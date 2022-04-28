РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8144 посетителя онлайн
Новости
23 272 23

Байден готовит новое заявление по поводу Украины (обновлено)

байден

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что это выступление Байдена о поддержке Украины будет освещать президентский журналистский пул.

Американский президент уже выступил с заявлением по Украине 21 апреля, объявив о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $800 млн.

Как сообщалось, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она "может добиться успеха".

"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал Остин в интервью телеканалу Fox News.

Читайте: Сегодня Байден официально предложит назначить Бринк послом США в Украине, - The Wall Street Journal

Он отметил, что состоявшаяся накануне встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии, была "направлена на то, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предоставлять Украине то, что нужно для успеха в сегодняшней борьбе".

По словам Остина, Украине "нужны разные средства, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности", к которым он отнес дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику.

Байден Джо (2799) заявление (397) США (27716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Чем меньше Zе будет мычать про переговоры, тем больше шансов нам победить.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:25 Ответить
+4
Голосование назначено на сегодня, сейчас в Вашингтоне час ночи. 😴.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:53 Ответить
+3
🔴⚫ Тактические ракеты после одобрения лендлиза дадут. Звезда касапчекам! 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 08:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що чути - чи схвалила нижня палата Конгресу лендліз?
показать весь комментарий
28.04.2022 07:05 Ответить
Голосование назначено на сегодня, сейчас в Вашингтоне час ночи. 😴.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:53 Ответить
Меня волнуют Республиканцы. Байден впихнул в пакет деньги для международной помоши для Ковида что ОК, но ещё на отмену некоторых правил к нелегальным иммигрантам что не ОК с республиканцами. Они и говорят что без компромисса над этим пакет не пройдет. Политика, дамы и господа.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:39 Ответить
не волнуйся)
показать весь комментарий
28.04.2022 10:59 Ответить
казали що голосування вчора мало бути о 21-00 за нашим часом
показать весь комментарий
28.04.2022 10:15 Ответить
вчора схвалили шось там, а сьогодні буде голосування, в який час - не відомо але точно до 22-00
показать весь комментарий
28.04.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 12:28 Ответить
Вітаю з Перемогою!?
показать весь комментарий
28.04.2022 07:18 Ответить
Начались 64 сутки... Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции.

А Байден готує нову заяву щодо України. Посольство США ГОТУЄТЬСЯ повернутися в Київ...

А візит Байдена в Київ НЕ готується ?

"Зустріч міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині, яка відбулася напередодні, була "спрямована на те, щоб переконатися, що ми можемо продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі".

Начались 64 сутки... Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции.

Боже праведний, як довго запрягають тих волів ?

Ніби у них немає ТВ і інтернет відключений як у Маріуполі...
показать весь комментарий
28.04.2022 08:05 Ответить
🔴⚫ Тактические ракеты после одобрения лендлиза дадут. Звезда касапчекам! 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 08:56 Ответить
По тылам бить отлично💥👍 ЖД, военные базы, нефте и газопроводы❗
показать весь комментарий
28.04.2022 09:22 Ответить
Джо не подведи)
показать весь комментарий
28.04.2022 09:06 Ответить
Чем меньше Zе будет мычать про переговоры, тем больше шансов нам победить.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:25 Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ ПУСТОЗВОН С ОЧЕРЕДНЫМ ПУСТОСЛОВОМЕЛЕНИЕМ
показать весь комментарий
28.04.2022 09:28 Ответить
А де ленд-ліз?
показать весь комментарий
28.04.2022 10:26 Ответить
подпишет принятый сегодня ленд-лиз? блин, хочется верить!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:38 Ответить
гаранты ДОЛЖНЫ ГАРАНТИРОВАТЬ Украине безопастность , а не ее граждане ПОВЕРИВ в бумажку А4 отдали 3й арсенал ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !!! притом что один якобы "гарант" ведет агрессивную войну !!! Украина должна стоять в стороне и смотреть как ее ГАРАНТЫ ОСВОБОЖДАЮТ ее территорию !!!! мы не должны ИСТЕКАТЬ КРОВЬЮ с мотреть как РАЗРУШАЮТ нашу страну !!!((((
показать весь комментарий
28.04.2022 11:21 Ответить
Британия вчера ЗАЯВИЛА , что это их ВОЙНА !!!! ***** вчера тоже ПРОВЯКАЛ о молниесном ударе и решение уже принято !!! когда служил в сов.армии нам говорили, что ударит ПЕРВОЙ !!! гражданам СОВЕТУЮ подумать о себе , запастись водой , едой , дровами, договориться с родст. где искать если что , и быть начеку !!! активная фаза мировой войны МОЖЕТ начаться в любой момент !!!((((
показать весь комментарий
28.04.2022 11:29 Ответить
Ось тобі проста відповідь - якщо почнеться активна фаза світової війни, то вона вже буде проходити на територіїї рашки, не треба і до бабки гадати. Так що запасайся, запасайся. Світ протупив після 1917 надавши москалям технічну допомогу, а вони в цей час вже творили голодомор, соловки і гулаги..... світова спільнота знову протупила перед початком 2WW і віригнула це вже з кишками... тепер, після 1945 року, у світу немає вибору, зараз вже або-або, бо вітрам на планеті до заднього місця політичні системи, чи принципи.....Так що ти запасайся, запасайся, але не це рашці вже не допоможе. Нех було починать. Питання світові стоїть коротке-що простіше, прибити людожера кремлядського, чи здохнути в ядерному попілі всім?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:17 Ответить
не *****
показать весь комментарий
28.04.2022 14:19 Ответить
 
 