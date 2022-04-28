Оккупанты хотят "присоединить" Мариуполь к Ростовской области РФ, - советник мэра Андрющенко
Рашисты планируют присоединить украинский город Мариуполь к российской Ростовской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Псевдо мэр Мариуполя Константин "трупожер" Иващенко на встречах с мариупольцами на вопрос территориального подчинения неоднократно отмечал, що Мариуполь будет присоединен к Ростовской области в России. До этого мы не относились серьезно к словам гауляйтера, потому что доверять словам человека, что "восстановит Азовмаш", это как верить в российскую демократию.
Но сейчас в связи с обнародованием планов банановых республик по легализации в составе России это приобретает совершенно иной окрас. Не понимаю, что это изменит в войне, где мы уже воюем с Россией. Но такая информация скорее говорит о реальности планов Кремля", – пояснил он.
ПОХОЖЕ РАЗ ПРИСОЕДИНИЛИ К РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ПРИДЕТСЯ ТАК И ОТСОЕДИНЯТЬ
Вона деньги их замороженные Штаты уже разрешают к использованию против них же самих.
Ну приєднає він Тираспіль до Хабаровського краю ... що з того ?
btw, Lend-Lease Act H.3522 пройшов комітет і буде проголосований завтра, у четвер 28го квітня.
(Їй-богу, ну шо ж вони справді такі недолугі та намагаються прісасацца до України? Як до акули ота риба-"пріліпала", хіба що. Було би просто поспівчувати, якби не таке кровожерливе стерво...)