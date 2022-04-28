Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом
В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон подала ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".
Члены канадского парламента также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.
Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:
-
массовые зверства,
-
систематические случаи умышленных убийств украинских мирных жителей,
-
осквернение трупов,
-
насильственное перемещение украинских детей,
-
пытки,
-
физический вред,
-
психический вред,
-
изнасилование.
Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине. Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.
Українцям час зрозуміти - ця війна вже вийшла за межі війни України з крємльовским улусом.
Це війна мокшансько варварства з цивілізованим світом і вона закінчиться тільки знищення військовим чи економічним методом того географічного недорозуміння.
Питання з нафтою вважайте вже вирішеним.
З газом візме дещо довше у силу відсутности достатньої інфраструктури доставки.
Але капіталістична система на сьогодні залишається з її гнучкістю і швидкістю адаптації до умов, найефективнішою.
Якщо Канада офіційно визнала цю війну геноцидом українців, то будьте певні, напередодні цей крок був обговорений і узгоджений з найближчим партнером і незабаром ми почуєме це і від США.
А далі слід очикувати ланцюгову реакцію.
Важливість цього акту полягає не тільки у ізоляції мокшандії від решти світу але також дає добрі шанси гнати їх пенделями з Ради Безпеки ООН.
....
Слава нації
Смерть москалям
А ще треба визнати дії рашистів в Україні тероризмом