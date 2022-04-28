Окупанти хочуть "приєднати" Маріуполь до Ростовської області РФ, - радник мера Андрющенко
Рашисти планують приєднати українське місто Маріуполь до російської Ростовської області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Псевдо мер Маріуполя Костянтин "трупожер" Іващенко на зустрічах з маріупольцами на питання територіального підпорядкування неодноразово наголошував, що Маріуполь буде приєднано до Ростовської області на росіі. До цього ми не ставились серьозно до слів гауляйтера, бо довіряти словам людини, що "відновить Азовмаш" це як вірити в російську демократію.
Але зараз в зв’язку з оприлюдненням планів бананових республік щодо легалізації в складі росіі це набирає геть іншого окрасу. Не розумію, що це змінить у війні, де ми вже воюємо з Росією. Але така інформація скоріш говорить про реальність планів Кремля", - пояснив він.
ПОХОЖЕ РАЗ ПРИСОЕДИНИЛИ К РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ПРИДЕТСЯ ТАК И ОТСОЕДИНЯТЬ
Вона деньги их замороженные Штаты уже разрешают к использованию против них же самих.
Ну приєднає він Тираспіль до Хабаровського краю ... що з того ?
btw, Lend-Lease Act H.3522 пройшов комітет і буде проголосований завтра, у четвер 28го квітня.
(Їй-богу, ну шо ж вони справді такі недолугі та намагаються прісасацца до України? Як до акули ота риба-"пріліпала", хіба що. Було би просто поспівчувати, якби не таке кровожерливе стерво...)