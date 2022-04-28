Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом

В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон подала ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:

массовые зверства,

систематические случаи умышленных убийств украинских мирных жителей,

осквернение трупов,

насильственное перемещение украинских детей,

пытки,

физический вред,

психический вред,

изнасилование.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине. Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.