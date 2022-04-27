Рашисти готують пропагандистський "престур" в Маріуполь для лояльних ЗМІ, - ГУР

В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур". Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов.

"В програмі заходу – "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

В ГУР МО наголосили, що ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь.

