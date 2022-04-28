Байден готовит новое заявление по поводу Украины (обновлено)

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что это выступление Байдена о поддержке Украины будет освещать президентский журналистский пул.

Американский президент уже выступил с заявлением по Украине 21 апреля, объявив о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $800 млн.

Как сообщалось, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она "может добиться успеха".

"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал Остин в интервью телеканалу Fox News.

Читайте: Сегодня Байден официально предложит назначить Бринк послом США в Украине, - The Wall Street Journal

Он отметил, что состоявшаяся накануне встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии, была "направлена на то, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предоставлять Украине то, что нужно для успеха в сегодняшней борьбе".

По словам Остина, Украине "нужны разные средства, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности", к которым он отнес дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику.