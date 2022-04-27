Канада хоче передати Україні заморожені російські кошти, – Reuters
Канада змінить своє санкційне законодавство, дозволивши використовувати заморожені кошти для виплати відшкодувань жертвам або допомоги у відбудові держав після воєн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
"Ми хочемо мати змогу не лише заморожувати кошти й майно підсанкційних осіб, а й конфісковувати їх та використовувати для виплат відшкодувань жертвам", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
За її словами, ухвалення цих змін "зробить канадський санкційний режим першим серед країн G7, який надасть таку можливість".
"Ми продовжимо максимально тиснути на режим Путіна та підвищувати ціну цієї війни", - додала міністр.
Зміни до санкційного законодавства будуть ухвалені у рамках впровадження державного бюджету. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом.
"Зміни до санкційного законодавства, які має намір ухвалити Канада, означатимуть, що кошти або майно, конфісковані у Росії, зможуть бути використані для фінансування відбудови України або виплат відшкодувань тим, хто постраждав від російського вторгнення", - стверджує Reuters.
Раніше подібний законопроєкт уже було внесено до канадського сенату. Він перебуває на завершальних етапах ухвалення, після чого буде направлений до палати громад.
Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину.
Канадський антиросійський санкційний список - один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак точна сума заморожених коштів та ціна майна невідомі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звільняти з роботи людей, які не вкололи експериментальну бовтушку - можна ?
Не пускати їх же в заклади харчування, до занять спортом, кінотеатри, театри, стадіони, на потяг, літак, корабель - можна ?
Заблоковувати банківські рахунки тих, хто переказав кошти (навіть 10 доларів) на Конвой Свободи - можна ? (Власне, банки і питали: а як це без судового рішення). Але христька з диплЬОмою з москальської історії та літератури - невблаганна.
Віддати наказ поліції знайти всіх, хто підтримав мирний протест, право на який гарантовано - можна ?
Їхати кіньми на людей - можна ?
Вводити надзвичайний (фактично - воєнний стан) вперше в історії на території всієї країни через мирний протест - можна ?
Та й суд вже давно перестав бути незалежним і незаангажованим.
І як там бідні люди виживають..
Зараз "ізгоям" зробили певні послаблення. "Прогрес".
Справа суду, оцінити відповідність прийнятого закону Конституції Канади і міжнародним нормам законодавства.
Знаєте, мене ваше питання не дивує, але канадців, які знають про Україну лиш те, що у Канаді друга після німців діаспора то є українці, інформації про український юридичний/законодавчий/судовий хаос стає шоком, коли дізнаються. Вони просто не розуміють і не вірять що таке можливо.
З іншого боку, нові іміґранти з України отримують шок від того, як так може бути що аби стати успішним не обовязково мати звязки, кумів і "своїх" людей, немає потреби давати хабарі чи зобов'язання "пригодитися", хитрувати, брехати, обманювати, боятися мати справи з поліцією, податківцями, державними слубовцями, жити без зайвих стресів, не боятися за завтрішний день і майбутнє своїх дітей. Та навіть привітність, посмішки і чемність абсолютно незнайомих людей - навіть це шоку , сприймається як фальш, спроба якось обманути і насторожує.
Багато потребують досить часу аби звикнути, адаптуватися і стати такими ж.
Висловлюйтеся по темі. Переходитемете на персоналії та особисте - звернуся до адміна.
Бепні Коломойского.