Цензор.НЕТ
Канада хочет передать Украине замороженные российские средства, – Reuters

канада

Канада изменит свое санкционное законодательство, позволив использовать замороженные средства для выплат возмещений жертвам или помощи в восстановлении государств после войн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Мы хотим иметь возможность не только замораживать средства и имущество подсанкционных лиц, но и конфисковывать их и использовать для выплат возмещений жертвам", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, принятие этих изменений "сделает канадский санкционный режим первым среди стран G7, который предоставит такую возможность".

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим Путина и повышать цену этой войны", – добавила министр.

Канада ввела санкции против 203 представителей "ЛДНР"

Изменения в санкционное законодательство будут приняты в рамках внедрения государственного бюджета. Хотя они затронут не только российские средства, именно Украина может стать первым реципиентом.

"Изменения в санкционное законодательство, которые намерена принять Канада, будут означать, что средства или имущество, конфискованные в России, смогут быть использованы для финансирования восстановления Украины или выплат возмещений пострадавшим от российского вторжения", - утверждает Reuters.

Ранее подобный законопроект уже был внесен в канадский сенат. Он находится на завершающих этапах принятия, после чего будет направлен в палату общин.

Британия и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине

В настоящее время Канада не имеет юридического механизма изъятия замороженного санкциями имущества и средств, поэтому этот законопроект должен закрыть этот юридический пробел.

Канадский антироссийский санкционный список – один из самых длинных в мире, в него внесено около 1400 юридических и физических лиц, все средства и имущество которых на территории страны заморожено. Однако точная сумма замороженных средств и цена имущества неизвестны.

+42
Надо, не в Украину, тут разворуют 100% А делать фонд для послевоенного восстановления Украины только под контролем союзников и партнеров.
27.04.2022 20:55
+23
І це ОБОВ'ЯЗКОВА умова.
27.04.2022 20:59
+12
перша ластівка!
27.04.2022 20:52
27.04.2022 20:52
27.04.2022 20:55
27.04.2022 20:59
Інакше не можна бо Бєня і подібні вже на низькому старті.
27.04.2022 21:31
"Велике Крадівництво" вже слину пускає, на ці міліарди.
27.04.2022 22:30
Саме так.Провести конкурс на відбудову лікарні, школи наприклад.Обирають компанію яка виграла і передають гроші частинами по виконанню робіт і тільки так.Якщо компанія не вклалась в кошторис то їх в кінець списку на наступний обьектів.Ні в якому разі не давати просто так до бюджету України бо Коломойський нікуди не дівся зі своїми друзями.
27.04.2022 21:17
Так багато країн зобов'язання взяли відбудувати в Україні наприклад Данія Миколаїв, Італія драмтеатр Маріуполя і Греція лікарні міста. Таких багато і явно за ці гроші. Війна навчила чим дорожить зевлада
27.04.2022 21:34
Только так. Со строгой отчётностью куда и на что
28.04.2022 05:03
Добре. Але чи можливо це в англосаксонській країні без ухвали суду?
27.04.2022 20:56
Зараз - нові порядки. Можливо - все.

Звільняти з роботи людей, які не вкололи експериментальну бовтушку - можна ?
Не пускати їх же в заклади харчування, до занять спортом, кінотеатри, театри, стадіони, на потяг, літак, корабель - можна ?
Заблоковувати банківські рахунки тих, хто переказав кошти (навіть 10 доларів) на Конвой Свободи - можна ? (Власне, банки і питали: а як це без судового рішення). Але христька з диплЬОмою з москальської історії та літератури - невблаганна.
Віддати наказ поліції знайти всіх, хто підтримав мирний протест, право на який гарантовано - можна ?
Їхати кіньми на людей - можна ?
Вводити надзвичайний (фактично - воєнний стан) вперше в історії на території всієї країни через мирний протест - можна ?

Та й суд вже давно перестав бути незалежним і незаангажованим.
27.04.2022 21:12
Це в усіх провінціях чи тільки про Квебек мова?
27.04.2022 21:33
Який жах на тій Канадщині.
І як там бідні люди виживають..
27.04.2022 21:52
Одні речі - на всій території. Інші - по провінціях. Квебек відзначився дебільними комендантськими годинами і найзвихнутішими заходами "боротьби".

Зараз "ізгоям" зробили певні послаблення. "Прогрес".
27.04.2022 21:54 Ответить
Для цього і повинен бути прийнятий парламентом Канади закон, на підставі якого діє уряд.
Справа суду, оцінити відповідність прийнятого закону Конституції Канади і міжнародним нормам законодавства.
Знаєте, мене ваше питання не дивує, але канадців, які знають про Україну лиш те, що у Канаді друга після німців діаспора то є українці, інформації про український юридичний/законодавчий/судовий хаос стає шоком, коли дізнаються. Вони просто не розуміють і не вірять що таке можливо.

З іншого боку, нові іміґранти з України отримують шок від того, як так може бути що аби стати успішним не обовязково мати звязки, кумів і "своїх" людей, немає потреби давати хабарі чи зобов'язання "пригодитися", хитрувати, брехати, обманювати, боятися мати справи з поліцією, податківцями, державними слубовцями, жити без зайвих стресів, не боятися за завтрішний день і майбутнє своїх дітей. Та навіть привітність, посмішки і чемність абсолютно незнайомих людей - навіть це шоку , сприймається як фальш, спроба якось обманути і насторожує.
Багато потребують досить часу аби звикнути, адаптуватися і стати такими ж.
27.04.2022 21:32
А, то ви вже стали чоловіком ?

Висловлюйтеся по темі. Переходитемете на персоналії та особисте - звернуся до адміна.
27.04.2022 21:50
Оце добре рiшення, дякувати Трюдо . В Канадi велика украiнська дiаспора , мабуть теж доклала руку до такого рiшення.
27.04.2022 21:00
Так що там з тими 24-ма Гарпунами ? Розродилися чи ні ?
27.04.2022 21:17
Допомога -- тільки озброенням. Якщо гроші, то вони підуть до хазяіна-
Бепні Коломойского.
Бепні Коломойского.
27.04.2022 21:22
Подяка союзникам!
27.04.2022 21:24
Подайте на пропитание бывшим, настоящим и будущим президентам, резидентам, депутатам, министрам, судьям, прокурорам. И не забудьте таможню! И помните - белые придут - грабят, красные придут - грабят, а вот зеленые всем учителям уже три года платят по 4000 ( скорее всего, гривен). Вот так!
27.04.2022 21:58
молодці що наважились зробити прецендент, щоб інші швидше рухались в цьому напрямку
27.04.2022 22:56
Не можна просто передавати кошти, поки найбільші за 30 років корупціонери у владних кабінетах, поки коломойський не сидить у в'язниці США... Лише тотальний контроль і аудит кожної копійки.. Україні вистачило великого крадівництва і багато іншого беззаконня, що творили слуги і їх сцарь...
27.04.2022 23:50
 
 