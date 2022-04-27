Рашисты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных СМИ, - ГУР
В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.
Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля Министерство обороны РФ планирует так называемый "пресс-тур". Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через Российский Ростов.
"В программе мероприятия – "альтернативные факты" по обороне Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными", - рассказали в Главном управлении разведки.
В ГУР МО подчеркнули, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Ранее использованые "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь.
«Ложь, сказанная один раз, остается ложью. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» - йозеф геббельс
Чи ви гадаєте, що в рашці є журналістика?
І що це журналісти будуть у зоні бойових дій?
Це просто елемент пропагандистського шоу!
Що б там усім соловьойвим , скабєєвим й димонам кісельовим Калина б дупу запалив й вони с тією запаленною дупою тікали аж до "Уралмаша" або навіть "Камсамольска на Амурах" ... Й щоб їм по дорозі усурійський тигр яйца облодав !
А вам про АЗОВ?...тю...так предупреждать надо...
Еще раок да?...
Хоч людей не витягните, так хоч перед світом таким чином скажете що зробили все що змогли ...