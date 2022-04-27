УКР
Канада хоче передати Україні заморожені російські кошти, – Reuters

Канада змінить своє санкційне законодавство, дозволивши використовувати заморожені кошти для виплати відшкодувань жертвам або допомоги у відбудові держав після воєн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо мати змогу не лише заморожувати кошти й майно підсанкційних осіб, а й конфісковувати їх та використовувати для виплат відшкодувань жертвам", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, ухвалення цих змін "зробить канадський санкційний режим першим серед країн G7, який надасть таку можливість".

"Ми продовжимо максимально тиснути на режим Путіна та підвищувати ціну цієї війни", - додала міністр.

Зміни до санкційного законодавства будуть ухвалені у рамках впровадження державного бюджету. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом.

"Зміни до санкційного законодавства, які має намір ухвалити Канада, означатимуть, що кошти або майно, конфісковані у Росії, зможуть бути використані для фінансування відбудови України або виплат відшкодувань тим, хто постраждав від російського вторгнення", - стверджує Reuters.

Раніше подібний законопроєкт уже було внесено до канадського сенату. Він перебуває на завершальних етапах ухвалення, після чого буде направлений до палати громад.

Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину.

Канадський антиросійський санкційний список - один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак точна сума заморожених коштів та ціна майна невідомі.

Надо, не в Украину, тут разворуют 100% А делать фонд для послевоенного восстановления Украины только под контролем союзников и партнеров.
27.04.2022 20:55 Відповісти
І це ОБОВ'ЯЗКОВА умова.
27.04.2022 20:59 Відповісти
перша ластівка!
27.04.2022 20:52 Відповісти
Інакше не можна бо Бєня і подібні вже на низькому старті.
показати весь коментар
27.04.2022 21:31 Відповісти
"Велике Крадівництво" вже слину пускає, на ці міліарди.
показати весь коментар
27.04.2022 22:30 Відповісти
Саме так.Провести конкурс на відбудову лікарні, школи наприклад.Обирають компанію яка виграла і передають гроші частинами по виконанню робіт і тільки так.Якщо компанія не вклалась в кошторис то їх в кінець списку на наступний обьектів.Ні в якому разі не давати просто так до бюджету України бо Коломойський нікуди не дівся зі своїми друзями.
показати весь коментар
27.04.2022 21:17 Відповісти
Так багато країн зобов'язання взяли відбудувати в Україні наприклад Данія Миколаїв, Італія драмтеатр Маріуполя і Греція лікарні міста. Таких багато і явно за ці гроші. Війна навчила чим дорожить зевлада
показати весь коментар
27.04.2022 21:34 Відповісти
Только так. Со строгой отчётностью куда и на что
показати весь коментар
28.04.2022 05:03 Відповісти
Добре. Але чи можливо це в англосаксонській країні без ухвали суду?
показати весь коментар
27.04.2022 20:56 Відповісти
Зараз - нові порядки. Можливо - все.

Звільняти з роботи людей, які не вкололи експериментальну бовтушку - можна ?
Не пускати їх же в заклади харчування, до занять спортом, кінотеатри, театри, стадіони, на потяг, літак, корабель - можна ?
Заблоковувати банківські рахунки тих, хто переказав кошти (навіть 10 доларів) на Конвой Свободи - можна ? (Власне, банки і питали: а як це без судового рішення). Але христька з диплЬОмою з москальської історії та літератури - невблаганна.
Віддати наказ поліції знайти всіх, хто підтримав мирний протест, право на який гарантовано - можна ?
Їхати кіньми на людей - можна ?
Вводити надзвичайний (фактично - воєнний стан) вперше в історії на території всієї країни через мирний протест - можна ?

Та й суд вже давно перестав бути незалежним і незаангажованим.
показати весь коментар
27.04.2022 21:12 Відповісти
Це в усіх провінціях чи тільки про Квебек мова?
показати весь коментар
27.04.2022 21:33 Відповісти
Який жах на тій Канадщині.
І як там бідні люди виживають..
показати весь коментар
27.04.2022 21:52 Відповісти
Одні речі - на всій території. Інші - по провінціях. Квебек відзначився дебільними комендантськими годинами і найзвихнутішими заходами "боротьби".

Зараз "ізгоям" зробили певні послаблення. "Прогрес".
показати весь коментар
27.04.2022 21:54 Відповісти
Для цього і повинен бути прийнятий парламентом Канади закон, на підставі якого діє уряд.
Справа суду, оцінити відповідність прийнятого закону Конституції Канади і міжнародним нормам законодавства.
Знаєте, мене ваше питання не дивує, але канадців, які знають про Україну лиш те, що у Канаді друга після німців діаспора то є українці, інформації про український юридичний/законодавчий/судовий хаос стає шоком, коли дізнаються. Вони просто не розуміють і не вірять що таке можливо.

З іншого боку, нові іміґранти з України отримують шок від того, як так може бути що аби стати успішним не обовязково мати звязки, кумів і "своїх" людей, немає потреби давати хабарі чи зобов'язання "пригодитися", хитрувати, брехати, обманювати, боятися мати справи з поліцією, податківцями, державними слубовцями, жити без зайвих стресів, не боятися за завтрішний день і майбутнє своїх дітей. Та навіть привітність, посмішки і чемність абсолютно незнайомих людей - навіть це шоку , сприймається як фальш, спроба якось обманути і насторожує.
Багато потребують досить часу аби звикнути, адаптуватися і стати такими ж.
показати весь коментар
27.04.2022 21:32 Відповісти
А, то ви вже стали чоловіком ?

Висловлюйтеся по темі. Переходитемете на персоналії та особисте - звернуся до адміна.
показати весь коментар
27.04.2022 21:50 Відповісти
Оце добре рiшення, дякувати Трюдо . В Канадi велика украiнська дiаспора , мабуть теж доклала руку до такого рiшення.
показати весь коментар
27.04.2022 21:00 Відповісти
Так що там з тими 24-ма Гарпунами ? Розродилися чи ні ?
показати весь коментар
27.04.2022 21:17 Відповісти
Допомога -- тільки озброенням. Якщо гроші, то вони підуть до хазяіна-
Бепні Коломойского.
показати весь коментар
27.04.2022 21:22 Відповісти
Подяка союзникам!
показати весь коментар
27.04.2022 21:24 Відповісти
Подайте на пропитание бывшим, настоящим и будущим президентам, резидентам, депутатам, министрам, судьям, прокурорам. И не забудьте таможню! И помните - белые придут - грабят, красные придут - грабят, а вот зеленые всем учителям уже три года платят по 4000 ( скорее всего, гривен). Вот так!
показати весь коментар
27.04.2022 21:58 Відповісти
молодці що наважились зробити прецендент, щоб інші швидше рухались в цьому напрямку
показати весь коментар
27.04.2022 22:56 Відповісти
Не можна просто передавати кошти, поки найбільші за 30 років корупціонери у владних кабінетах, поки коломойський не сидить у в'язниці США... Лише тотальний контроль і аудит кожної копійки.. Україні вистачило великого крадівництва і багато іншого беззаконня, що творили слуги і їх сцарь...
показати весь коментар
27.04.2022 23:50 Відповісти
 
 