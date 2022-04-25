Шмыгаль рассказал конгрессменам США о потребностях Украины для восстановления экономики
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям Конгресса Соединенных Штатов Америки о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил в Твиттере.
"Обратился сегодня к представителям Конгресса США. Рассказал о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны. Украина высоко ценит огромную помощь США", - написал Шмыгаль.
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