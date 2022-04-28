Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних юридичних та фізичних осіб РФ, - Єрмак

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"За нього проголосувало 417 конгресменів США.



Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою", - йдеться в повідомленн.

За словами Єрмака, для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Президентом США.

"Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України. Рухаємося до розгрому росії", - підсумував він.

