Оккупанты хотят "присоединить" Мариуполь к Ростовской области РФ, - советник мэра Андрющенко

Рашисты планируют присоединить украинский город Мариуполь к российской Ростовской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдо мэр Мариуполя Константин "трупожер" Иващенко на встречах с мариупольцами на вопрос территориального подчинения неоднократно отмечал, що Мариуполь будет присоединен к Ростовской области в России. До этого мы не относились серьезно к словам гауляйтера, потому что доверять словам человека, что "восстановит Азовмаш", это как верить в российскую демократию.

Но сейчас в связи с обнародованием планов банановых республик по легализации в составе России это приобретает совершенно иной окрас. Не понимаю, что это изменит в войне, где мы уже воюем с Россией. Но такая информация скорее говорит о реальности планов Кремля", – пояснил он.

