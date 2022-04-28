ПАРЄ підтримала розслідування геноциду Росії в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування порушень Росією міжнародних норм у галузі прав людини в Україні.

Про це йдеться у резолюції ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Охарактеризувавши російську агресію проти України як "акт безпрецедентної тяжкості" з глибокими наслідками у всьому світі, ПАРЄ виступила з настійним закликом до єдності в підтримці України та надання максимального тиску на Російську Федерацію, щоб вона негайно і повністю припинила свою агресію, і до "рішучих дій" міжнародного співтовариства щодо захисту демократичного світопорядку", - сказано в заяві.

В Асамблеї зазначають, що на карту Європи "повертається нова розділова лінія, проведена заявами і діями російської влади".

ПАРЄ заявляє, що "стривожена зростаючим числом свідчень звірств, що здійснюються російськими збройними силами", і висловила повну підтримку всім зусиллям з "розслідування скоєних РФ злочинів проти людяності та геноциду", а також у притягненні агресора до відповідальності за його дії.

Парламентарії ПАРЄ наголошують, що агресія РФ викликала, серед іншого, найсерйознішу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, а також "кинула виклик глобальному управлінню і призвела до різкого зростання цін на енергоносії та продовольчої безпеки".