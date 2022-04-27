Канада хочет передать Украине замороженные российские средства, – Reuters

Канада изменит свое санкционное законодательство, позволив использовать замороженные средства для выплат возмещений жертвам или помощи в восстановлении государств после войн.

"Мы хотим иметь возможность не только замораживать средства и имущество подсанкционных лиц, но и конфисковывать их и использовать для выплат возмещений жертвам", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, принятие этих изменений "сделает канадский санкционный режим первым среди стран G7, который предоставит такую возможность".

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим Путина и повышать цену этой войны", – добавила министр.

Изменения в санкционное законодательство будут приняты в рамках внедрения государственного бюджета. Хотя они затронут не только российские средства, именно Украина может стать первым реципиентом.

"Изменения в санкционное законодательство, которые намерена принять Канада, будут означать, что средства или имущество, конфискованные в России, смогут быть использованы для финансирования восстановления Украины или выплат возмещений пострадавшим от российского вторжения", - утверждает Reuters.

Ранее подобный законопроект уже был внесен в канадский сенат. Он находится на завершающих этапах принятия, после чего будет направлен в палату общин.

В настоящее время Канада не имеет юридического механизма изъятия замороженного санкциями имущества и средств, поэтому этот законопроект должен закрыть этот юридический пробел.

Канадский антироссийский санкционный список – один из самых длинных в мире, в него внесено около 1400 юридических и физических лиц, все средства и имущество которых на территории страны заморожено. Однако точная сумма замороженных средств и цена имущества неизвестны.