Парламент Канади визнав дії РФ в Україні геноцидом

У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які скоюються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

Читайте: Канада хоче передати Україні заморожені російські кошти, – Reuters

Як йдеться в клопотанні Палати громад Канади, військові злочини Росії включають:

  • масові звірства,

  • систематичні випадки навмисних вбивств українських мирних жителів,

  • осквернення трупів,

  • насильницьке переміщення українських дітей,

  • тортури,

  • фізичну шкоду,

  • психічну шкоду,

  • зґвалтування.

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна диктатором, який влаштував геноцид в Україні. Президент Володимир Зеленський назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.

геноцид (307) Канада (2246) парламент (2405) росія (67226)
+18
Это очень хорошо, чем больше стран объявят что война в Украине это геноцид украиснкого народа , тем проще будет объявить росию государством террористом ,а не спонсором терроризма. Но врядли объявят, потому что тогда получается что все кто ещё покупает у росии нефть и газ-это спонсоры терроризма.
28.04.2022 06:35 Відповісти
+18
А Верховна Рада визнала геноцидом дії РФ?
28.04.2022 06:45 Відповісти
+14
Канадійцям-черговий респект...
28.04.2022 06:40 Відповісти
Эторусафобия)
28.04.2022 06:32 Відповісти
Это очень хорошо, чем больше стран объявят что война в Украине это геноцид украиснкого народа , тем проще будет объявить росию государством террористом ,а не спонсором терроризма. Но врядли объявят, потому что тогда получается что все кто ещё покупает у росии нефть и газ-это спонсоры терроризма.
28.04.2022 06:35 Відповісти
Все буде добре, якщо українське політичне керівництво не заважатиме.
Українцям час зрозуміти - ця війна вже вийшла за межі війни України з крємльовским улусом.
Це війна мокшансько варварства з цивілізованим світом і вона закінчиться тільки знищення військовим чи економічним методом того географічного недорозуміння.

Питання з нафтою вважайте вже вирішеним.
З газом візме дещо довше у силу відсутности достатньої інфраструктури доставки.
Але капіталістична система на сьогодні залишається з її гнучкістю і швидкістю адаптації до умов, найефективнішою.

Якщо Канада офіційно визнала цю війну геноцидом українців, то будьте певні, напередодні цей крок був обговорений і узгоджений з найближчим партнером і незабаром ми почуєме це і від США.
А далі слід очикувати ланцюгову реакцію.

Важливість цього акту полягає не тільки у ізоляції мокшандії від решти світу але також дає добрі шанси гнати їх пенделями з Ради Безпеки ООН.
28.04.2022 07:07 Відповісти
Ну так вот и ответ, почему сняли мины с юга. Чтобы война началась именно с закусом кацапов внутрь. Если бы их отбили на юге и север с такими же тончайшими дорогами взорвать, заминировать и перерыть рвами, то они бы не пошли. Может, так действительно будет сохранено больше жизней, чтобы прямо сейчас окончательно похоронить путина и его шестерок.
28.04.2022 08:17 Відповісти
Пий зеленку - в тебе вавки в голові.
28.04.2022 09:51 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
28.04.2022 06:40 Відповісти
у меня слезы из-за деток в Мариуполе, уже умерших от бездушия ******** маньяка, сами катятся...
28.04.2022 06:42 Відповісти
А Верховна Рада визнала геноцидом дії РФ?
28.04.2022 06:45 Відповісти
Їм Єрмак не дозволе.
28.04.2022 06:56 Відповісти
Сюда же добавить изьятие и вывоз в мордор зерна, разрушение городов и инфраструктуры.
28.04.2022 06:57 Відповісти
Еще массовое применение запрещенных боеприпасов и преступное ведение войны.
28.04.2022 06:59 Відповісти
" А москаль північний то наш ворог вічний "
....
Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 06:59 Відповісти
Добре. До парламенту щодо цього питань нема.
28.04.2022 07:04 Відповісти
28.04.2022 12:40 Відповісти
Дякуємо парламенту Канади.
А ще треба визнати дії рашистів в Україні тероризмом
28.04.2022 19:48 Відповісти
 
 