Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом

В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон подала ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

Читайте: Канада хочет передать Украине замороженные российские средства, – Reuters

Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:

  • массовые зверства,

  • систематические случаи умышленных убийств украинских мирных жителей,

  • осквернение трупов,

  • насильственное перемещение украинских детей,

  • пытки,

  • физический вред,

  • психический вред,

  • изнасилование.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине. Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

геноцид (416) Канада (2121) парламент (895) россия (96899)
+18
Это очень хорошо, чем больше стран объявят что война в Украине это геноцид украиснкого народа , тем проще будет объявить росию государством террористом ,а не спонсором терроризма. Но врядли объявят, потому что тогда получается что все кто ещё покупает у росии нефть и газ-это спонсоры терроризма.
28.04.2022 06:35 Ответить
+18
А Верховна Рада визнала геноцидом дії РФ?
28.04.2022 06:45 Ответить
+14
Канадійцям-черговий респект...
28.04.2022 06:40 Ответить
Эторусафобия)
28.04.2022 06:32 Ответить
Это очень хорошо, чем больше стран объявят что война в Украине это геноцид украиснкого народа , тем проще будет объявить росию государством террористом ,а не спонсором терроризма. Но врядли объявят, потому что тогда получается что все кто ещё покупает у росии нефть и газ-это спонсоры терроризма.
28.04.2022 06:35 Ответить
Все буде добре, якщо українське політичне керівництво не заважатиме.
Українцям час зрозуміти - ця війна вже вийшла за межі війни України з крємльовским улусом.
Це війна мокшансько варварства з цивілізованим світом і вона закінчиться тільки знищення військовим чи економічним методом того географічного недорозуміння.

Питання з нафтою вважайте вже вирішеним.
З газом візме дещо довше у силу відсутности достатньої інфраструктури доставки.
Але капіталістична система на сьогодні залишається з її гнучкістю і швидкістю адаптації до умов, найефективнішою.

Якщо Канада офіційно визнала цю війну геноцидом українців, то будьте певні, напередодні цей крок був обговорений і узгоджений з найближчим партнером і незабаром ми почуєме це і від США.
А далі слід очикувати ланцюгову реакцію.

Важливість цього акту полягає не тільки у ізоляції мокшандії від решти світу але також дає добрі шанси гнати їх пенделями з Ради Безпеки ООН.
28.04.2022 07:07 Ответить
Ну так вот и ответ, почему сняли мины с юга. Чтобы война началась именно с закусом кацапов внутрь. Если бы их отбили на юге и север с такими же тончайшими дорогами взорвать, заминировать и перерыть рвами, то они бы не пошли. Может, так действительно будет сохранено больше жизней, чтобы прямо сейчас окончательно похоронить путина и его шестерок.
28.04.2022 08:17 Ответить
Пий зеленку - в тебе вавки в голові.
28.04.2022 09:51 Ответить
Канадійцям-черговий респект...
28.04.2022 06:40 Ответить
у меня слезы из-за деток в Мариуполе, уже умерших от бездушия ******** маньяка, сами катятся...
28.04.2022 06:42 Ответить
А Верховна Рада визнала геноцидом дії РФ?
28.04.2022 06:45 Ответить
Їм Єрмак не дозволе.
28.04.2022 06:56 Ответить
Сюда же добавить изьятие и вывоз в мордор зерна, разрушение городов и инфраструктуры.
28.04.2022 06:57 Ответить
Еще массовое применение запрещенных боеприпасов и преступное ведение войны.
28.04.2022 06:59 Ответить
" А москаль північний то наш ворог вічний "
....
Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 06:59 Ответить
Добре. До парламенту щодо цього питань нема.
28.04.2022 07:04 Ответить
28.04.2022 12:40 Ответить
Дякуємо парламенту Канади.
А ще треба визнати дії рашистів в Україні тероризмом
28.04.2022 19:48 Ответить
 
 