Шмигаль розповів конгресменам США про потреби України для відновлення економіки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам Конгресу Сполучених Штатів Америки про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у Твіттері.

"Звернувся сьогодні до представників Конгресу США. Розповів про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни. Україна високо цінує величезну допомогу США", - написав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну слід відновлювати за рахунок заморожених російських активів. Це був би добрий кейс для нових агресорів, - Шмигаль