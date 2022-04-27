УКР
Рашисти ведуть вогонь із танка в одному з районів Маріуполя. ВIДЕО

В мережі з'явилось відео боїв в блокадному Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Ось відео, яке з’явилось сьогодні. З вказаним приписом. Але навіть з урахуванням тонування відео ми розуміємо, що подібна погода встановилась в Маріуполі не пізніш трьох днів.
Далі співставимо данні - вчора окупантами було закрито територію Лівобережного району через вуличні бої. До того ж на відео техніка окупантів з позначокю V, яка з’явилась після показовго виїзду з міста частини окупантів на Пасху після путінського "стоп штурм". Раніш були зеткі.
У пісумку виходить - це відео боїв за вчора. В Маріуполі. Там, де нема бойових дій і "все контролюють окупанти". Фейкомети", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти готують пропагандистський "престур" в Маріуполь для лояльних ЗМІ, - ГУР

Сцыкотно ведут огонь - видно, что не дома...Боятся ответки,орки!Всё равно сдохнут!Слава Украине!
Тепер сидить на телемарафоні з вумною пикою та казки розповідає. Типу,вся така з себе ...Курва.
Сцыкотно ведут огонь - видно, что не дома...Боятся ответки,орки!Всё равно сдохнут!Слава Украине!
Статью читали? Написано же черным по белому - фейк. Тот район контролируется орками. Сняли пропаганду для русоватки. "Тяжелые бои" со светофорами и зачистка улиц от бродячих котов.
Это видео обрезано , не знаю с чего это антонина не выложил его полностью , кацапы показывают как с помощью " фары" , радар носимый , дают целеуказания броне . А Геращенко пытается убедить ,что фейк это про зачистку и наши ещё воюют кроме Азовстали , типа не все так там печально .
Надпись V - это тиктоковские войска "Ахмат-п@дор".
Тепер сидить на телемарафоні з вумною пикою та казки розповідає. Типу,вся така з себе ...Курва.
А кацапські БМП і танки повні лайна - так задкують, боячись що їх підібють Азовці (хоча там не одні Азовці), що край.
А гарне запитання -

ХТО ПОЗНІМАВ МІННІ ЗАГОРОДЖЕННЯ НА ЧОНГАРІ ЩОБ ЗАЙШЛИ КАЦАПИ З КРИМУ.
валерочка напиши еще про 8 лет не дорабатываешь .
Как-то странно выглядит видео. Сначала два раза стреляет БМД (или БМП), а потом срезка и с того же места стреляет уже танк. Типа, не плачьте, становитесь в очередь, мы всем дадим безопасно пальнуть для Тик-Ток.
аха,тож заметил что кто-то ,,плодотворно поработал"во славу тик-тока!! (не удивлюсь если монтаж от самого начала и до самого конца и с сюжетом не имеющего ничего общего с показанными событиями)
ПДРЫ ДУРНЫЕ !!!
