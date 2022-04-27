Рашисти готують пропагандистський "престур" в Маріуполь для лояльних ЗМІ, - ГУР
В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів.
Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур". Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов.
"В програмі заходу – "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими", - розповіли в Головному управлінні розвідки.
В ГУР МО наголосили, що ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь.
«Ложь, сказанная один раз, остается ложью. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» - йозеф геббельс
Чи ви гадаєте, що в рашці є журналістика?
І що це журналісти будуть у зоні бойових дій?
Це просто елемент пропагандистського шоу!
Що б там усім соловьойвим , скабєєвим й димонам кісельовим Калина б дупу запалив й вони с тією запаленною дупою тікали аж до "Уралмаша" або навіть "Камсамольска на Амурах" ... Й щоб їм по дорозі усурійський тигр яйца облодав !
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
Хоч людей не витягните, так хоч перед світом таким чином скажете що зробили все що змогли ...