Шмыгаль рассказал конгрессменам США о потребностях Украины для восстановления экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям Конгресса Соединенных Штатов Америки о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил в Твиттере.

"Обратился сегодня к представителям Конгресса США. Рассказал о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны. Украина высоко ценит огромную помощь США", - написал Шмыгаль.

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