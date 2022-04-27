Рашисты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных СМИ, - ГУР

В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля Министерство обороны РФ планирует так называемый "пресс-тур". Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через Российский Ростов.

"В программе мероприятия – "альтернативные факты" по обороне Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными", - рассказали в Главном управлении разведки.

В ГУР МО подчеркнули, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Ранее использованые "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь.

