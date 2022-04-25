Шмигаль розповів конгресменам США про потреби України для відновлення економіки
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам Конгресу Сполучених Штатів Америки про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у Твіттері.
"Звернувся сьогодні до представників Конгресу США. Розповів про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни. Україна високо цінує величезну допомогу США", - написав Шмигаль.
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Стас Павленко #516402
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