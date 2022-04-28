Парламент Канади визнав дії РФ в Україні геноцидом

У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які скоюються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

Як йдеться в клопотанні Палати громад Канади, військові злочини Росії включають:

масові звірства,

систематичні випадки навмисних вбивств українських мирних жителів,

осквернення трупів,

насильницьке переміщення українських дітей,

тортури,

фізичну шкоду,

психічну шкоду,

зґвалтування.

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна диктатором, який влаштував геноцид в Україні. Президент Володимир Зеленський назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.