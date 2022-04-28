Байден готовит новое заявление по поводу Украины (обновлено)
В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В сообщении говорится, что это выступление Байдена о поддержке Украины будет освещать президентский журналистский пул.
Американский президент уже выступил с заявлением по Украине 21 апреля, объявив о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $800 млн.
Как сообщалось, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она "может добиться успеха".
"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал Остин в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что состоявшаяся накануне встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии, была "направлена на то, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предоставлять Украине то, что нужно для успеха в сегодняшней борьбе".
По словам Остина, Украине "нужны разные средства, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности", к которым он отнес дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Байден готує нову заяву щодо України. Посольство США ГОТУЄТЬСЯ повернутися в Київ...
А візит Байдена в Київ НЕ готується ?
"Зустріч міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині, яка відбулася напередодні, була "спрямована на те, щоб переконатися, що ми можемо продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі".
Начались 64 сутки... Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции.
Боже праведний, як довго запрягають тих волів ?
Ніби у них немає ТВ і інтернет відключений як у Маріуполі...