Рашисти ведуть вогонь із танка в одному з районів Маріуполя. ВIДЕО

В мережі з'явилось відео боїв в блокадному Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Ось відео, яке з’явилось сьогодні. З вказаним приписом. Але навіть з урахуванням тонування відео ми розуміємо, що подібна погода встановилась в Маріуполі не пізніш трьох днів.

Далі співставимо данні - вчора окупантами було закрито територію Лівобережного району через вуличні бої. До того ж на відео техніка окупантів з позначокю V, яка з’явилась після показовго виїзду з міста частини окупантів на Пасху після путінського "стоп штурм". Раніш були зеткі.

У пісумку виходить - це відео боїв за вчора. В Маріуполі. Там, де нема бойових дій і "все контролюють окупанти". Фейкомети", - розповів він.

