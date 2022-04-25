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Шмыгаль рассказал конгрессменам США о потребностях Украины для восстановления экономики

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям Конгресса Соединенных Штатов Америки о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил в Твиттере.

"Обратился сегодня к представителям Конгресса США. Рассказал о неотложных потребностях для восстановления украинской экономики во время войны. Украина высоко ценит огромную помощь США", - написал Шмыгаль.

Читайте также: Украину следует восстанавливать за счет замороженных российских активов. Это был бы хороший кейс для новых агрессоров - Шмигаль

Конгресс США (1236) Шмыгаль Денис (2705)


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Уже жить не на что, работы нет, с центра занятости денег за март нет, е-поддержка также 6500 грн. нет. Что остаётся один вариант идти кражами заниматься, жить не на что ((((
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25.04.2022 19:32 Ответить
Если ты один из 73%,то кто тебе лекарь.....
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25.04.2022 19:53 Ответить
Если ты один из73%,то кто тебе лекарь....При Порохе хрен бы путлер напал...
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25.04.2022 19:55 Ответить
Во первых, я за Зеленского не голосовал, во вторых не по теме разговор ведешь.
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25.04.2022 20:35 Ответить
******* по мацкве на упреждение, если вилетит пару ржавих болванок сбить над кацапией и будет мир и економика поднимется шо звездец.
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25.04.2022 19:35 Ответить
Про деколомоїзацію української економіки Шмигаль не згадував?
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25.04.2022 19:39 Ответить
Во первых надо уволить Шмыгаля да и вобще весь кабмин, а во вторых очень сильно потрясти за бороду Коломойшу. У него наворованных бюджетных денег стоко, шо хватит 2 параллельные войны вести и 2 Украины можно отстроить. И даже после этого хватит на домик в деревне
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25.04.2022 21:35 Ответить
нашим рукожопам бабло давать не можна.Нам би в кабмін Яресько повернути!
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26.04.2022 09:44 Ответить
 
 