Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9 303 34

Окупанти хочуть "приєднати" Маріуполь до Ростовської області РФ, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Рашисти планують приєднати українське місто Маріуполь до російської Ростовської області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Псевдо мер Маріуполя Костянтин "трупожер" Іващенко на зустрічах з маріупольцами на питання територіального підпорядкування неодноразово наголошував, що Маріуполь буде приєднано до Ростовської області на росіі. До цього ми не ставились серьозно до слів гауляйтера, бо довіряти словам людини, що "відновить Азовмаш" це як вірити в російську демократію.

Але зараз в зв’язку з оприлюдненням планів бананових республік щодо легалізації в складі росіі це набирає геть іншого окрасу. Не розумію, що це змінить у війні, де ми вже воюємо з Росією. Але така інформація скоріш говорить про реальність планів Кремля", - пояснив він.

Маріуполь (3261) окупація (6818)
Топ коментарі
+20
Это РФ намекает на то, что ВСУ должны вернуть в состав Украины и Ростов и Кубань - исторические земли Украины!
28.04.2022 02:03 Відповісти
+15
Ну да . Освобождаем Мариуполь , а он оказывается в ростовской области , вот и прийдется выходить на границы этой ростовской области - "что-бы не нарушать отчетности" (с)
28.04.2022 02:08 Відповісти
+13
Какая разница, что они делают - это не имеет никаких юридических сил, а во вторых ВСУ придут и освободят все территории Украины! Война не закончится, пока вся территориальная целостность Украины не будет восстановлена и Россия не будет развалена на много республик, и не будет представлять никакой опасности.
28.04.2022 02:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ ,А НА ДОЛГО ПРИСОЕДЕНЯЕТЕ? ИЛИ ДУМАЕТЕ СРАЗУ УКРАИНЦЫ СЛОЖАТ ОРУЖИЕ И ПОЕДУТ ПО ДОМАМ?.
ПОХОЖЕ РАЗ ПРИСОЕДИНИЛИ К РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ПРИДЕТСЯ ТАК И ОТСОЕДИНЯТЬ
28.04.2022 01:54 Відповісти
Да, это не имеет значения, и скорее говорит о панике. Их, московию вместе со всеми "гражданами" фактически признали страной террористов, вне закона и разбираться с ними будут именно с этих позиций.
Вона деньги их замороженные Штаты уже разрешают к использованию против них же самих.
28.04.2022 02:17 Відповісти
Повернути вже прийдеться з Ростовим, бо він був українським. Приєднуйте Воронєж і Курськ, правильний курс
28.04.2022 07:36 Відповісти
Какая разница, что они делают - это не имеет никаких юридических сил, а во вторых ВСУ придут и освободят все территории Украины! Война не закончится, пока вся территориальная целостность Украины не будет восстановлена и Россия не будет развалена на много республик, и не будет представлять никакой опасности.
28.04.2022 02:02 Відповісти
" Какая разница " сразу бросилось в глаза .
28.04.2022 02:10 Відповісти
Это РФ намекает на то, что ВСУ должны вернуть в состав Украины и Ростов и Кубань - исторические земли Украины!
28.04.2022 02:03 Відповісти
Ну да . Освобождаем Мариуполь , а он оказывается в ростовской области , вот и прийдется выходить на границы этой ростовской области - "что-бы не нарушать отчетности" (с)
28.04.2022 02:08 Відповісти
просто область будет переименована в Мариупольскую
28.04.2022 10:26 Відповісти
Кацапи вже "наприєднували земель" до антихуйловської коаліції. У нас інша концепція - "В своїй хаті і правда і сила". Заберемо своє і ізолюємо кацапів як генетичних інвалідів. Мені, наприклад, Кубань з тими прокацапленими виродками-манкуртами і на фіг не потрібна. А кримінальний "Ростов-папа" це взагалі не нелюди. Ну от, уявімо що забрали ми ці землі. По перше їх потрібно утримувати і велика маса українців повинна стати окупантами. Як окупанти вони мають годувати, змушувати працювати кацапів, тримати іх в покорі і вчити бути людьми. Це десятки років. На фіг! Ізоляція. Навіть після розпаду федерації нам не варто "підбирати" землі населені алкоголістичними кацапами навіть якщо вони будуть проситися в склад України і "раптом" зголоднівши з страшного похмілля згадають про своє "українське коріння".
28.04.2022 02:25 Відповісти
Ось це точно. Навіщо Україні російськомовна алкашня?
28.04.2022 05:10 Відповісти
с такой логикой нам и ОРДЛО и Крым нафик не нужны
28.04.2022 10:31 Відповісти
ціла країна їх - клаптикова гнила ковдра, по швах тріщить розсипається, а вони все розтягують її і розгтягують.
28.04.2022 02:05 Відповісти
Доведеться провести референдум в Ростові, після того як спалимо Саратов.
28.04.2022 02:10 Відповісти
Курва , прийдеться ще й Ростов від москалоти звільняти .
28.04.2022 02:14 Відповісти
Тільки хотів написати, що прийдеться ростовську обл. разом з Маріуполем звільняти.
28.04.2022 02:22 Відповісти
Жириновський буде "символічний ключ" вручати, а хор александрова буде співати Батько наш Бандера... Як кажуть в Україні:" Не кажи гоп, поки не перескочив".
28.04.2022 02:21 Відповісти
Посмотри когда он умер остолоп
28.04.2022 14:37 Відповісти
Хай ще до Владивостока приєднають.
28.04.2022 03:01 Відповісти
А как же "братский" народ в Донбабве? ***** же признал их независимость в административных границах областей? Или уже Лугандон и нах не нужен?
28.04.2022 03:26 Відповісти
Хто такий Іващенко -- хіба вчьораніній бомж щось розуміє в географії ?!
Ну приєднає він Тираспіль до Хабаровського краю ... що з того ?
28.04.2022 04:16 Відповісти
В такому випадку я б на місті жителів Ростова починав замовляти українські прапори.

btw, Lend-Lease Act H.3522 пройшов комітет і буде проголосований завтра, у четвер 28го квітня.
28.04.2022 04:33 Відповісти
Яка добра новина!!!
28.04.2022 05:12 Відповісти
Гуттапереш тепер вже нарешті зрозумів, що все що несло йому ху@ло на зустричі - бред хворої істоти?
28.04.2022 06:11 Відповісти
Гутапереш сидів насміхаючись, з того брєду що )(уйло несло..Думаєте не розумів.шо воно йонуте..коли за Косово говорив
28.04.2022 07:52 Відповісти
А может лучше Ростов к Днепропетровской области.
28.04.2022 07:51 Відповісти
Ростов - это Украина.
28.04.2022 07:56 Відповісти
потім буде Маріупольська область)))
28.04.2022 08:30 Відповісти
Хатєть нє врєдно, каже.
(Їй-богу, ну шо ж вони справді такі недолугі та намагаються прісасацца до України? Як до акули ота риба-"пріліпала", хіба що. Було би просто поспівчувати, якби не таке кровожерливе стерво...)
28.04.2022 08:33 Відповісти
Вони планують приєднати Маріуполь до ДиНиРи. Так що хай Андрющенко не звиздить. Як він собі уявляє - Диниру вони приймати до Росії не хочуть, а Маріуполь приймуть до Росії?
28.04.2022 08:51 Відповісти
Все логічно. Ростов-папа повернеться до Одеси-мами, -сім"я воз"єднається !
28.04.2022 09:01 Відповісти
О, так скоро территория Украины увеличится!
28.04.2022 09:18 Відповісти
Рашисти планують приєднати українське місто Маріуполь до російської Ростовської області .... и раздать освобожденные квартиры жителям Ростова стоящим в очереди на улучшение жилищных условий ...

28.04.2022 10:27 Відповісти
Я жду когда ЗСУ нанесут удар по скоплению орков в Мариуполе ! Залужный там на связи ?
28.04.2022 10:40 Відповісти
Дятел
28.04.2022 14:40 Відповісти
 
 