4 576 19

Рашисти готують пропагандистський "престур" в Маріуполь для лояльних ЗМІ, - ГУР

маріуполь

В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур". Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов.

"В програмі заходу – "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

В ГУР МО наголосили, що ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання, пораненим потрібна термінова евакуація, - Денісова

Маріуполь (3261) розвідка (3915)
+11
Натуральные пляски на трупах. Ну, расскажите мне кто-то, шо русские - это люди.
показати весь коментар
27.04.2022 20:39
+6
- я сама из Мариуполя... я лично видела как геи из НАТы..
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
показати весь коментар
27.04.2022 20:28
+5
Нормальные журналисты все равно захотят услышать мнение тех, кто сидит в подвалах, а если им не дадут это сделать - расспросят тех, кто эвакуировался. А продажным никто не поверит.
показати весь коментар
27.04.2022 20:14
Нормальные журналисты все равно захотят услышать мнение тех, кто сидит в подвалах, а если им не дадут это сделать - расспросят тех, кто эвакуировался. А продажным никто не поверит.
показати весь коментар
27.04.2022 20:14
а разве речь шла о нормальных? 90% верит в то что хочет верить, чем циничней ложь тем охотней в нее верят! яркий пример библия, когда то Европа бесприколовно верила святой инквизиции, германия гитлеру, совок сталину... эти примеры можно продолжать бесконечно

«Ложь, сказанная один раз, остается ложью. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» - йозеф геббельс
показати весь коментар
27.04.2022 21:22
ви думаєте хтось повірить жовтим смердючим газеткам? Чи спеціально проплаченим журналістам, про яких знає весь світ? це шоу буде спеціально для російської бидломаси. Звичайно, вони спробують продати Це в Європу, але навряд чи в них це вийде.
показати весь коментар
27.04.2022 21:44
Вся ця брехня не витримає одного маленького питання: що заважало українцям лупашити по місту раніше? На що вони чекали досі?
показати весь коментар
27.04.2022 20:16
Они тебе ответят: "чтоб дискредитировать доблестную армию асвабадителей".
показати весь коментар
27.04.2022 20:21
Добре, нехай навіть і так. А чому тоді домбабве з лугандоном не виглядають так само, як наш Маріуполь? Було ж вісім років для цього! Ми снарядів зашкодували для цього?
показати весь коментар
27.04.2022 22:40
Яке питання може виникнути у рашистів?!
Чи ви гадаєте, що в рашці є журналістика?
І що це журналісти будуть у зоні бойових дій?
Це просто елемент пропагандистського шоу!
показати весь коментар
27.04.2022 20:35
Було б доцільно , що гідом по цьому "туру" були бійці полку Азов !!!

Що б там усім соловьойвим , скабєєвим й димонам кісельовим Калина б дупу запалив й вони с тією запаленною дупою тікали аж до "Уралмаша" або навіть "Камсамольска на Амурах" ... Й щоб їм по дорозі усурійський тигр яйца облодав !
показати весь коментар
27.04.2022 20:24
Актуалочка від русні, подих часів
показати весь коментар
27.04.2022 20:24
Якщо навчиться вмонтовувати систему вентиляції, та буде вай-фай с туалетом, то від замовленнь відбою не буде)
показати весь коментар
27.04.2022 21:13
- я сама из Мариуполя... я лично видела как геи из НАТы..
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
показати весь коментар
27.04.2022 20:28
Звізда вже, впізнаємо...
показати весь коментар
27.04.2022 21:21
показати весь коментар
27.04.2022 23:39
у лжи нет границ , а правда всегда ограничена рамками действительности ...ещё в 15 году многие центральные каналы московитов , признали свои же фейки , а сегодня эти же каналы продают кацапам новую "правду" и кацапне она нравится , им ведь совсем не хочется верить в то , что их страна моральный урод и деградант
показати весь коментар
27.04.2022 20:30
Хай ближче до азовсталі підходять, там ракурс красівий.
показати весь коментар
27.04.2022 20:32
Натуральные пляски на трупах. Ну, расскажите мне кто-то, шо русские - это люди.
показати весь коментар
27.04.2022 20:39
а нічого, що зі спутника все можна побачити!Які "свідки", коли все і так можна встановити-Буча, Ірпінь та інші міста тому є прикладами!Чи їм пох-локшиною будуть юзати по-вухах,правда, тільки для своїх.
показати весь коментар
27.04.2022 22:26
Генштаб ЗСУ, а хоча б пару Точок У послати на позиції кацапів в Маріуполі ?
Хоч людей не витягните, так хоч перед світом таким чином скажете що зробили все що змогли ...
показати весь коментар
27.04.2022 23:42
 
 