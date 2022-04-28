РУС
Оккупанты хотят "присоединить" Мариуполь к Ростовской области РФ, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

Рашисты планируют присоединить украинский город Мариуполь к российской Ростовской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдо мэр Мариуполя Константин "трупожер" Иващенко на встречах с мариупольцами на вопрос территориального подчинения неоднократно отмечал, що Мариуполь будет присоединен к Ростовской области в России. До этого мы не относились серьезно к словам гауляйтера, потому что доверять словам человека, что "восстановит Азовмаш", это как верить в российскую демократию.

Но сейчас в связи с обнародованием планов банановых республик по легализации в составе России это приобретает совершенно иной окрас. Не понимаю, что это изменит в войне, где мы уже воюем с Россией. Но такая информация скорее говорит о реальности планов Кремля", – пояснил он.

Смотрите: Рашисты ведут огонь из танка в одном из районов Мариуполя.. ВИДЕО

Мариуполь (5741) оккупация (10258)
Топ комментарии
+20
Это РФ намекает на то, что ВСУ должны вернуть в состав Украины и Ростов и Кубань - исторические земли Украины!
28.04.2022 02:03 Ответить
+15
Ну да . Освобождаем Мариуполь , а он оказывается в ростовской области , вот и прийдется выходить на границы этой ростовской области - "что-бы не нарушать отчетности" (с)
28.04.2022 02:08 Ответить
+13
Какая разница, что они делают - это не имеет никаких юридических сил, а во вторых ВСУ придут и освободят все территории Украины! Война не закончится, пока вся территориальная целостность Украины не будет восстановлена и Россия не будет развалена на много республик, и не будет представлять никакой опасности.
28.04.2022 02:02 Ответить
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ ,А НА ДОЛГО ПРИСОЕДЕНЯЕТЕ? ИЛИ ДУМАЕТЕ СРАЗУ УКРАИНЦЫ СЛОЖАТ ОРУЖИЕ И ПОЕДУТ ПО ДОМАМ?.
ПОХОЖЕ РАЗ ПРИСОЕДИНИЛИ К РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ПРИДЕТСЯ ТАК И ОТСОЕДИНЯТЬ
28.04.2022 01:54 Ответить
Да, это не имеет значения, и скорее говорит о панике. Их, московию вместе со всеми "гражданами" фактически признали страной террористов, вне закона и разбираться с ними будут именно с этих позиций.
Вона деньги их замороженные Штаты уже разрешают к использованию против них же самих.
28.04.2022 02:17 Ответить
Повернути вже прийдеться з Ростовим, бо він був українським. Приєднуйте Воронєж і Курськ, правильний курс
28.04.2022 07:36 Ответить
28.04.2022 02:02 Ответить
" Какая разница " сразу бросилось в глаза .
28.04.2022 02:10 Ответить
28.04.2022 02:03 Ответить
28.04.2022 02:08 Ответить
просто область будет переименована в Мариупольскую
28.04.2022 10:26 Ответить
Кацапи вже "наприєднували земель" до антихуйловської коаліції. У нас інша концепція - "В своїй хаті і правда і сила". Заберемо своє і ізолюємо кацапів як генетичних інвалідів. Мені, наприклад, Кубань з тими прокацапленими виродками-манкуртами і на фіг не потрібна. А кримінальний "Ростов-папа" це взагалі не нелюди. Ну от, уявімо що забрали ми ці землі. По перше їх потрібно утримувати і велика маса українців повинна стати окупантами. Як окупанти вони мають годувати, змушувати працювати кацапів, тримати іх в покорі і вчити бути людьми. Це десятки років. На фіг! Ізоляція. Навіть після розпаду федерації нам не варто "підбирати" землі населені алкоголістичними кацапами навіть якщо вони будуть проситися в склад України і "раптом" зголоднівши з страшного похмілля згадають про своє "українське коріння".
28.04.2022 02:25 Ответить
Ось це точно. Навіщо Україні російськомовна алкашня?
28.04.2022 05:10 Ответить
с такой логикой нам и ОРДЛО и Крым нафик не нужны
28.04.2022 10:31 Ответить
ціла країна їх - клаптикова гнила ковдра, по швах тріщить розсипається, а вони все розтягують її і розгтягують.
28.04.2022 02:05 Ответить
Доведеться провести референдум в Ростові, після того як спалимо Саратов.
28.04.2022 02:10 Ответить
Курва , прийдеться ще й Ростов від москалоти звільняти .
28.04.2022 02:14 Ответить
Тільки хотів написати, що прийдеться ростовську обл. разом з Маріуполем звільняти.
28.04.2022 02:22 Ответить
Жириновський буде "символічний ключ" вручати, а хор александрова буде співати Батько наш Бандера... Як кажуть в Україні:" Не кажи гоп, поки не перескочив".
28.04.2022 02:21 Ответить
Посмотри когда он умер остолоп
28.04.2022 14:37 Ответить
Хай ще до Владивостока приєднають.
28.04.2022 03:01 Ответить
А как же "братский" народ в Донбабве? ***** же признал их независимость в административных границах областей? Или уже Лугандон и нах не нужен?
28.04.2022 03:26 Ответить
Хто такий Іващенко -- хіба вчьораніній бомж щось розуміє в географії ?!
Ну приєднає він Тираспіль до Хабаровського краю ... що з того ?
28.04.2022 04:16 Ответить
В такому випадку я б на місті жителів Ростова починав замовляти українські прапори.

btw, Lend-Lease Act H.3522 пройшов комітет і буде проголосований завтра, у четвер 28го квітня.
28.04.2022 04:33 Ответить
Яка добра новина!!!
28.04.2022 05:12 Ответить
Гуттапереш тепер вже нарешті зрозумів, що все що несло йому ху@ло на зустричі - бред хворої істоти?
28.04.2022 06:11 Ответить
Гутапереш сидів насміхаючись, з того брєду що )(уйло несло..Думаєте не розумів.шо воно йонуте..коли за Косово говорив
28.04.2022 07:52 Ответить
А может лучше Ростов к Днепропетровской области.
28.04.2022 07:51 Ответить
Ростов - это Украина.
28.04.2022 07:56 Ответить
потім буде Маріупольська область)))
28.04.2022 08:30 Ответить
Хатєть нє врєдно, каже.
(Їй-богу, ну шо ж вони справді такі недолугі та намагаються прісасацца до України? Як до акули ота риба-"пріліпала", хіба що. Було би просто поспівчувати, якби не таке кровожерливе стерво...)
28.04.2022 08:33 Ответить
Вони планують приєднати Маріуполь до ДиНиРи. Так що хай Андрющенко не звиздить. Як він собі уявляє - Диниру вони приймати до Росії не хочуть, а Маріуполь приймуть до Росії?
28.04.2022 08:51 Ответить
Все логічно. Ростов-папа повернеться до Одеси-мами, -сім"я воз"єднається !
28.04.2022 09:01 Ответить
О, так скоро территория Украины увеличится!
28.04.2022 09:18 Ответить
Рашисти планують приєднати українське місто Маріуполь до російської Ростовської області .... и раздать освобожденные квартиры жителям Ростова стоящим в очереди на улучшение жилищных условий ...

28.04.2022 10:27 Ответить
Я жду когда ЗСУ нанесут удар по скоплению орков в Мариуполе ! Залужный там на связи ?
28.04.2022 10:40 Ответить
Дятел
28.04.2022 14:40 Ответить
 
 