Канада хочет передать Украине замороженные российские средства, – Reuters
Канада изменит свое санкционное законодательство, позволив использовать замороженные средства для выплат возмещений жертвам или помощи в восстановлении государств после войн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
"Мы хотим иметь возможность не только замораживать средства и имущество подсанкционных лиц, но и конфисковывать их и использовать для выплат возмещений жертвам", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По ее словам, принятие этих изменений "сделает канадский санкционный режим первым среди стран G7, который предоставит такую возможность".
"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим Путина и повышать цену этой войны", – добавила министр.
Изменения в санкционное законодательство будут приняты в рамках внедрения государственного бюджета. Хотя они затронут не только российские средства, именно Украина может стать первым реципиентом.
"Изменения в санкционное законодательство, которые намерена принять Канада, будут означать, что средства или имущество, конфискованные в России, смогут быть использованы для финансирования восстановления Украины или выплат возмещений пострадавшим от российского вторжения", - утверждает Reuters.
Ранее подобный законопроект уже был внесен в канадский сенат. Он находится на завершающих этапах принятия, после чего будет направлен в палату общин.
В настоящее время Канада не имеет юридического механизма изъятия замороженного санкциями имущества и средств, поэтому этот законопроект должен закрыть этот юридический пробел.
Канадский антироссийский санкционный список – один из самых длинных в мире, в него внесено около 1400 юридических и физических лиц, все средства и имущество которых на территории страны заморожено. Однако точная сумма замороженных средств и цена имущества неизвестны.
Звільняти з роботи людей, які не вкололи експериментальну бовтушку - можна ?
Не пускати їх же в заклади харчування, до занять спортом, кінотеатри, театри, стадіони, на потяг, літак, корабель - можна ?
Заблоковувати банківські рахунки тих, хто переказав кошти (навіть 10 доларів) на Конвой Свободи - можна ? (Власне, банки і питали: а як це без судового рішення). Але христька з диплЬОмою з москальської історії та літератури - невблаганна.
Віддати наказ поліції знайти всіх, хто підтримав мирний протест, право на який гарантовано - можна ?
Їхати кіньми на людей - можна ?
Вводити надзвичайний (фактично - воєнний стан) вперше в історії на території всієї країни через мирний протест - можна ?
Та й суд вже давно перестав бути незалежним і незаангажованим.
І як там бідні люди виживають..
Зараз "ізгоям" зробили певні послаблення. "Прогрес".
Справа суду, оцінити відповідність прийнятого закону Конституції Канади і міжнародним нормам законодавства.
Знаєте, мене ваше питання не дивує, але канадців, які знають про Україну лиш те, що у Канаді друга після німців діаспора то є українці, інформації про український юридичний/законодавчий/судовий хаос стає шоком, коли дізнаються. Вони просто не розуміють і не вірять що таке можливо.
З іншого боку, нові іміґранти з України отримують шок від того, як так може бути що аби стати успішним не обовязково мати звязки, кумів і "своїх" людей, немає потреби давати хабарі чи зобов'язання "пригодитися", хитрувати, брехати, обманювати, боятися мати справи з поліцією, податківцями, державними слубовцями, жити без зайвих стресів, не боятися за завтрішний день і майбутнє своїх дітей. Та навіть привітність, посмішки і чемність абсолютно незнайомих людей - навіть це шоку , сприймається як фальш, спроба якось обманути і насторожує.
Багато потребують досить часу аби звикнути, адаптуватися і стати такими ж.
Висловлюйтеся по темі. Переходитемете на персоналії та особисте - звернуся до адміна.
