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Шмигаль розповів конгресменам США про потреби України для відновлення економіки

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам Конгресу Сполучених Штатів Америки про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у Твіттері.

"Звернувся сьогодні до представників Конгресу США. Розповів про нагальні потреби для відновлення української економіки під час війни. Україна високо цінує величезну допомогу США", - написав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну слід відновлювати за рахунок заморожених російських активів. Це був би добрий кейс для нових агресорів, - Шмигаль

Автор: 

Конгрес США (1230) Шмигаль Денис (4606)


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Уже жить не на что, работы нет, с центра занятости денег за март нет, е-поддержка также 6500 грн. нет. Что остаётся один вариант идти кражами заниматься, жить не на что ((((
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25.04.2022 19:32 Відповісти
Если ты один из 73%,то кто тебе лекарь.....
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25.04.2022 19:53 Відповісти
Если ты один из73%,то кто тебе лекарь....При Порохе хрен бы путлер напал...
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25.04.2022 19:55 Відповісти
Во первых, я за Зеленского не голосовал, во вторых не по теме разговор ведешь.
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25.04.2022 20:35 Відповісти
******* по мацкве на упреждение, если вилетит пару ржавих болванок сбить над кацапией и будет мир и економика поднимется шо звездец.
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25.04.2022 19:35 Відповісти
Про деколомоїзацію української економіки Шмигаль не згадував?
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25.04.2022 19:39 Відповісти
Во первых надо уволить Шмыгаля да и вобще весь кабмин, а во вторых очень сильно потрясти за бороду Коломойшу. У него наворованных бюджетных денег стоко, шо хватит 2 параллельные войны вести и 2 Украины можно отстроить. И даже после этого хватит на домик в деревне
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25.04.2022 21:35 Відповісти
нашим рукожопам бабло давать не можна.Нам би в кабмін Яресько повернути!
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26.04.2022 09:44 Відповісти
 
 