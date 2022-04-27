РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Война
4 576 19

Рашисты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных СМИ, - ГУР

маріуполь

В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля Министерство обороны РФ планирует так называемый "пресс-тур". Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через Российский Ростов.

"В программе мероприятия – "альтернативные факты" по обороне Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными", - рассказали в Главном управлении разведки.

В ГУР МО подчеркнули, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Ранее использованые "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь.

Читайте также: Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания, раненым нужна срочная эвакуация, - Денисова

Автор: 

Мариуполь (5741) разведка (4220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Натуральные пляски на трупах. Ну, расскажите мне кто-то, шо русские - это люди.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:39 Ответить
+6
- я сама из Мариуполя... я лично видела как геи из НАТы..
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
+5
Нормальные журналисты все равно захотят услышать мнение тех, кто сидит в подвалах, а если им не дадут это сделать - расспросят тех, кто эвакуировался. А продажным никто не поверит.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормальные журналисты все равно захотят услышать мнение тех, кто сидит в подвалах, а если им не дадут это сделать - расспросят тех, кто эвакуировался. А продажным никто не поверит.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:14 Ответить
а разве речь шла о нормальных? 90% верит в то что хочет верить, чем циничней ложь тем охотней в нее верят! яркий пример библия, когда то Европа бесприколовно верила святой инквизиции, германия гитлеру, совок сталину... эти примеры можно продолжать бесконечно

«Ложь, сказанная один раз, остается ложью. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» - йозеф геббельс
показать весь комментарий
27.04.2022 21:22 Ответить
ви думаєте хтось повірить жовтим смердючим газеткам? Чи спеціально проплаченим журналістам, про яких знає весь світ? це шоу буде спеціально для російської бидломаси. Звичайно, вони спробують продати Це в Європу, але навряд чи в них це вийде.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:44 Ответить
Вся ця брехня не витримає одного маленького питання: що заважало українцям лупашити по місту раніше? На що вони чекали досі?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:16 Ответить
Они тебе ответят: "чтоб дискредитировать доблестную армию асвабадителей".
показать весь комментарий
27.04.2022 20:21 Ответить
Добре, нехай навіть і так. А чому тоді домбабве з лугандоном не виглядають так само, як наш Маріуполь? Було ж вісім років для цього! Ми снарядів зашкодували для цього?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:40 Ответить
Яке питання може виникнути у рашистів?!
Чи ви гадаєте, що в рашці є журналістика?
І що це журналісти будуть у зоні бойових дій?
Це просто елемент пропагандистського шоу!
показать весь комментарий
27.04.2022 20:35 Ответить
Було б доцільно , що гідом по цьому "туру" були бійці полку Азов !!!

Що б там усім соловьойвим , скабєєвим й димонам кісельовим Калина б дупу запалив й вони с тією запаленною дупою тікали аж до "Уралмаша" або навіть "Камсамольска на Амурах" ... Й щоб їм по дорозі усурійський тигр яйца облодав !
показать весь комментарий
27.04.2022 20:24 Ответить
Актуалочка від русні, подих часів
показать весь комментарий
27.04.2022 20:24 Ответить
Якщо навчиться вмонтовувати систему вентиляції, та буде вай-фай с туалетом, то від замовленнь відбою не буде)
показать весь комментарий
27.04.2022 21:13 Ответить
- я сама из Мариуполя... я лично видела как геи из НАТы..
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
Звізда вже, впізнаємо...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:21 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 23:39 Ответить
у лжи нет границ , а правда всегда ограничена рамками действительности ...ещё в 15 году многие центральные каналы московитов , признали свои же фейки , а сегодня эти же каналы продают кацапам новую "правду" и кацапне она нравится , им ведь совсем не хочется верить в то , что их страна моральный урод и деградант
показать весь комментарий
27.04.2022 20:30 Ответить
Хай ближче до азовсталі підходять, там ракурс красівий.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:32 Ответить
Натуральные пляски на трупах. Ну, расскажите мне кто-то, шо русские - это люди.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:39 Ответить
а нічого, що зі спутника все можна побачити!Які "свідки", коли все і так можна встановити-Буча, Ірпінь та інші міста тому є прикладами!Чи їм пох-локшиною будуть юзати по-вухах,правда, тільки для своїх.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:26 Ответить
Генштаб ЗСУ, а хоча б пару Точок У послати на позиції кацапів в Маріуполі ?
Хоч людей не витягните, так хоч перед світом таким чином скажете що зробили все що змогли ...
показать весь комментарий
27.04.2022 23:42 Ответить
 
 