ймовірно, залишиться вкрай низьким. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті назад у бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватись. На сьогоднішній день вони зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й, мабуть, втратили ще пару генералів минулого тижня. Українці ще більше мотивовані на перемогу, тепер, коли вони стали свідками звірств, здійснених росіянами на окупованих тими територіях.

• Неясно, чи здатні росіяни отримувати уроки і швидко пристосовуватися до змінюваних обставин. Зокрема, вони не навчилися ефективно координувати велику загальновійськову операцію та продовжують покладатися на грубу вогневу міць для просування вперед. Українці, навпаки, добре передали повноваження нижчим командним рівням, зберігши при цьому загальний стратегічний контроль над своїми силами.

• У Росії просто немає живої сили або резервів, які вони могли б призвати, у той час як їхня армія на Донбасі повільно виснажується.

Однак він також застерігає від передчасної ейфорії, бо потрібно ще розблокувати Чорне море та зменшити вплив олігархів, щоб успішно відбудувати Україну.
28.04.2022 01:13 Відповісти
США ведет переговоры со странами о подписании договоров об экстрадиции лиц подозреваемых в преступлениях. ну с которыми таких договоров небыло. и куда уроды будут бежать?
28.04.2022 01:18 Відповісти
В Эритрею. Но там места всем не хватит.
28.04.2022 05:32 Відповісти
Якщо зібрати усі повідомлення про постачання Україні артилерії з країн НАТО, то буде досить великий список, у т.ч.:

155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):

США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)

122-мм та 152-мм ПГ та СГ

(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)

122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).

Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
28.04.2022 01:19 Відповісти
Очень хорошо, но для победой над рашей недостаточно.
Заглянул в Википедию, у русни: 2400 Гвоздик, 1800 акаций, 600 Мста-С, 1000 Гиацинтов. И это только самоходные, а если ещё не самоходных прибавить, то количество космическое. Пускай даже половина с заявленного раздеребарена, как это обычно происходит в раше, все равно артилерии у них дофига. Также прошёлся по количеству САУ у наших союзников, то нам пока что дали даже меньше процента от того, что у них есть. Надеюсь после вчерашней встречи в Рамштайне ситуация для нас в этом плане улучшится. Так то конечно спасибо и за 200 штук, нам не обьязаны помогать, но если начинать давать помощь, то в таких количествах, чтобы мы победили, а не чтобы попытаться просто удержать фронт
28.04.2022 02:00 Відповісти
Так це у них взагалі така кількість, чи на наших фронтах? Якщо загальна кількість, то це для НАТО, для нас якась частина з неї.
28.04.2022 05:22 Відповісти
Уже руки чешутся у бедняги
28.04.2022 01:22 Відповісти
Двома твітами єрмак конфіскував активи російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб та знищив росію
28.04.2022 01:23 Відповісти
І це ще Мендель не відтвітелась .
28.04.2022 02:57 Відповісти
Якщо Єрмака звільнити прямо зараз, в нього станеться інсульт через втрачений гешефт.
28.04.2022 01:30 Відповісти
Вышли из отпуска, а закон о ленд-лизе не подписали как обещано было. Я думал он первым должен быть в порядке денному. Руцкое майно конечно это здорово, але майно еще нужно продать чтоб получить пенензи. Считаю ленд-лиз важнее. Есть у кого информация чому не рассмотрели?
28.04.2022 01:46 Відповісти
Ну может ещё дают ***** время и шанс опомнится, сохранить лицо и подписать лёгкую капитуляция, а иначе потом будет только один выход - застрелится в бункере
28.04.2022 02:03 Відповісти
от друзяки американці показали як ставляться до fucking russian
28.04.2022 02:03 Відповісти
Що з ленд-лізом? Застопорилось
28.04.2022 05:16 Відповісти
А с лендлизом что?
28.04.2022 05:58 Відповісти
28.04.2022 06:53 Відповісти
 
 