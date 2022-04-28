РУС
ПАСЕ поддержала расследование геноцида России в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию нарушений Россией международных норм в области прав человека в Украине.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Охарактеризовав российскую агрессию против Украины как "акт беспрецедентной тяжести" с глубокими последствиями во всем мире, ПАСЕ выступила с настоятельным призывом к единству в поддержке Украины и оказанию максимального давления на Российскую Федерацию, чтобы она немедленно и полностью прекратила свою агрессию, и к "решительным  действиям" международного сообщества по защите демократического миропорядка", - говорится  в заявлении.

В Ассамблее отмечают, что на карту Европы "возвращается новая разделительная линия, проведенная заявлениями и действиями российских властей".

ПАСЕ заявляет, что "встревожена растущим числом свидетельств зверств, совершаемых российскими вооруженными силами", и выразила полную поддержку всем усилиям по "расследованию совершаемых РФ преступлений против человечности и геноцида", а также в привлечении агрессора к ответственности за его действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом

Парламентарии ПАСЕ отмечают, что агрессия РФ вызвала, среди прочего, самый серьезный гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, а также "бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и продовольственной безопасности".

геноцид (416) ПАСЕ (1675) россия (96899)
Щоб ПАРЄ розпочала розслідування щодо геноциду українців, яке творить росія на нашій території, потрібно було просто вигнати росію з ПАРЄ. Жаль що не вигнали голови ПАРЄ який взяв Росію назад у ПАРЄ півтора роки тому, тому що бачите йому не вистачало російський грошей.
