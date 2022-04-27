Рашисты ведут огонь из танка в одном из районов Мариуполя.. ВИДЕО
В сети появилось видео сражений в блокадном Мариуполе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Вот видео, которое появилось сегодня. С указанным предписанием. Но даже с учетом тонирования видео мы понимаем, что подобная погода установилась в Мариуполе не позднее трех дней.
Далее сопоставим данные - вчера оккупантами была закрыта территория Левобережного района из-за уличных боев. К тому же на видео техника оккупантов с отметкой V, которая появилась после показательного выезда из города части кафиров на Пасху после путинского "стоп штурм". Раньше были сетки.
В итоге получается – это видео боев за вчера. В Мариуполе. Там, где нет боевых действий и "все контролируют оккупанты". Фейкометы", – рассказал он.
