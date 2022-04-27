РУС
15 884 13

Рашисты ведут огонь из танка в одном из районов Мариуполя.. ВИДЕО

В сети появилось видео сражений в блокадном Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вот видео, которое появилось сегодня. С указанным предписанием. Но даже с учетом тонирования видео мы понимаем, что подобная погода установилась в Мариуполе не позднее трех дней.
Далее сопоставим данные - вчера оккупантами была закрыта территория Левобережного района из-за уличных боев. К тому же на видео техника оккупантов с отметкой V, которая появилась после показательного выезда из города части кафиров на Пасху после путинского "стоп штурм". Раньше были сетки.
В итоге получается – это видео боев за вчера. В Мариуполе. Там, где нет боевых действий и "все контролируют оккупанты". Фейкометы", – рассказал он.

Читайте: Рашисты готовят пропагандистский "прес-тур" в Мариуполь для лояльных СМИ, - ГУР

Мариуполь (5741)
Сцыкотно ведут огонь - видно, что не дома...Боятся ответки,орки!Всё равно сдохнут!Слава Украине!
27.04.2022 21:57 Ответить
Статью читали? Написано же черным по белому - фейк. Тот район контролируется орками. Сняли пропаганду для русоватки. "Тяжелые бои" со светофорами и зачистка улиц от бродячих котов.
27.04.2022 22:32 Ответить
Это видео обрезано , не знаю с чего это антонина не выложил его полностью , кацапы показывают как с помощью " фары" , радар носимый , дают целеуказания броне . А Геращенко пытается убедить ,что фейк это про зачистку и наши ещё воюют кроме Азовстали , типа не все так там печально .
27.04.2022 23:03 Ответить
Надпись V - это тиктоковские войска "Ахмат-п@дор".
27.04.2022 22:33 Ответить
27.04.2022 23:24 Ответить
27.04.2022 23:34 Ответить
Тепер сидить на телемарафоні з вумною пикою та казки розповідає. Типу,вся така з себе ...Курва.
27.04.2022 23:38 Ответить
А кацапські БМП і танки повні лайна - так задкують, боячись що їх підібють Азовці (хоча там не одні Азовці), що край.
27.04.2022 23:36 Ответить
А гарне запитання -

ХТО ПОЗНІМАВ МІННІ ЗАГОРОДЖЕННЯ НА ЧОНГАРІ ЩОБ ЗАЙШЛИ КАЦАПИ З КРИМУ.
27.04.2022 23:37 Ответить
валерочка напиши еще про 8 лет не дорабатываешь .
28.04.2022 07:38 Ответить
Как-то странно выглядит видео. Сначала два раза стреляет БМД (или БМП), а потом срезка и с того же места стреляет уже танк. Типа, не плачьте, становитесь в очередь, мы всем дадим безопасно пальнуть для Тик-Ток.
28.04.2022 00:57 Ответить
аха,тож заметил что кто-то ,,плодотворно поработал"во славу тик-тока!! (не удивлюсь если монтаж от самого начала и до самого конца и с сюжетом не имеющего ничего общего с показанными событиями)
28.04.2022 12:21 Ответить
ПДРЫ ДУРНЫЕ !!!
28.04.2022 19:13 Ответить
 
 